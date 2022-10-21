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    Anlık Bildirim

    YouTube Premium abonelik ücretlerine zam! İşte güncel fiyatlar

    Türkiye'deki YouTube Premium abonelik ücretleri zamlandı. Peki güncel YouTube Premium abonelikleri kaç TL? İşte bireysel, aile ve öğrenci YouTube Premium fiyatı:
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    YouTube Premium zam geldi Tam Boyutta Gör
    Türkiye'deki YouTube Premium abonelik ücretlerine zam geldi. Arka planda video oynatma ve videoları indirip onları internetsiz bir şekilde izleme fırsatı sunan bu servis için yayımlanan yeni tarife ülkemizi ilgilendiriyor. YouTube Premium Türkiye fiyatı için yapılan değişiklikler neler?

    YouTube Premium bireysel abonelik ücreti 💰

    YouTube Premium bireysel abonelik ücreti artık aylık 29.99 TL. Bu aboneliğin yıllık ücreti 299.99 TL. YouTube Premium bireysel abonelik ücreti ile ilgili YouTube'dan gelen bildirim şu şekilde:

    "YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık ₺16,99 olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık ₺29,99 olarak güncelleyeceğiz."

    "Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak.Hesabınızın durumunu ve faturalama bilgilerinizi kontrol etmek için Ayarlar > Satın Alınanlar ve Üyelikler sayfasına gidin. Tüm üyeler diledikleri zaman aboneliklerini buradan askıya alabilir veya iptal edebilir."

    YouTube Premium aile üyeliği fiyatı 🔽

    YouTube Premium aile üyeliği fiyatı aylık 59.99 TL şeklinde güncellendi. Kendisinin 1 aylık ücretsiz deneme sürümü mevcut. Eski fiyat aylık 25.99 TL idi.

    YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti 💵

    YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti 1 aylık ücretsiz deneme süresinden sonra aylık 19.49 TL olarak güncellendi. Eski fiyat aylık 9.99 TL idi.

    YouTube Premium Türkiye fiyatı konusunda yayımlanan son bilgiler bu şekilde. 21 Kasım 2022 uygulaması bütün üyelikler için geçerli.

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    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 1 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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