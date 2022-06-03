Türk Telekom altyapısını kullanan İSS'lere zam geldi

- İnternet fiyatlarına ne kadar zam geldi?
- Türk Telekom ev interneti fiyatları
- Netspeed internet fiyatları
- Millenicom internet fiyatları
- D-Smart internet fiyatları
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Türk Telekom’un port ücretlerine 1 Haziran’da zam yapmasıyla birlikte Türk Telekom’da ve Türk Telekom altyapısını kullanan bazı internet servis sağlayıcılarında fiyatlar arttı.
Yeni zamla birlikte Türk Telekom’un yeni abonelere özel İlk Ay Bizden tarifesinde 16 Mbps hızında fiber internet 129 TL’ye sunulmaya başlandı. 24 Mbps hızındaki internet 139 TL, 35 Mbps hızındaki internet ise 154 TL olarak ücretlendiriliyor. 50 Mbps hız için 169 TL, 100 Mbps hız için 194 TL ödemek gerekiyor. Mayıs ayındaki fiyatlara kıyasla yüzde 17 ile yüzde 23 arasında zam geldi. Türk Telekom altyapısını kullanan Netspeed, Millenicom ve D-Smart'a Haziran'da zam geldi. En son Mart ayında zam karararı alan TurkNet'te ise Haziran'da ekstra bir fiyat artışı olmadı.
İnternet fiyatlarına ne kadar zam geldi?
|Hız
|Mayıs
|Haziran
|16 Mbps
|105 TL
|129 TL
|24 Mbps
|119 TL
|139 TL
|35 Mbps
|134 TL
|154 TL
|50 Mbps
|149 TL
|169 TL
|100 Mbps
|165 TL
|194 TL
|Hız
|Mayıs
|Haziran
|16 Mbps
|76 TL
|117 TL
|35 Mbps
|86 TL
|124 TL
|100 Mbps
|98 TL
|134 TL
|Hız
|Mayıs
|Haziran
|16 Mbps
|89,90 TL
|99,90 TL
|35 Mbps
|94,90 TL
|109,90 TL
|100 Mbps
|104,90 TL
|
124,90 TL
|Hız
|Mayıs
|Haziran
|16 Mbps
|87,90 TL
|98,90 TL
|24 Mbps
|97,90 TL
|105,90 TL
|50 Mbps
|124,90 TL
|129,90 TL
|100 Mbps
|149,90 TL
|149,90 TL (Zam Yok)
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