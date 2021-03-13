Türk yapımı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın ücretsiz deneme sürümü Steam'de

Yayıncılığını ve geliştiricilğini Türk oyun stüdyosu Turquoise Revival Games'in yaptığı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın deneme sürümü Toy Tinker Simulator: Prologue yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Yerli yapım VR oyun Naau: The Lost Eye, Steam üzerinden yayınlandı"

Şu anda Steam'de ücretsiz olarak bulabileceğiniz deneme sürümünde üç oyuncağı tamir edebiyorsunuz. Elbette tam sürümde daha fazla oyuncak bulunacak. Buradan oyunun deneme sürümünün olduğu Steam sayfasına, buradan da oyunun tam sürümünün sayfasına ulaşabilirsiniz.

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Oyunun tam sürümü ile ilgili bir açıklama ne yazık ki yok. Ancak deneme sürümünün Steam'deki inceleme puanları "Çok Olumlu" olarak devam ediyor. Oyunun tanıtım yazısını ve oynanış fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Oyuncakları Tamir Et

Oyuncak parçalarını sök / birleştir ve onarım işlemlerinden geçir: yıkama, boyama, kumlama, kaplama, zımparalama, dikiş, doldurma vb.

Daha fazla para ve deneyim kazanmak için mümkün olduğunca çok oyuncağı onar

İlerlemeyi görmek için öncesi/sonrası fotoğrafları çek

Ofisini ve Atölyeni Tasarla

Mobilya, halı, tablo, bitki, çiçek vb. satın al ve ofisini baştan tasarla

Portföyünü genişletmek için yeni araçlar ve ekipmanlar satın al

Kendi Oyuncak Müzelerini Aç

Müzelik oyuncaklar satın al ve tamir et

Yeni binalar satın al ve oyuncak müzelerini tasarlamaya başla

Oyuncaklarla Oyna

Seviyeleri atla ve usta ol

Başarılı teslimatlardan sonra ustalık oyuncaklarınla oyna

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