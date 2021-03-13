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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk yapımı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın ücretsiz deneme sürümü Steam'de

    Daha önce açık dünya rol yapma oyunu Animal Rescuer'i geliştiren stüdyonun simülasyon türündeki yeni oyunu Toy Tinker Simulator'ın ücretsiz deneme sürümü Steam'de yayınlandı.
    13 Mart 2021, 12:00 (2 gün)
    1,7b
    2
    7
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Türk yapımı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın ücretsiz deneme sürümü Steam'de

    Yayıncılığını ve geliştiricilğini Türk oyun stüdyosu Turquoise Revival Games'in yaptığı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın deneme sürümü Toy Tinker Simulator: Prologue yayınlandı. 

    Ayrıca Bkz. "Yerli yapım VR oyun Naau: The Lost Eye, Steam üzerinden yayınlandı"

    Şu anda Steam'de ücretsiz olarak bulabileceğiniz deneme sürümünde üç oyuncağı tamir edebiyorsunuz. Elbette tam sürümde daha fazla oyuncak bulunacak. Buradan oyunun deneme sürümünün olduğu Steam sayfasına, buradan da oyunun tam sürümünün sayfasına ulaşabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türk yapımı VR oyun Naau: The Lost Eye'ın çıkış tarihi açıklandı

    Oyunun tam sürümü ile ilgili bir açıklama ne yazık ki yok. Ancak deneme sürümünün Steam'deki inceleme puanları "Çok Olumlu" olarak devam ediyor. Oyunun tanıtım yazısını ve oynanış fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Oyuncakları Tamir Et

    • Oyuncak parçalarını sök / birleştir ve onarım işlemlerinden geçir: yıkama, boyama, kumlama, kaplama, zımparalama, dikiş, doldurma vb.
    • Daha fazla para ve deneyim kazanmak için mümkün olduğunca çok oyuncağı onar
    • İlerlemeyi görmek için öncesi/sonrası fotoğrafları çek

    Ofisini ve Atölyeni Tasarla

    • Mobilya, halı, tablo, bitki, çiçek vb. satın al ve ofisini baştan tasarla
    • Portföyünü genişletmek için yeni araçlar ve ekipmanlar satın al

    Kendi Oyuncak Müzelerini Aç

    • Müzelik oyuncaklar satın al ve tamir et
    • Yeni binalar satın al ve oyuncak müzelerini tasarlamaya başla

    Oyuncaklarla Oyna

    • Seviyeleri atla ve usta ol
    • Başarılı teslimatlardan sonra ustalık oyuncaklarınla oyna


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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Normandia_06 (Yalçın ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Abdülhak Hamit Tarhan
    Sadece ismi Türkçe.Zamanında ailesi göç etmiş Almanya'ya.Orada doğmuş, orada eğitim almış, orada büyümüş. Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi yok adamın.Geçen yine böyle bir oyun haberinde yine Türk yapımı denmişti.. Araştırıp bakmıştım oyun tamamen Hint yapımıydı.
    Sadece ismi Türkçe.Zamanında ailesi göç etmiş Almanya'ya.Orada doğmuş, orada eğitim almış, orada büyümüş. Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi yok adamın.Geçen y...
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    Yanıtla +4
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    T th9 2 gün ( Mesaj Silindi ) Abdülhak Hamit Tarhan
    crysis için yürk oyunu demek doğru olmaz.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    2005 yılında ben buna benzer oyun oynamıştım.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Türk yapımı oyun değil. Türk yapımı oyun olamaz zaten.Çoğu oyunun tümü çeviri kopyası
    1 Yanıt Yanıtla
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    Mount and blade ve Crysis serisi de mi bir çeviri kopyası?
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