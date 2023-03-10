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    Anlık Bildirim

    Türk Telekom'dan deprem bölgesine istihdam önceliği

    Türk Telekom, deprem bölgesinde yaşayan veya deprem nedeniyle başka ile taşınanlar için iş imkanı sağlayacağını açıkladı. Başvurular alınmaya başladı.               
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    Türk Telekom'dan deprem bölgesine istihdam önceliği Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, depremden etkilenen 11 ile yönelik istihdam önceliği yaratacağını açıkladı. İkametgahı deprem şehrinde olan veya depremden sonra ikametgahını değiştiren kişiler iş imkanlarından yararlanabilecek.

    Türk Telekom'un kariyer sitesinde turktelekomkariyer.com.tr adresindeki Birlikte Değerli sayfasından  başvuru yapılıyor. Deprem bölgesinde ikamet edenler için yerinde çalışma, deprem nedeniyle şehir değiştirenler için İstanbul ve Ankara'da hibrit çalışma, staj için ise uzaktan çalışma yöntemi uygulanacak.

    Şirket tarafından yapılan açıklamada, istihdamda öncelikli adaylar, telekom sektöründe deneyimli veya bu alanda çalışmaya istekli, ikametgahı depremden etkilenen illerden birinde olan ya da deprem nedeniyle ikametgahı değişmiş, kendisi, birinci derece yakınları, evi veya işi depremden etkilenmiş kişiler olarak belirlendi.

    Satış, pazarlama, insan kaynakları, finans, destek hizmetleri ve teknoloji fonksiyonlarında farklı kademelerdeki pozisyonlar ve tekniker pozisyonu için başvurular gerçekleştirilebiliyor. Pozisyona göre gerekli kriterlere başvuru sayfasından ulaşılabiliyor.

    Başvuru için: Türk Telekom Birlikte Değerli

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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