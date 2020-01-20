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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk Telekom kullanıcıları Google ve Google servislerine erişemiyor

    Türk Telekom kullanıcıları yaklaşık 1 saattir Google servislerini erişim problemi yaşıyor. Google açılmıyorsa DNS ayarınızı değiştirerek Google'a bağlanabilirsiniz.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    5,2b
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    29
    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türk Telekom kullanıcıları Google ve Google servislerine erişemiyor
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    Türk Telekom altyapısında yaşanan bir sorun nedeniyle kullanıcılar Google ve Google’a ait sitelere erişim sorunu yaşıyor. Problem hem mobil hem de sabit internet kullanıcılarını kapsıyor.

    Problemi gidermek için DNS ayarınızı değiştirin

    Erişim problemi, otomatik DNS kullanan Türk Telekom kullanıcılarında yaşanıyor. Otomatik DNS yerine sabit bir DNS kullanarak Google servislerine erişim sağlayabilirsiniz. Örneğin 1.1.1.1 veya 8.8.8.8 DNS adresleri ile interneti sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 10 Pro canlı olarak görüntülendi"

    Yaşanan erişim problemiyle ilgili henüz Türk Telekom ve Google’dan açıklama yapılmadı. 19 Aralık 2019 tarihinde yine Google servislerine erişim problemi yaşanmış ve problemin Google'dan kaynaklandığı açıklanmıştı.



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    veteriner69 2 gün en beğenilen
    Kesin bir şeyleri engelleyelim derken ellerine yüzlerine bulaştırmışlardır. >:(
    Yanıtla +26
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    taktaktakirdama 2 gün
    Türk Telekom denen leş internet sağlayıcıyı kullanmayın kullandırmayın. Haksız kazanç ile diğer operatörlerden port açmadılar geçmek zorunda kaldık internete giremiyoruz. Keşke ülkede BTK diye bir kurum olsaydı da bu internet sağlayıcıları denetleseydi.
    Türk Telekom denen leş internet sağlayıcıyı kullanmayın kullandırmayın. Haksız kazanç ile diğer operatörlerden port açmadılar geçmek zorunda kaldık internete gi...
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    SYLAS 2 gün
    yılda kac kere mobili cöker ev ıntenetı gene yılda bilmem kac kere coker. Bıktık usandık zama gelince sorun yok ama hizmet kalitesinde hep gerideler.
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    agent1453 1 gün
    Türk telekom'un kullandığı huawei baz istasyonu ile alakası olabilir mi.
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    DH Misafiri 1 gün
    Allah'a şükür biz Türk Telekom Telekom yerine Superonline (Turkcell) kullanıyoruz kafamız rahan
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    The Hollow 1 gün DH Misafiri
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    DH Misafiri'de teşrif ettiler. Türk Telekom Telekom Telekom yerine Sansuronline kullanın. Süper devam.
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    programmer_onur 1 gün
    Bugün dünyada İnternet testi yapıldığında akla gelen ilk site Google.com'dur. Bunlar imaj ve itibar olarak o kadar sıvadılar ki artık mızrak çuvala sığmıyor.



    Ayrıca bu olayın Telekom'un milleti keklediği gibi siber saldırı değil yeni bir sansür veya takip altyapısı setup'u kaynaklı olabileceğini tahmin ediyorum.
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    hamido 1 gün
    Çünkü Telekom’un içini boşalttılar.yatırımı güvenlik operasyon merkezi yerine C.ronaldoya yaptılar.nasıl olsa 2sene sonra çekip gideceklerdi ve yetkililer de buna göz yumdular.sonrasında kimsenin peşine düşüp hesap bile sormadılar.bu senaryoyu düşününce kendime soruyorum.içimizden birileri de servetine servet mi kattı acaba yoksa bu diyet ödemesi miydi
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    firat_kilic 1 gün
    Peki neden kullanıcılarına SMS gönderip bilgi vermiyor? da millet kendi eşinip bulmak zorunda kalıyor ? Teknik eleman çağırmaktan tut...uzaktan bağlanmalar.. vs Ticareti etkileyip Buradan ne kadar zarar edildi? TÜRKTELEKOM İSTİFA ! Biri hesaplayabilir mi? milyon TL mi? kaç lira? Böyle iş olmaz ki. Adamlar şeriatçı darbe peşinde telekomla ilgilenemiyorlar herhalde. Dili arapça yapmanın peşindeler. Bende bunlardan kurtulmak istiyorum. Geri kalmanın nedeni rantın nedeni yasağın nedeni AKP !
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    001ATB 2 gün
    Şu Türk Telekom a para kazandırmayın artık arkadaşlar...
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    LLithya 2 gün
    Google’ı çökerten TTnet :)
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    Dark Brotherhood 2 gün
    cloudflare dns adresini kullanın sorun çözülüyor

    1.1.1.1
    1.0.0.1
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    krkmz1666 2 gün
    Speedtest çalışan var mı ?
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    kpln04 1 gün krkmz1666
    valla enteresan bende de speedtest harici her site çalışıyor
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    Jazzalyn 2 gün
    Kıytırık TT'den beklenecek bir durum.

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    5176 kez okundu.
    22 yorum yazıldı.

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    türk telekom, google ve
    7 etiket daha internet yok google açılmıyor Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
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