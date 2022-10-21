YouTube Premium abonelik ücretlerine zam! İşte güncel fiyatlar

- YouTube Premium bireysel abonelik ücreti 💰
- YouTube Premium aile üyeliği fiyatı 🔽
- YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti 💵
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YouTube Premium bireysel abonelik ücreti 💰
YouTube Premium bireysel abonelik ücreti artık aylık 29.99 TL. Bu aboneliğin yıllık ücreti 299.99 TL. YouTube Premium bireysel abonelik ücreti ile ilgili YouTube'dan gelen bildirim şu şekilde:
"YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık ₺16,99 olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık ₺29,99 olarak güncelleyeceğiz."
"Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak.Hesabınızın durumunu ve faturalama bilgilerinizi kontrol etmek için Ayarlar > Satın Alınanlar ve Üyelikler sayfasına gidin. Tüm üyeler diledikleri zaman aboneliklerini buradan askıya alabilir veya iptal edebilir."
YouTube Premium aile üyeliği fiyatı 🔽
YouTube Premium aile üyeliği fiyatı aylık 59.99 TL şeklinde güncellendi. Kendisinin 1 aylık ücretsiz deneme sürümü mevcut. Eski fiyat aylık 25.99 TL idi.
YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti 💵
YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti 1 aylık ücretsiz deneme süresinden sonra aylık 19.49 TL olarak güncellendi. Eski fiyat aylık 9.99 TL idi.
YouTube Premium Türkiye fiyatı konusunda yayımlanan son bilgiler bu şekilde. 21 Kasım 2022 uygulaması bütün üyelikler için geçerli.
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