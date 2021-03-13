Türk yapımı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın ücretsiz deneme sürümü Steam'de

Yayıncılığını ve geliştiricilğini Türk oyun stüdyosu Turquoise Revival Games'in yaptığı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın deneme sürümü Toy Tinker Simulator: Prologue yayınlandı.
Ayrıca Bkz. "Yerli yapım VR oyun Naau: The Lost Eye, Steam üzerinden yayınlandı"
Şu anda Steam'de ücretsiz olarak bulabileceğiniz deneme sürümünde üç oyuncağı tamir edebiyorsunuz. Elbette tam sürümde daha fazla oyuncak bulunacak. Buradan oyunun deneme sürümünün olduğu Steam sayfasına, buradan da oyunun tam sürümünün sayfasına ulaşabilirsiniz.İlginizi Çekebilir Türk yapımı VR oyun Naau: The Lost Eye'ın çıkış tarihi açıklandı
Oyunun tam sürümü ile ilgili bir açıklama ne yazık ki yok. Ancak deneme sürümünün Steam'deki inceleme puanları "Çok Olumlu" olarak devam ediyor. Oyunun tanıtım yazısını ve oynanış fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.
Tanıtım Yazısı
Oyuncakları Tamir Et
- Oyuncak parçalarını sök / birleştir ve onarım işlemlerinden geçir: yıkama, boyama, kumlama, kaplama, zımparalama, dikiş, doldurma vb.
- Daha fazla para ve deneyim kazanmak için mümkün olduğunca çok oyuncağı onar
- İlerlemeyi görmek için öncesi/sonrası fotoğrafları çek
Ofisini ve Atölyeni Tasarla
- Mobilya, halı, tablo, bitki, çiçek vb. satın al ve ofisini baştan tasarla
- Portföyünü genişletmek için yeni araçlar ve ekipmanlar satın al
Kendi Oyuncak Müzelerini Aç
- Müzelik oyuncaklar satın al ve tamir et
- Yeni binalar satın al ve oyuncak müzelerini tasarlamaya başla
Oyuncaklarla Oyna
- Seviyeleri atla ve usta ol
- Başarılı teslimatlardan sonra ustalık oyuncaklarınla oyna
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!