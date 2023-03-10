Türk Telekom'dan deprem bölgesine istihdam önceliği

Türk Telekom'un kariyer sitesinde turktelekomkariyer.com.tr adresindeki Birlikte Değerli sayfasından başvuru yapılıyor. Deprem bölgesinde ikamet edenler için yerinde çalışma, deprem nedeniyle şehir değiştirenler için İstanbul ve Ankara'da hibrit çalışma, staj için ise uzaktan çalışma yöntemi uygulanacak.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, istihdamda öncelikli adaylar, telekom sektöründe deneyimli veya bu alanda çalışmaya istekli, ikametgahı depremden etkilenen illerden birinde olan ya da deprem nedeniyle ikametgahı değişmiş, kendisi, birinci derece yakınları, evi veya işi depremden etkilenmiş kişiler olarak belirlendi.
Satış, pazarlama, insan kaynakları, finans, destek hizmetleri ve teknoloji fonksiyonlarında farklı kademelerdeki pozisyonlar ve tekniker pozisyonu için başvurular gerçekleştirilebiliyor. Pozisyona göre gerekli kriterlere başvuru sayfasından ulaşılabiliyor.
Başvuru için: Türk Telekom Birlikte DeğerliBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez