Türk yazılımcılar birleşti: Deprem için yazılım geliştiriliyor

Sosyal medyadaki yardım çağrıları haritayla eşleştirilecek
IT sektöründe çalışan Eser Ozvataf ve Furkan Kılıç tarafından gönüllülük esasıyla yönetilen ve yürütülen yazılım projesi gücünü sosyal medyadan alıyor. Deprem sonrası insanlara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda kafa yoran Türk yazılımcıların aklına, bu tür felaketlerden sonra ana iletişim araçlarından biri olan sosyal medya geldi. Geliştirilen yazılım Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından gelen yardım çağrılarını topluyor ve toplanan bu datayı harita ile eşleştirip anlamlı hale getirerek, isteyen tüm Sivil Toplum Kuruluşları'nın kullanımına sunmayı amaçlamakta.Kaynakça https://twitter.com/benfurkankilic/status/1622650115377795073 https://twitter.com/eser/status/1622566257752154113 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?