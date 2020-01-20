Türk Telekom’dan internet kesintisiyle ilgili açıklama

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Türk Telekom, bugün yaşanan erişim problemi hakkında açıklama yaptı. Firma, Türk Telekom’un DNS’lerine siber saldırı yapıldığını duyurdu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren Türk Telekom’un hem mobil internet hem de sabit internet kullanıcıları başta Google servisleri olmak üzere pek çok siteye erişim gerçekleştiremiyor. Problem, otomatik DNS kullanan kulkanıcılarda yaşanıyor.

Ayrıca Bkz. "Türk Telekom kullanıcıları Google ve Google servislerine erişemiyor"

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Türk Telekom kullanıcıları Google ve Google servislerine erişemiyor

Türk Telekom’un açıklaması şu şekilde:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom’un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır."

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Erişim problemi nasıl giderilir?

Erişim problemi Türk Telekom’un DNS’lerini kullanan kulanıcılarda meydana geliyor. Cihazınızın DNS ayarın otomatik olarak ayarlıysa veya 192.168.1.1 gibi varsayılan DNS adresi tanımlıysa DNS adresini 1.1.1.1 veya 8.8.8.8 olarak değiştirebilirsiniz. DNS adresinizi bu rakamlarla değiştirerek internete sorunsuz bir şekilde bağlanabilirsiniz. DNS değiştirdiğiniz halde erişim problemi yaşıyorsanız modeminizin DNS ayarlarını kontrol etmelisiniz.

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