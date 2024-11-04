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    Türk Telekom, Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezine adını verdi

    Türk Telekom, kahve zinciri Espressolab ile iş birliği yaparak Avrupa'nın en büyük kahve deneyimi merkezinin adını  Türk Telekom Prime Espressolab Roastery olarak güncelledi.
    Türk Telekom'dan kahve tutkunlarına özel iş birliği Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, kahve tutkunlarını hedefleyen önemli bir iş birliğine imza attı. İstanbul’da bulunan Espressolab Roastery’nin adı “Türk Telekom Prime Espressolab Roastery” olarak güncellendi.

    Türk Telekom Prime Espressolab Roastery, Avrupa’nın en büyük ve Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kahve deneyim merkezi olma özelliği taşıyor. Mekanda müşteriler farklı kahveleri tadabilmenin yanı sıra çeşitli workshoplar ve etkinliklere katılabiliyor.

    Türk Telekom ve Espressolab iş birliği ile çeşitli konserler, atölyeler, workshoplar, film gösterimleri ve kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek. Türk Telekom Prime müşterileri tüm etkinliklerde yüzde 30 indirim ayrıcalığından yararlanacak. Ayrıca Prime’lılar tüm Espressolab noktalarından her hafta hediye kahve içme fırsatından faydalanabiliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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