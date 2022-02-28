Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Turkcell'den karbon ayak izini azaltacak teknolojiler

    Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden Turkcell, Mobil Dünya Kongresi’nde,  sürdürülebilirlik alanında Huawei ile stratejik iş birliği anlaşmalarına imza attığını duyurdu.
    Oy Ver

    Turkcell'den karbon ayak izini azaltacak teknolojiler
    Tam Boyutta Gör

    Dijital Operatör Turkcell, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularındaki faaliyetlerini ve pozitif katkısını güçlendirmeye devam ediyor. Turkcell'in, Mobil Dünya Kongresi’nde Huawei ile imzaladığı yeni anlaşma, enerji verimliliğini artırmadan, yenilenebilir enerjiye kadar farklı başlıkları kapsıyor.

    İki dev şirket arasında imzalanan bu iyi niyet anlaşmalarından ilki, Huawei‘nin düşük karbon teknolojisine sahip, enerji verimliliği yaratacak çözümlerini Turkcel şebekelerinde denemesine yönelik. Çıkan sonuçlar değerlendirilerek benzer ürün gruplarında iş birliklerinin artırılması için çalışmalar yapılacak. Bu sayede Turkcell, sürdürülebilirlik vizyonuna uygun şekilde enerji verimliliğini arttırarak, karbon ayak izini düşüren çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

    Konut ve kurumlara yeni nesil güneş enerjisi çözümleri

    İmzalanan ikinci anlaşma ise güneş enerjisiyle ilgili faayliyetleri kapsamakta. Türkiye'de önemli bir pazar haline geleceği düşünülen güneş enerjisi alanında imzalanan bu protokol kapsamında, Turkcell Enerji ile Huawei'nin, mesken ve kurumlara güneş enerjisi projelerinin kurulması, müşteri ihtiyaçlarına yönelik etkili çözümler üretilmesi ve kaliteli hizmet sunulması konusunda iş birliği taahhüt edildi.

    Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, insan odaklı ve çevreye duyarlı iş yapış şekilleriyle daha iyi bir dünya için teknoloji geliştirdiklerine dikkat çekerken, karbon salınımının azaltılmasına ve enerjinin verimli kullanılmasına olanak sağlayan dijital hizmetler sunduklarını ifade etti. Aksu, Turkcell’in enerji sarfiyatını yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamakla kalmadığını, rüzgâr enerji santralı satın alımı ve güneş paneli yatırımlarıyla yenilenebilir enerji üretimi de gerçekleştirdiğini vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti:

    Turkcell olarak işimizin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarının evrensel düzeyde değerli olması için çalışıyoruz. 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimize ulaşma doğrultusunda kararlılığımız sürüyor. Tüm iş süreçlerinde sosyal ve çevresel iş yapış şeklimizin rehberi olan Sürdürülebilir Yönetişim İlkelerini 2021 yılının Haziran ayında açıklamıştık.  Sürdürülebilirlik konusunda attığımız adımlar; bir yandan ülke emisyonlarını azaltmaya katkı sağlarken, diğer yandan yeni ürün, hizmet ve istihdam alanlarının tasarlanmasını sağlayacak. Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi, iklim değişikliği konusunda atacağımız seri adımlara bağlı. Bu anlamda ülkemizde her sektörde, her alanda yenilikçi ve bu dönüşüme katkı sağlayacak somut adımlara ihtiyaç duyuyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    KOJIRO-SHURIKEN
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız