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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk Telekom’dan internet kesintisiyle ilgili açıklama

    Türk Telekom kullanıcılarında Google ve Google servisleri açılmıyor. Konuyla ilgili olarak Türk Telekom'dan açıklama geldi. Türk Telekom problemin nedenini kamuoyu ile paylaştı.
    2 gün
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türk Telekom’dan internet kesintisiyle ilgili açıklama
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    Türk Telekom, bugün yaşanan erişim problemi hakkında açıklama yaptı. Firma, Türk Telekom’un DNS’lerine siber saldırı yapıldığını duyurdu.

    Bugün öğle saatlerinden itibaren Türk Telekom’un hem mobil internet hem de sabit internet kullanıcıları başta Google servisleri olmak üzere pek çok siteye erişim gerçekleştiremiyor. Problem, otomatik DNS kullanan kulkanıcılarda yaşanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Türk Telekom kullanıcıları Google ve Google servislerine erişemiyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Türk Telekom kullanıcıları Google ve Google servislerine erişemiyor

    Türk Telekom’un açıklaması şu şekilde:

    "20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

    Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

    Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom’un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.

    Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır."

    Türk Telekom’dan internet kesintisiyle ilgili açıklama
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    Erişim problemi nasıl giderilir?

    Erişim problemi Türk Telekom’un DNS’lerini kullanan kulanıcılarda meydana geliyor. Cihazınızın DNS ayarın otomatik olarak ayarlıysa veya 192.168.1.1 gibi varsayılan DNS adresi tanımlıysa DNS adresini 1.1.1.1 veya 8.8.8.8 olarak değiştirebilirsiniz. DNS adresinizi bu rakamlarla değiştirerek internete sorunsuz bir şekilde bağlanabilirsiniz. DNS değiştirdiğiniz halde erişim problemi yaşıyorsanız modeminizin DNS ayarlarını kontrol etmelisiniz.



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    Musty3535123 2 gün en beğenilen
    açıklamanın türkçe meali: siber saldırı altındayız. dış güçler bizi hedef aldı. dünyada devlet siteleri bile bu yüzden devre dışı kalıyor; bize saldırmaları tesadüf değil; önümüzü kesmeye çalışıyorlar. elhamdülillah Türkiye nin en büyük siber savunma ağı bizde; çözeriz Allah ın izniyle. İnşallah çok uzun sürmez.
    açıklamanın türkçe meali: siber saldırı altındayız. dış güçler bizi hedef aldı. dünyada devlet siteleri bile bu yüzden devre dışı kalıyor; bize saldırmaları tes...
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    2 Yanıt Yanıtla +74
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    Rachsuchtig 2 gün Musty3535123
    Açıklama yapsa suç yapmasa suç. Yalan söylese suç doğru söylese suç. Size de yaranilmiyor. Gayet normal klasik kurumsal bir açıklama bu
    Yanıtla +32
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    mert1907 2 gün
    Özürleri kabahatlerinden büyük. O kadar güvenlik merkezi kurmuşlar DNS saldırısında çaresiz kalıyor.
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    barkin67 3 sa.
    Paramızla rezil oluyoruz resmen
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    evil2302 4 sa.
    Her türlü pisliğin altından ya TT ya da Halkbank çıkıyor.
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    cabriyo 11 sa.
    türkiye, google a cezayı kesti, google da intikamını alıyor. bu kadar basit.
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    alemburda34 1 gün The Hollow
    ben modemden dns giriyorum böylece her cihaz için dns girmem gerekmiyor.
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    No-FéAR 1 gün alemburda34
    bende yıllardır öyle kullanıyorum
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    The Hollow 1 gün alemburda34
    Ben de o sekil de kullaniyorum. Ama cogu kullanici ISP'nin verdigi Router'da DNS degistirmeyi beceremiyor. Biraz zahmetli olsa da aslinda degistirmek mumkun.
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    NT2L 2 gün yeni yorumcu
    Şu saldırganların gözü kör olsun komple çökertmiyorlar TT'yi.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    dr20mouse 2 gün
    Keşke komple çökertselermiş
    Yanıtla +6
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    FBI open dı door 2 gün
    bu nedir kardeşim yaa turkcellden geçmiştim ttye daha doğru dürüst çektiğini bile göremedik rezalet başımıza kaldı tt napıcaz bilmem puh
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    Mine Güçlü6 2 gün FBI open dı door
    ne yapacağını söyleyeyim ben sana turkcell.com.tr/...
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    Turkforce 2 gün
    Uzaktan erişimle parasıyla sattığı modemlerin dns ayarlarını kilitlemeyle kalmayıp, network ayarlarında girilen dns adreslerinide kullanıcı bilgisi dışında otomatiğe alıp neyi amaçlıyorlarsa artık...

    Geçenlerde güvenlik duvarından vs. bahsediyorlardı, nerdeymiş duvarları acaba.
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    TalihsizSerüvenci 1 gün Turkforce
    Merdiven duvarından bahsetmişler sanırım.

    Türk telekom alt yapımız batıyor demiyor da dıj güjler saldırı yapıyor diyor. Saldırı yapan kimse yok. Hayali Güçlerle kafayı oynatmış bunlar.
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    FreeRun 2 gün
    ttnetin kendi verdiği tplink modemde dns değişmiyor, başka modem takıp dns değiştirdim düzeldi, bu kadar basit bir iş için modemin dns değişimini neden yazılımla engeller ki telekom anlamak güç, maden modemlere uzaktan erişebiliyorsun yeni dns gönder sıkıntı kalksın ortadan
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    engink 2 gün FreeRun
    asla iss modemi kullanmam,10 senedir kullandığım zyxel modem bunların verdiği modemden daha iyi.
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    9017 kez okundu.
    28 yorum yazıldı.

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    9 etiket daha google açılmıyor açıklama Türkiye Gündemi erişim problemi Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
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