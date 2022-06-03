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    Türk Telekom altyapısını kullanan İSS'lere zam geldi

    Türk Telekom'un 1 Haziran'da yeni port ücretini ve yeni tarifelerini devreye almasıyla birlikte Türk Telekom altyapısını kullanan diğer İSS'lere de zam geldi. Zamlı yeni tarife ücretleri haberimizde. 
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    Türk Telekom altyapısını kullanan İSS'lere zam geldi
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    Türk Telekom’un port ücretlerine 1 Haziran’da zam yapmasıyla birlikte Türk Telekom’da ve Türk Telekom altyapısını kullanan bazı internet servis sağlayıcılarında fiyatlar arttı. 

    Yeni zamla birlikte Türk Telekom’un yeni abonelere özel İlk Ay Bizden tarifesinde 16 Mbps hızında fiber internet 129 TL’ye sunulmaya başlandı. 24 Mbps hızındaki internet 139 TL, 35 Mbps hızındaki internet ise 154 TL olarak ücretlendiriliyor. 50 Mbps hız için 169 TL, 100 Mbps hız için 194 TL ödemek gerekiyor. Mayıs ayındaki fiyatlara kıyasla yüzde 17 ile yüzde 23 arasında zam geldi. Türk Telekom altyapısını kullanan Netspeed, Millenicom ve D-Smart'a Haziran'da zam geldi. En son Mart ayında zam karararı alan TurkNet'te ise Haziran'da ekstra bir fiyat artışı olmadı.

    İnternet fiyatlarına ne kadar zam geldi?

    Türk Telekom ev interneti fiyatları
    Hız Mayıs Haziran
    16 Mbps 105 TL 129 TL
    24 Mbps 119 TL 139 TL
    35 Mbps 134 TL 154 TL
    50 Mbps 149 TL 169 TL
    100 Mbps 165 TL 194 TL

    Netspeed internet fiyatları
    Hız Mayıs Haziran
    16 Mbps 76 TL 117 TL
    35 Mbps 86 TL 124 TL
    100 Mbps 98 TL 134 TL

    Millenicom internet fiyatları
    Hız Mayıs Haziran
    16 Mbps 89,90 TL 99,90 TL
    35 Mbps 94,90 TL 109,90 TL
    100 Mbps 104,90 TL

    124,90 TL

    D-Smart internet fiyatları
    Hız Mayıs Haziran
    16 Mbps 87,90 TL 98,90 TL
    24 Mbps 97,90 TL 105,90 TL
    50 Mbps 124,90 TL 129,90 TL
    100 Mbps 149,90 TL 149,90 TL (Zam Yok)
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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    Piêr Dé Sans 11 saat önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 11 saat önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 1 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 3 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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