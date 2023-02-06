Türk yazılımcılar birleşti: Deprem için yazılım geliştiriliyor

Tam Boyutta Gör Türkiye güne deprem felaketleriyle başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, binlerce insanımız da göçük altında çaresiz bir şekilde yardım bekliyor. Konuya duyarsız kalmayan bir grup Türk yazılımcı ise sosyal medya tabanlı bir uygulama geliştirmeye başladı.

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Sosyal medyadaki yardım çağrıları haritayla eşleştirilecek

IT sektöründe çalışan Eser Ozvataf ve Furkan Kılıç tarafından gönüllülük esasıyla yönetilen ve yürütülen yazılım projesi gücünü sosyal medyadan alıyor. Deprem sonrası insanlara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda kafa yoran Türk yazılımcıların aklına, bu tür felaketlerden sonra ana iletişim araçlarından biri olan sosyal medya geldi. Geliştirilen yazılım Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından gelen yardım çağrılarını topluyor ve toplanan bu datayı harita ile eşleştirip anlamlı hale getirerek, isteyen tüm Sivil Toplum Kuruluşları'nın kullanımına sunmayı amaçlamakta.

Tam Boyutta Gör Projeye olan rağbet gittikçe büyüyor ve ekip şu anda IT Deprem Yardım adlı Discord kanalından yazılımı geliştirmek için çalışmalar yürütüyorlar. Öte yandan projenin Github hesabı da açılmış durumda. Bununla birlikte aynı grup Ben İyiyim adlı bir uygulama da geliştiriyordu. Bu uygulama da deprem alanındaki insanların güvende olduklarını bildirmelerini sağlayacaktı. Ancak WhatsApp'ın benzer bir işlev üzerinde çalıştığı öğrenilince bu projeyi şimdilik rafa kaldırmış durumdalar.

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