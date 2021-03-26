MGS ve Death Stranding geliştiricisi Kojima'nın yeni oyunu çok yakında duyurulacak

Tam Boyutta Gör

Metal Gear Solid ve geçtiğimiz yıllarda çıkan Death Stranding isimli oyunun başındaki isim olan Hideo Kojima'nın oyun stüdyosu Kojima Productions'ın yeni oyunu çok yakında duyurulacak.

İlginizi Çekebilir

Blizzard, duyurulmamış yüksek bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyor

Ayrıca Bkz. "Sevilen strateji oyunu Total War: Rome Remastered, PC için duyuruldu; Türkiye fiyatı belli oldu!"

Yine Metal Gear Solid ve Death Stranding oyunlarında sanat yönetmeni olan ve uzun yıllardır Kojima ile birlikte çalışan Yoji Shinkawa, geçtiğimiz günlerde AI Hub ile bir röportaj gerçekleştirdi. Orada yeni bir oyun üzerinde çalıştıklarını ve çok yakın bir zamanda duyuracaklarını söyledi.

Kojima Productions'ın yeni bir oyun üzerinde çalıştığı zaten geçtiğimiz yıl Ekim ayında onaylanmıştı. Ancak nasıl bir oyun üzerinde çalıştıkları ne yazık ki bilinmiyor.

Hayranlar Kojima'dan, P.T.'ye kavuşamadıkları için bir korku oyunu bekliyor. Ancak Kojima'nın nasıl bir oyun yapacağı da cidden büyük bir belirsizlik. Kendisi Death Stranding ile ne kadar farklı oyunlar yapabileceğini göstermişti. Özellikle hikaye anlamında çok başarılı işlere imza atıyor.

https://www.gamesradar.com/kojima-productions-could-announce-its-next-game-quite-soon-says-art-director/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.