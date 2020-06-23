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    Türk yapımı simülasyon oyunu Truck and Logistics Simulator çıktı

    Aerosoft GmbH çatısı altında Simula Games tarafından geliştirilen yük taşıma simülasyonu Truck and Logistics Simulator, PC için yayınlandı. Oyunun indiirmli fiyatı 51,84 TL.
    30 dk.
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    133
    4
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türk yapımı simülasyon oyunu Truck and Logistics Simulator çıktı
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    Uzun süredir beklenen Türk yapımı simülasyon oyunu Truck and Logistics Simulator, sonunda çıktı. Oyunun PC sürümü bugün Steam’de yayınlandı. Nintendo Switch versiyonu ise 25 Haziran’da oyunseverler ile buluşacak.

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    Adından da anlaşılacağı üzere Truck and Logistics Simulator bir yük taşıma oyunu. Oyunda 20’den fazla araç bulunuyor. Pikap, kamyon, tır, forklift, vinç vb. araçların hepsini tek operasyonda kullanabiliyoruz. Yükü önce aracımıza yüklüyor, sonrasında hedef noktaya doğru hareket ediyoruz. 16 kişilik çapraz platform özellikli online desteği var. Yük taşıma operasyonunu arkadaşlarınızla birlikte yürütebilirsiniz. MAN ve Scania marka araçlar lisanslı olarak eklenmiş. Gündüz, gece, yağmur, sisli hava gibi çeşitli hava koşulları var. Araçlar hasar alıyor, tamir ettiriliyor ve modifiye yapılıyor. Oyunun açık dünya haritasının 24 kilometre kare olduğu belirtiliyor.

    Truck and Logistics Simulator, ilerleyen süreçte iOS ve Android cihazlara da gelecek. Zaten oyunun grafikleri ve sürüş dinamikleri asıl odağın mobil platformlar olduğunu gösteriyor.

    Truck and Logistics, Steam’de 69,13 TL’ye satılacak ancak oyunun çıkışı nedeniyle yüzde 25 indirim yapılmış. Şu an 51,84 TL’ye satılıyor. Oyunun erken erişim oyunu olduğunu belirtelim.

    Steam sayfası



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    danlabilic (Danla Bilic) 8 dk.
    çok iyi görünüyor grafikler özellikle
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    SelcukMST (Selcuk Masat) 8 dk. yeni yorumcu
    Hadi bakalım "Türkler yaptı da biz mi oynamadık" diyenleri, "Türkler yapmadığı için yabancılara para veriyoruz" diyenler, görelim sizi pistlerde, öyle klavyeden olmuyor bu işler... Pamuk eller cebe
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    javaprof (orhan yılmaz) 25 dk.
    Oha çok iyi duruyor m&b den sonra türkiyeninin en büyük oyun kimliği (Id'si) olabilir. bmc araçlarını da ekleseydiniz oyuna.
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    clarq26 (Emre Bayram) 29 dk.
    malum sitede varmı :d
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