Türk yapımı simülasyon oyunu Truck and Logistics Simulator çıktı

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Uzun süredir beklenen Türk yapımı simülasyon oyunu Truck and Logistics Simulator, sonunda çıktı. Oyunun PC sürümü bugün Steam’de yayınlandı. Nintendo Switch versiyonu ise 25 Haziran’da oyunseverler ile buluşacak.

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Adından da anlaşılacağı üzere Truck and Logistics Simulator bir yük taşıma oyunu. Oyunda 20’den fazla araç bulunuyor. Pikap, kamyon, tır, forklift, vinç vb. araçların hepsini tek operasyonda kullanabiliyoruz. Yükü önce aracımıza yüklüyor, sonrasında hedef noktaya doğru hareket ediyoruz. 16 kişilik çapraz platform özellikli online desteği var. Yük taşıma operasyonunu arkadaşlarınızla birlikte yürütebilirsiniz. MAN ve Scania marka araçlar lisanslı olarak eklenmiş. Gündüz, gece, yağmur, sisli hava gibi çeşitli hava koşulları var. Araçlar hasar alıyor, tamir ettiriliyor ve modifiye yapılıyor. Oyunun açık dünya haritasının 24 kilometre kare olduğu belirtiliyor.

Truck and Logistics Simulator, ilerleyen süreçte iOS ve Android cihazlara da gelecek. Zaten oyunun grafikleri ve sürüş dinamikleri asıl odağın mobil platformlar olduğunu gösteriyor.

Truck and Logistics, Steam’de 69,13 TL’ye satılacak ancak oyunun çıkışı nedeniyle yüzde 25 indirim yapılmış. Şu an 51,84 TL’ye satılıyor. Oyunun erken erişim oyunu olduğunu belirtelim.

Steam sayfası

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