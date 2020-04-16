Müjde! Türk Telekom upload hızını artırdı

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Geçtiğimiz hafta Turkcell Superonline upload hızını arttırmış ve 20 Mbps’e çıkarmıştı. Evden çalışmaya ve eğitim almaya başladığımız bu karantina günlerinde upload hızlarının çok önemli olduğunu vurgulayarak Türk Telekom’un da benzer adım atması gerektiğini söylemiştik. Forum DonanımHaber üyeleri, upload hızının artması için talebini dile getirmişti. Talebimiz sonuç verdi upload hızı arttı.

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Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!

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Türk Telekom bugün itibariyle fiber ve VDSL abonelerinin upload hızını 2 katına çıkardı. Örneğin 100 Mbps download hızına sahip paketlerin upload hızı 8 Mbps’e yükseldi. Türk Telekom altyapısını kullanan Millenicom, Turknet kullanıcılarının da upload hızı arttı.

Upload hızı artışı Superonline’da olduğu gibi kademeli olarak gerçekleşecektir. Eğer hızınız artmadıysa gün içerisinde ara sıra modeminizi resetleyerek deneme yapabilirsiniz. ADSL kullanıcılarının hızlarında artış olmayacak. ADSL’de teorik olarak 3.3 Mbps üstüne çıkmak mümkün değil.

Türk Telekom, en fazla aboneye sahip internet servis sağlayıcı olduğu için upload hızını arttırması kritik önem taşıyord. Türk Telekom ve Superonline upload hızlarını arttırdı ancak devletin çatısı altında faaliyet gösteren Türksat Kablonet’te bir artış söz konusu değil. Şimdi sıra Türksat Kablonet ve kendi altyapısını sunan diğer internet servis sağlayıcılarında. Dijital iş ve eğitimin aksaksız şekilde sürdürülmesi için upload hızının artması gerekiyor.

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