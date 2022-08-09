Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türk Telekom, 2022 ilk yarı sonuçlarını açıkladı

    Türk Telekom, 2022'nin Ocak-Haziran aylarındaki 6 aylık bölümü kapsayan 2022 ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Beklentilerin üzerinde FAVÖK elde edildi.
    Oy Ver

    Türk Telekom, 2022 ilk yarı sonuçlarını açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Türk Telekom, 2022 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan 2022 ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında Türk Telekom’un konsolide net karı 1 milyar 953 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin konsolide gelirleri 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 28,1 oranında artarak 20 milyar 203 milyon TL’ye ulaştı.

    2022 ilk yarısında şirketin FAVÖK'ü 8 milyar 519 milyon TL'ye yükseldi. İlk 6 ayda 6 ayda 3 milyar 955 milyon TL'lik yatırıma imza attı.

    Mobil abone sayısı 24,6 milyona yükseldi

    Türk Telekom, abone sayıları hakkında da bilgi verdi. Mobil abone sayısı 24,6 milyona ulaştı. Sabit genişbant abone sayısı 10,7 milyona yükseldi. Yılın ilk yarısında fiber ağ uzunluğu 381 bin kilometreye ulaştı. Tivibu kullanıcı sayısı 2,9 milyon olarak açıklandı. Türk Telekom Online İşlemler uygulaması yaklaşık 61,8 milyon kez indirildi.

    2022 ilk yarı sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, beklenenden daha yüksek FAVÖK ve gelir büyümesi elde ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

    “Dinamik fiyatlama ve müşteri odaklı stratejilerimiz sayesinde yılın ilk yarısında beklenenden daha yüksek FAVÖK ve gelir büyümesi kaydettik. Konsolide gelir büyümesindeki olumlu gelişimin yılın geri kalanında da devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye'nin dijital bir topluma dönüşme yolculuğunda, üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yaklaşımla tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. 2022 için yatırım öngörümüzü 13 milyar TL ile yukarı yönlü revize ettik."

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız