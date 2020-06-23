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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CEO açıkladı: "Apex Legends bu sene mobile geliyor"

    Bugüne kadar söylentisi yapılan ancak resmi bir açıklama yapılmayan Apex Legends'ın mobil versiyonu hakkında EA CEO'su tarih verdi. Bu sene sonunda mobil platformlara geliyor.
    20 dk.
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    Mobil Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    CEO açıkladı:
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    Electronic Arts’ın PUBG ve Fornite’a rakip olarak geliştirdiği online battle royale oyunu Apex Legends, sonunda mobile geliyor. EA CEO’su Andrew Wilson, oyunun bu yıl içerisinde mobil cihazlara çıkacağını duyurdu.

    Andrew Wilson’ın açıklamalarına göre oyun bu yıl içerisinde kısıtlı bir grup için kullanıma açılacak. Soft launch olarak tabir edilen bu kısıtlama, belirli ülkeleri veya belirli türdeki oyuncuları kapsayacak. Oyunun herkese açılması 2021'i bulacak. Daha önce Apex Legends’ın mobil platformlara geleceği söylentileri vardı. Şimdi ilk kez resmi ağızdan açıklama geldi.

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    Apex Legends, geçtiğimiz yılın sonunda PC, PS4 ve Xbox One için ücretsiz olarak çıkışını gerçekleştirmişti. İlk ay popülerliğini sürdüren Apex Legends’ın oyuncu sayısı epey düştü. Oyuna bu sene sonunda cross-platform oynama özelliği gelecek.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cnr.kh (caner kahraman) 10 dk.
    Acaip ihtiyacımız vardı iyi oldu
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