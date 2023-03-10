Türk Telekom'dan deprem bölgesine istihdam önceliği

Tam Boyutta Gör Türk Telekom, depremden etkilenen 11 ile yönelik istihdam önceliği yaratacağını açıkladı. İkametgahı deprem şehrinde olan veya depremden sonra ikametgahını değiştiren kişiler iş imkanlarından yararlanabilecek.

Türk Telekom'un kariyer sitesinde turktelekomkariyer.com.tr adresindeki Birlikte Değerli sayfasından başvuru yapılıyor. Deprem bölgesinde ikamet edenler için yerinde çalışma, deprem nedeniyle şehir değiştirenler için İstanbul ve Ankara'da hibrit çalışma, staj için ise uzaktan çalışma yöntemi uygulanacak.

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Şirket tarafından yapılan açıklamada, istihdamda öncelikli adaylar, telekom sektöründe deneyimli veya bu alanda çalışmaya istekli, ikametgahı depremden etkilenen illerden birinde olan ya da deprem nedeniyle ikametgahı değişmiş, kendisi, birinci derece yakınları, evi veya işi depremden etkilenmiş kişiler olarak belirlendi.

Satış, pazarlama, insan kaynakları, finans, destek hizmetleri ve teknoloji fonksiyonlarında farklı kademelerdeki pozisyonlar ve tekniker pozisyonu için başvurular gerçekleştirilebiliyor. Pozisyona göre gerekli kriterlere başvuru sayfasından ulaşılabiliyor.

Başvuru için: Türk Telekom Birlikte Değerli

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