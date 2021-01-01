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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli Ertuğrul Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı

    4 yıldır mobil dünyada erken dönem Osmanlı tarihini konu alan Umuro Game oyunları artık PC platformuna geldi. Osman Gazi ve sonrasında Ertuğrul Gazi oyunları Steam mağazasına geldi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    7,1b
    1
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    7

    Yerli Ertuğrul Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı
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    Tarih temalı oyunları ile 13 milyondan fazla oyuncuya hitap eden Umuro Game popüler Ertuğrul Gazi oyununu Steam mağazasında yayınladı. Mobil sürüme göre oyunda önemli iyileştirmeler yer alıyor.

    Ertuğrul Gazi neler sunuyor?

    Eylül ayında Steam üzerinde yayınlanan Osman Gazi oyunu gibi Ertuğrul Gazi oyunu da bir rol yapma türü. 60 bölüme sahip olan oyun Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu, Haçlı ve Moğol istilalarını konu ediniyor.

    Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"

    Mobil sürüme göre insan olmayan karakterler daha gelişmiş yapay zekaya sahip. Oyun mekanikleri ise daha yüksek doğruluk ile hesaplanıyor. Yine gölge ve ışıklandırmalar PC tarafındaki iyileştirmeler arasında.

    Mobil ve PC tarafında iyi bir kitle yakalayan Umuro Game yakın dönemde Nintendo Switch ile PlayStation 4 konsolları için de erken Osmanlı dönemi oyunlarını yayınlamayı planlıyor. Her iki oyun da Steam üzerinde 5TL fiyat etiketine sahip.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı

     

    Osman Gazi

     

    Ertuğrul Gazi

     

     



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    warchief46 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kültür emperyalizmini biz de kullanmaya başladık sonunda filmlerle,dizilerle,oyunlarla. Hem de batının yaptığı gibi uydurma tarih, sahte kahramanlar oluşturarak değil, gerçekleri anlatarak.
    Kültür emperyalizmini biz de kullanmaya başladık sonunda filmlerle,dizilerle,oyunlarla. Hem de batının yaptığı gibi uydurma tarih, sahte kahramanlar oluşturarak...
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    Yanıtla +28
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oynamadım, animasyonlarını, hikayesini görmedim ama en basitinden kaplama kalitesinden bile günümüz standartlarının çok altında olduğunu görebiliyoruz. En azından fiyatı uygun tutulmuş. Geliştirici ekibi tebrik ederim. Her ne kadar düşük kalite de olsa ortada bitmiş bir ürün var. Başarılarının devamını dilerim.
    Oynamadım, animasyonlarını, hikayesini görmedim ama en basitinden kaplama kalitesinden bile günümüz standartlarının çok altında olduğunu görebiliyoruz. En azınd...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hedef pakistanlılar😂
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ghassal06 (Çağrı Çağatay KOÇ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Türk tarihi kayı boyundan ibaret mi ? Arkadaşım hiç mi yaratıcılık, hayal gücü yok?
    1 Yanıt Yanıtla
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    TulparHAN (5 4) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Ghassal06
    15 yıllık Knight online kaplamaları gibi yapmışlar ciddiye alınacak bir oyun değil
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    Klise Adam (Girayhan Ç.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yola bak be kaymak toprak masallah , iyi afisleride bizim burdaki tabelacida yapilmis heralde. Insan 2 tane yipranma yada dalgalanma texture atar.
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    TulparHAN (5 4) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    sırf para kazanılmak için yapılmış 1 tl bile edecek bir şey değil
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    mtanhu (murat ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    bence çok iyi..nihayet bu milletin çocukları da ticareti ve para üretmeyi öğreniyorlar! bence mükemmel..bu gelişim böyle şeydir, emekleyerek başlarsın koşmaya..
    Yanıtla +1
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    Aseuz 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aslında Mount&Blade Warband'a mod olarak yapılabilir ve bu işini çok kolylaştıracaktır.
    Yanıtla +1
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    serothesnake 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hahahaha , almanya'da ortaokul öğrencileri bundan daha iyi oyun yapıyor. [color=#000000]Du liebe Zeit! Arkadaşlarıma gösterdim oynanış videosunu. Burada viral oldunuz. Hahahahahahaha
    Yanıtla +2
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    EMRE_RUSLAN (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gta san andreas modu sandım
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Alqu 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2053 tane alacak bir babayiğit yok mu ?
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    mhasturk (Mustafa H.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok kötü grafikler, bir şeyi de yapmak için yapmasak çok şey başaracağız da.
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    Angmarr_Ortadünya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Grafikler çok güzel. Hayran olmamak elde değil.
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