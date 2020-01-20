Türk Telekom kullanıcıları Google ve Google servislerine erişemiyor

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Türk Telekom altyapısında yaşanan bir sorun nedeniyle kullanıcılar Google ve Google’a ait sitelere erişim sorunu yaşıyor. Problem hem mobil hem de sabit internet kullanıcılarını kapsıyor.

Problemi gidermek için DNS ayarınızı değiştirin

Erişim problemi, otomatik DNS kullanan Türk Telekom kullanıcılarında yaşanıyor. Otomatik DNS yerine sabit bir DNS kullanarak Google servislerine erişim sağlayabilirsiniz. Örneğin 1.1.1.1 veya 8.8.8.8 DNS adresleri ile interneti sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

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Yaşanan erişim problemiyle ilgili henüz Türk Telekom ve Google’dan açıklama yapılmadı. 19 Aralık 2019 tarihinde yine Google servislerine erişim problemi yaşanmış ve problemin Google'dan kaynaklandığı açıklanmıştı.

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