Türk Telekom, Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezine adını verdi

Türk Telekom Prime Espressolab Roastery, Avrupa’nın en büyük ve Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kahve deneyim merkezi olma özelliği taşıyor. Mekanda müşteriler farklı kahveleri tadabilmenin yanı sıra çeşitli workshoplar ve etkinliklere katılabiliyor.
Türk Telekom ve Espressolab iş birliği ile çeşitli konserler, atölyeler, workshoplar, film gösterimleri ve kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek. Türk Telekom Prime müşterileri tüm etkinliklerde yüzde 30 indirim ayrıcalığından yararlanacak. Ayrıca Prime’lılar tüm Espressolab noktalarından her hafta hediye kahve içme fırsatından faydalanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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