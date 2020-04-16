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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Müjde! Türk Telekom upload hızını artırdı

    Forum DonanımHaber üyelerinin girişimi ve yazdığımız haber ile sesimizi Türk Telekom'a duyurduk. Türk Telekom VDSL ve fiber kullanıcılarının upload hızı 2 katına çıktı.
    2 sa.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Müjde! Türk Telekom upload hızını artırdı
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    Geçtiğimiz hafta Turkcell Superonline upload hızını arttırmış ve 20 Mbps’e çıkarmıştı. Evden çalışmaya ve eğitim almaya başladığımız bu karantina günlerinde upload hızlarının çok önemli olduğunu vurgulayarak Türk Telekom’un da benzer adım atması gerektiğini söylemiştik. Forum DonanımHaber üyeleri, upload hızının artması için talebini dile getirmişti. Talebimiz sonuç verdi upload hızı arttı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!

    Ayrıca Bkz. "Superonline upload hızını artırdı şimdi sıra Türk Telekom’da!"

    Türk Telekom bugün itibariyle fiber ve VDSL abonelerinin upload hızını 2 katına çıkardı. Örneğin 100 Mbps download hızına sahip paketlerin upload hızı 8 Mbps’e yükseldi. Türk Telekom altyapısını kullanan Millenicom, Turknet kullanıcılarının da upload hızı arttı.

    Upload hızı artışı Superonline’da olduğu gibi kademeli olarak gerçekleşecektir. Eğer hızınız artmadıysa gün içerisinde ara sıra modeminizi resetleyerek deneme yapabilirsiniz. ADSL kullanıcılarının hızlarında artış olmayacak. ADSL’de teorik olarak 3.3 Mbps üstüne çıkmak mümkün değil.

    Türk Telekom, en fazla aboneye sahip internet servis sağlayıcı olduğu için upload hızını arttırması kritik önem taşıyord. Türk Telekom ve Superonline upload hızlarını arttırdı ancak devletin çatısı altında faaliyet gösteren Türksat Kablonet’te bir artış söz konusu değil. Şimdi sıra Türksat Kablonet ve kendi altyapısını sunan diğer internet servis sağlayıcılarında. Dijital iş ve eğitimin aksaksız şekilde sürdürülmesi için upload hızının artması gerekiyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ogulcanbb (Oğulcan ARSLAN) 2 sa. en beğenilen
    En az paketin 1:5 oranında upload beklerken TT yine yine şaşırtmadı.
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    Yorumlar (55) Yorum Yaz Forumda Gör
    DesiroN 5 dk.
    Millenicom 35lik paket için güncelleme alan var mı ?
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    QUINRY (Uğur Aydoğan) 7 dk.
    Bence 8den 16ya çekecekler.Bu bir nabız yoklama idi.
    En kötü up 16 olursa artık bişeyler başarıyoruz demektir...
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    erdiozgor (Erdi ÖZGÖR) 10 dk.
    Hız sorunu yaşayan varmı ya? Sürekli değişken hız alıyorum tek bir cihaz bağlı olmasına rağmen
    1 Yanıt Yanıtla
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    eminalkan_ 7 dk. yeni yorumcu erdiozgor
    bende her dakika farklı bir hız alıyorum
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    DenzeL_28 (Kürşat BİNGÖL) 10 dk.
    Millenicom VAE VDSL - Upload hızı 8 mbit olmuş umarım kalıcı olur hayırlı olsun.



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    HRMNKY 12 dk.
    Darısı Turksatın başına inşallah.
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    Zyph (oz ) 14 dk.
    benim 50ye kadar download 47leri görüyorum sanırım 3-4 upload da kalıcaz bizim gibiler değilmi ?
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    volcy123 15 dk.
    Wowow mujdeye bak
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    petitcoeur 18 dk.
    Vodafone hala 5mbit...
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    Killanici_Adi (Rocky Balbao) 25 dk.
    kepçeyle alıp çay kaşığı ile veriyorlar hala bu hızlar işe yaramaz anca günü kurtarır

    Türk telekom koyduğu kotalarla limitlerle Türkiye'nin gelişmesine bir engel hala düz mantıktan kurtulamadı
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    türk telekom, upload ve
    5 etiket daha superonline internet hızı upload hızı Türkiye Haberleri Mobil Teknolojiler
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