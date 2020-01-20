Türk Telekom kullanıcıları Google ve Google servislerine erişemiyor

Türk Telekom altyapısında yaşanan bir sorun nedeniyle kullanıcılar Google ve Google’a ait sitelere erişim sorunu yaşıyor. Problem hem mobil hem de sabit internet kullanıcılarını kapsıyor.
Problemi gidermek için DNS ayarınızı değiştirin
Erişim problemi, otomatik DNS kullanan Türk Telekom kullanıcılarında yaşanıyor. Otomatik DNS yerine sabit bir DNS kullanarak Google servislerine erişim sağlayabilirsiniz. Örneğin 1.1.1.1 veya 8.8.8.8 DNS adresleri ile interneti sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 10 Pro canlı olarak görüntülendi"
Yaşanan erişim problemiyle ilgili henüz Türk Telekom ve Google’dan açıklama yapılmadı. 19 Aralık 2019 tarihinde yine Google servislerine erişim problemi yaşanmış ve problemin Google'dan kaynaklandığı açıklanmıştı.
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DH Misafiri'de teşrif ettiler. Türk Telekom Telekom Telekom yerine Sansuronline kullanın. Süper devam.
Ayrıca bu olayın Telekom'un milleti keklediği gibi siber saldırı değil yeni bir sansür veya takip altyapısı setup'u kaynaklı olabileceğini tahmin ediyorum.
1.1.1.1
1.0.0.1
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