Yerli Ertuğrul Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı

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Tarih temalı oyunları ile 13 milyondan fazla oyuncuya hitap eden Umuro Game popüler Ertuğrul Gazi oyununu Steam mağazasında yayınladı. Mobil sürüme göre oyunda önemli iyileştirmeler yer alıyor.

Ertuğrul Gazi neler sunuyor?

Eylül ayında Steam üzerinde yayınlanan Osman Gazi oyunu gibi Ertuğrul Gazi oyunu da bir rol yapma türü. 60 bölüme sahip olan oyun Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu, Haçlı ve Moğol istilalarını konu ediniyor.

Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"

Mobil sürüme göre insan olmayan karakterler daha gelişmiş yapay zekaya sahip. Oyun mekanikleri ise daha yüksek doğruluk ile hesaplanıyor. Yine gölge ve ışıklandırmalar PC tarafındaki iyileştirmeler arasında.

Mobil ve PC tarafında iyi bir kitle yakalayan Umuro Game yakın dönemde Nintendo Switch ile PlayStation 4 konsolları için de erken Osmanlı dönemi oyunlarını yayınlamayı planlıyor. Her iki oyun da Steam üzerinde 5TL fiyat etiketine sahip.

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