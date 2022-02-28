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    Türk Telekom, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde SEBA teknolojisini tanıttı

    Türk Telekom, iştiraki Netsia ile birlikte uluslararası ONF platformunda geliştirdiği SEBA teknololojisini GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde ziyaretçilerine canlı olarak sergiliyor.
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    Türk Telekom, GSMA MWC 2022'de SEBA'yı tanıttı
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    Türk Telekom, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde yerini alıyor. Türk Telekom dünyada ilk kez ticari olarak Türkiye’de kullanılan Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi SEBA’yı canlı olarak sergiliyor.

    SEBA sistemi Türk Telekom’un iştirakleri Argela ve Netsia tarafından geliştirildi. İçinde Türkiye’den sadece Türk Telekom’un yer aldığı uluslararası bir organizasyon olan Open Networking Foundation (ONF) çatısı altında dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin mimari, kodlama, test gibi alanlardaki ortak katılımı ile başlayan SEBA, yazılım tabanlı bulut bilişim teknolojileri ile telekom operatörlerinin sanal sunucuları üzerinde çalışarak, donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyor.

    Firmadan bağımsız olarak erişim şebekelerine esneklik ve verimlilik kazandıran Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi (SEBA), şu anda Almanya, İngiltere, Brezilya ve Tayvan’da faaliyet gösteren operatörler tarafından deneniyor. Netsia’nın BB Suite çözümü sayesinde bir çok operatörün sistemine entegre edildi.

    Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, SEBA’yı dünyada ilk kez ticari olarak deneyimleyen operatör olduklarını hatırlatarak, şunları söyledi: “SEBA ile telekom operatörlerinin donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyoruz. Açık ve standart ara yüzlerden oluşan yazılım tabanlı erişim platformları sayesinde büyük ölçekli üreticilerin yanında küçük ölçekli ama inovatif üreticilerin de ekosisteme dahil olmasını sağlıyoruz. Yerli ve milli ürünlerle uluslararası arenada Türkiye’nin sesi olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

    Türk Telekom, GSMA MWC 2022'de SEBA'yı tanıttı
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    Canlı bağlantılarla BB Suite teknolojisi tanıtılıyor

    Kongre’de yer alan kioskta ayrıca Netsia Broadband Suite (BB Suite) teknolojisinin en yeni özellikleri tanıtılarak, canlı bağlantılarla sistemlerin demosu gerçekleştiriliyor. Ziyaretçiler, BB Suite ile gelen yeni teknolojinin tedarikçilere sağladığı bağımsızlığı, CAPEX ve OPEX tasarrufunu ve diğer özelliklerini yakından inceleme fırsatını yakalıyor. Açık, ayrıştırılmış SEBA mimarisi, operatörlerin farklı satıcılardan bileşenleri seçmesine olanak tanıyarak, dağıtım ömrü boyunca müşteriye onlarca seçenek ve esneklikle birlikte önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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