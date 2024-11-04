Türk Telekom, Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezine adını verdi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türk Telekom, kahve tutkunlarını hedefleyen önemli bir iş birliğine imza attı. İstanbul’da bulunan Espressolab Roastery’nin adı “Türk Telekom Prime Espressolab Roastery” olarak güncellendi.

Türk Telekom Prime Espressolab Roastery, Avrupa’nın en büyük ve Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kahve deneyim merkezi olma özelliği taşıyor. Mekanda müşteriler farklı kahveleri tadabilmenin yanı sıra çeşitli workshoplar ve etkinliklere katılabiliyor.

Türk Telekom, TurkNet, Superonline & Kablonet upload hızları 2 gün önce eklendi

Türk Telekom ve Espressolab iş birliği ile çeşitli konserler, atölyeler, workshoplar, film gösterimleri ve kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek. Türk Telekom Prime müşterileri tüm etkinliklerde yüzde 30 indirim ayrıcalığından yararlanacak. Ayrıca Prime’lılar tüm Espressolab noktalarından her hafta hediye kahve içme fırsatından faydalanabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.