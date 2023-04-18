Türk Telekom, müze ve kütüphanelerin dijital dönüşümünü sağlıyor

Tam Boyutta Gör Türk Telekom, "Hitit Kültür ve Turizm Projesi" isimli proje ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimlerin dijital dönüşümü için çalışmalar yürütüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kütüphaneler, kültür merkezleri, ören yerleri, İl Kültür Müdürlükleri ve müzelerin altyapıları tek bir sistem altında buluşuyor.

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Hitit Kültür ve Turizm Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, şunları söyledi:

“Türk Telekom olarak, yenilikçi dijital servislerimiz ve millî teknoloji girişimlerine yönelik yatırımlarımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Ülkemizin kültürel mirasını teknolojiye adapte etmek üzere başlattığımız çalışmalar kapsamında 81 ildeki bin 42 kütüphanenin dijital dönüşümünü tamamladık. Ayrıca ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere kültür merkezleri ve ören yerlerinde ziyaretçilere fiber hızında internet erişimi sağlıyoruz.”

Binin üzerinde kütüphanenin dijital dönüşümü tamamlandı

Proje kapsamında 81 ilde binin üzerinde kütüphanenin uçtan uca dijital dönüşümü tamamlandı. Dijital dönüşümün uygulandığı tüm kütüphanelerde sistemin tek bir çatı altında buluşmasının yanı sıra Türk Telekom Wi-Fi hizmeti ve 300’e yakın kütüphanede ise fiber hızında internet hizmeti sunuluyor.

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