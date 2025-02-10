Türk Telekom, Karbon Saydamlık Projesi’nde “A” liderlik seviyesine ulaştı

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Tam Boyutta Gör İklim kriziyle mücadelede ve enerji verimliliği alanlarında önemli adımlar atan Türk Telekom, bu alandaki başarısını, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda elde ettiği "A" liderlik notu ile taçlandırdı.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine olan kararlılığını şu sözlerle vurguladı: “Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Dijitalleşme, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve inovasyon alanlarında gerçekleştirdiğimiz projelerle, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirirken hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemli kazanımlar sağlıyoruz. Güneş Enerjisi Santralleri (GES) yatırımları ve Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanı sıra yapay zekâ ve IoT teknolojileriyle akıllı şehircilik, elektrik tüketimi ve sulamada inovatif çözümler sunarak sera gazı salımını azaltıyoruz.... CDP skorlama metodolojisine göre son iki yıl içerisinde dört kademe yükselerek ‘A’ Liderlik seviyesine ulaşmak, iklim eylem planlarımızı uygulama konusundaki kararlılığımızın başlıca göstergelerindendir.”

Hedef, 2050’de “net sıfır”

Türk Telekom, yalnızca çevresel etkiyi azaltmaya yönelik çalışmalar yapmakla kalmıyor, aynı zamanda sektöre de ilham veriyor. 2011 yılında CDP’ye ilk raporlama yapan şirket, bugüne kadar pek çok yenilikçi teknolojiyi kullanarak çevresel etkilerini en aza indirmeyi başardı. Şirket, 2024 yılı itibarıyla sürdürülebilirlik faaliyetlerinde en yüksek seviye olan A skorunu elde etti.

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Türk Telekom, 2030 yılı itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında, 2020 baz yılına göre yüzde 45’lik bir azaltım hedefliyor. 2050 yılına gelindiğinde ise, Türkiye ve GSMA hedefleri doğrultusunda Net Sıfır’a ulaşmayı planlıyor.

CDP, şirketlerin çevresel etkilerini ölçerek iklim değişikliği, su güvenliği ve ormansızlaşma gibi kritik alanlardaki performanslarını değerlendiren bağımsız bir küresel platform olarak tanınıyor. Bu platform, sürdürülebilirlik alanında çevresel liderliği ödüllendiren en prestijli derecelendirme sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şirketler, çevresel stratejilerini ve karbon yönetimlerini raporlayarak CDP tarafından A’dan D’ye kadar derecelendiriliyor ve en yüksek not olan A, çevresel liderliği temsil ediyor.

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