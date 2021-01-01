Yerli Ertuğrul Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı

Tarih temalı oyunları ile 13 milyondan fazla oyuncuya hitap eden Umuro Game popüler Ertuğrul Gazi oyununu Steam mağazasında yayınladı. Mobil sürüme göre oyunda önemli iyileştirmeler yer alıyor.
Ertuğrul Gazi neler sunuyor?
Eylül ayında Steam üzerinde yayınlanan Osman Gazi oyunu gibi Ertuğrul Gazi oyunu da bir rol yapma türü. 60 bölüme sahip olan oyun Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu, Haçlı ve Moğol istilalarını konu ediniyor.
Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"
Mobil sürüme göre insan olmayan karakterler daha gelişmiş yapay zekaya sahip. Oyun mekanikleri ise daha yüksek doğruluk ile hesaplanıyor. Yine gölge ve ışıklandırmalar PC tarafındaki iyileştirmeler arasında.
Mobil ve PC tarafında iyi bir kitle yakalayan Umuro Game yakın dönemde Nintendo Switch ile PlayStation 4 konsolları için de erken Osmanlı dönemi oyunlarını yayınlamayı planlıyor. Her iki oyun da Steam üzerinde 5TL fiyat etiketine sahip.İlginizi Çekebilir Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
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