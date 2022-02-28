Turkcell'den karbon ayak izini azaltacak teknolojiler

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Dijital Operatör Turkcell, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularındaki faaliyetlerini ve pozitif katkısını güçlendirmeye devam ediyor. Turkcell'in, Mobil Dünya Kongresi’nde Huawei ile imzaladığı yeni anlaşma, enerji verimliliğini artırmadan, yenilenebilir enerjiye kadar farklı başlıkları kapsıyor.

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İki dev şirket arasında imzalanan bu iyi niyet anlaşmalarından ilki, Huawei‘nin düşük karbon teknolojisine sahip, enerji verimliliği yaratacak çözümlerini Turkcel şebekelerinde denemesine yönelik. Çıkan sonuçlar değerlendirilerek benzer ürün gruplarında iş birliklerinin artırılması için çalışmalar yapılacak. Bu sayede Turkcell, sürdürülebilirlik vizyonuna uygun şekilde enerji verimliliğini arttırarak, karbon ayak izini düşüren çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

Konut ve kurumlara yeni nesil güneş enerjisi çözümleri

İmzalanan ikinci anlaşma ise güneş enerjisiyle ilgili faayliyetleri kapsamakta. Türkiye'de önemli bir pazar haline geleceği düşünülen güneş enerjisi alanında imzalanan bu protokol kapsamında, Turkcell Enerji ile Huawei'nin, mesken ve kurumlara güneş enerjisi projelerinin kurulması, müşteri ihtiyaçlarına yönelik etkili çözümler üretilmesi ve kaliteli hizmet sunulması konusunda iş birliği taahhüt edildi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, insan odaklı ve çevreye duyarlı iş yapış şekilleriyle daha iyi bir dünya için teknoloji geliştirdiklerine dikkat çekerken, karbon salınımının azaltılmasına ve enerjinin verimli kullanılmasına olanak sağlayan dijital hizmetler sunduklarını ifade etti. Aksu, Turkcell’in enerji sarfiyatını yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamakla kalmadığını, rüzgâr enerji santralı satın alımı ve güneş paneli yatırımlarıyla yenilenebilir enerji üretimi de gerçekleştirdiğini vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Turkcell olarak işimizin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarının evrensel düzeyde değerli olması için çalışıyoruz. 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimize ulaşma doğrultusunda kararlılığımız sürüyor. Tüm iş süreçlerinde sosyal ve çevresel iş yapış şeklimizin rehberi olan Sürdürülebilir Yönetişim İlkelerini 2021 yılının Haziran ayında açıklamıştık. Sürdürülebilirlik konusunda attığımız adımlar; bir yandan ülke emisyonlarını azaltmaya katkı sağlarken, diğer yandan yeni ürün, hizmet ve istihdam alanlarının tasarlanmasını sağlayacak. Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi, iklim değişikliği konusunda atacağımız seri adımlara bağlı. Bu anlamda ülkemizde her sektörde, her alanda yenilikçi ve bu dönüşüme katkı sağlayacak somut adımlara ihtiyaç duyuyoruz.”

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