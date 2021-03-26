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    MGS ve Death Stranding geliştiricisi Kojima'nın yeni oyunu çok yakında duyurulacak

    Oyun dünyasının başarılı isimlerinden birisi olan Hideo Kojima'nın oyun stüdyosu Kojima Kojima Productions'ın yeni oyunu çok yakında duyurulacak.
    26 Mart 2021, 15:00 (2 sa.)
    389
    5
    6
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    MGS ve Death Stranding geliştiricisi Kojima'nın yeni oyunu çok yakında duyurulacak
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    Metal Gear Solid ve geçtiğimiz yıllarda çıkan Death Stranding isimli oyunun başındaki isim olan Hideo Kojima'nın oyun stüdyosu Kojima Productions'ın yeni oyunu çok yakında duyurulacak.

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    Yine Metal Gear Solid ve Death Stranding oyunlarında sanat yönetmeni olan ve uzun yıllardır Kojima ile birlikte çalışan Yoji Shinkawa, geçtiğimiz günlerde AI Hub ile bir röportaj gerçekleştirdi. Orada yeni bir oyun üzerinde çalıştıklarını ve çok yakın bir zamanda duyuracaklarını söyledi. 

    Kojima Productions'ın yeni bir oyun üzerinde çalıştığı zaten geçtiğimiz yıl Ekim ayında onaylanmıştı. Ancak nasıl bir oyun üzerinde çalıştıkları ne yazık ki bilinmiyor.

    Hayranlar Kojima'dan, P.T.'ye kavuşamadıkları için bir korku oyunu bekliyor. Ancak Kojima'nın nasıl bir oyun yapacağı da cidden büyük bir belirsizlik. Kendisi Death Stranding ile ne kadar farklı oyunlar yapabileceğini göstermişti. Özellikle hikaye anlamında çok başarılı işlere imza atıyor. 



    https://www.gamesradar.com/kojima-productions-could-announce-its-next-game-quite-soon-says-art-director/
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    K kayamtky 24 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İlk başta "Death Stranding" oyununun konusunun ağırlıklı olarak "kargo taşımacılığı" olduğunu öğrenince, hadi canım kargo taşımacılığın dan iddialı oyun mu olur demiştim.
    Ancak büyük konuşmamak lazımmış, şimdi oyunu bırakamıyorum, çok zevkli, "Truck Simulator" oyunundan çok farklı.
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    ibo-wan 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İster sevin ister sevmeyin, bu piyasaya yeni bir soluk getirmeye çalışan nadide prodüktörlerden birisi Kojima. Her işinden kalite akar.

    Eğer silent hill PT'yi yapabilseydi dünyanın en iyi korku oyunlarından birine şahit olabilirdik. İnşallah öyle bir projeyle gelirler
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    afsin07 (Hüseyin Afşin Bozkurt) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    The walking dead deki değil mi bu
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    M methotrexat (murat başaran) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    P.T. ne Allah aşkına! Herkes bilmek zorunda mı?
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    WeDneS (Ercan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ps5 oyun piyasasını heyecanlandırdı oyun yapımcıları yarışıyor
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    encuni (mesut karas) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    hala death stranding ps5 versiyonu beklıyorum. Bu dual sensi bu oyun kullanmayacakda hangı oyun kullanacak
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