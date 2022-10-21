YouTube Premium abonelik ücretlerine zam! İşte güncel fiyatlar

YouTube reklam engelleme nasıl yapılır? 1 hf. önce eklendi

YouTube Premium bireysel abonelik ücreti 💰

YouTube Premium bireysel abonelik ücreti artık aylık 29.99 TL. Bu aboneliğin yıllık ücreti 299.99 TL. YouTube Premium bireysel abonelik ücreti ile ilgili YouTube'dan gelen bildirim şu şekilde:

"YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık ₺16,99 olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık ₺29,99 olarak güncelleyeceğiz."

"Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak.Hesabınızın durumunu ve faturalama bilgilerinizi kontrol etmek için Ayarlar > Satın Alınanlar ve Üyelikler sayfasına gidin. Tüm üyeler diledikleri zaman aboneliklerini buradan askıya alabilir veya iptal edebilir."