Türk Telekom, 2022 ilk yarı sonuçlarını açıkladı

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Türk Telekom, 2022 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan 2022 ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında Türk Telekom’un konsolide net karı 1 milyar 953 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin konsolide gelirleri 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 28,1 oranında artarak 20 milyar 203 milyon TL’ye ulaştı.

2022 ilk yarısında şirketin FAVÖK'ü 8 milyar 519 milyon TL'ye yükseldi. İlk 6 ayda 6 ayda 3 milyar 955 milyon TL'lik yatırıma imza attı.

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Mobil abone sayısı 24,6 milyona yükseldi

Türk Telekom, abone sayıları hakkında da bilgi verdi. Mobil abone sayısı 24,6 milyona ulaştı. Sabit genişbant abone sayısı 10,7 milyona yükseldi. Yılın ilk yarısında fiber ağ uzunluğu 381 bin kilometreye ulaştı. Tivibu kullanıcı sayısı 2,9 milyon olarak açıklandı. Türk Telekom Online İşlemler uygulaması yaklaşık 61,8 milyon kez indirildi.

2022 ilk yarı sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, beklenenden daha yüksek FAVÖK ve gelir büyümesi elde ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Dinamik fiyatlama ve müşteri odaklı stratejilerimiz sayesinde yılın ilk yarısında beklenenden daha yüksek FAVÖK ve gelir büyümesi kaydettik. Konsolide gelir büyümesindeki olumlu gelişimin yılın geri kalanında da devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye'nin dijital bir topluma dönüşme yolculuğunda, üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yaklaşımla tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. 2022 için yatırım öngörümüzü 13 milyar TL ile yukarı yönlü revize ettik."

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