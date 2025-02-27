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    Türk ve İspanyol Hava Kuvvetlerinden HÜRJET ile kol uçuşu

    İspanya, TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET eğitim uçağını envantere katmaya hazırlanıyor. Türk ve İspanyol Hava Kuvvetleri Komutanları, Ankara'da iki HÜRJET ile kol uçuşu yaptı.
    Türk ve İspanyol Hava Kuvvetlerinden HÜRJET ile kol uçuşu Tam Boyutta Gör
    İspanyol Hava Kuvvetleri, mevcut F-5 eğitim uçaklarını emekliye ayırıp Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET’i envanterine katacak. Bu doğrultuda iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalanmıştı. Şimdi de İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo, Ankara’ya geldi ve HÜRJET ile test uçuşu gerçekleştirdi.

    Ankara’da yapılan test uçuşunda Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo iki adet HÜRJET ile birlikte kol uçuşu yaptı. TUSAŞ bu uçuşun videosunu yayınladı.

    2024’ün Aralık Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye ve İspanya arasında Jet Eğitim Uçağı Projesi’ne yönelik mutabakat zaptının imzalandığını duyurmuştu. Anlaşmanın detayları henüz ortaya çıkmadı. İspanya’nın Türkiye’den kaç adet HÜRJET satın alacağı bilinmiyor.

    Öte yandan TUSAŞ’ın HÜRJET’i geliştirme çalışmaları devam ediyor. Prototip versiyonlar ile çok sayıda uçuş yapıldı. HÜRJET’in 2026 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor.

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