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Turkcell 14 Ekim atık gününde, geri dönüşümle çocuklara eğitim desteği sağladı. Turkcell'in 4 yıldır sürdürdüğü tekno atık projesiyle çocukların eğitimlerine destekte bulunulduğunu açıkladı.

Teknolojik atıkların azaltılması için çalışmalar yapan Turkcell, 14 Ekim Uluslararası Elektronik Atık Günü öncesinde tekno atık geri dönüşümüne önem verilmesi gerektiğini aktardı ve ‘Eğitime Dönüştür’ kampanyasının detaylarını paylaştı. 4 yıl önce başlatılan projede Turkcell'e getirilen 32 ton tekno atık geri dönüştürülerek,atıklardan sağlanan gelirle sayısız çocuğun nitelikli eğitimine destek olduğunu söyledi.

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Bu projeyle Turkcell, eğitime destek olurken, zehirli maddelerin toprağa karışmasını da engellemiş olduğunu aktardı. Ayrıca Uluslararası Elektronik Atık Günü’nde; “Haydi Türkiye! Tekno Atık geri dönüşüm seferberliğine katıl, kaynakları verimli kullan, nitelikli eğitime destek ol” çağrısı yapıldı.

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Teknolojik atıkların sadece %7'si dönüştürülüyor!

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon'a göre “ Araştırmalara göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 53,6 milyon ton elektronik atık ortaya çıkıyor. bunların sadece yüzde 83’ü toplanmıyor bile. Türkiye’de ise geri dönüştürülen teknolojik atıkların oranı sadece yüzde 7. Biz Turkcell olarak teknolojik atıkları ‘Eğitime Dönüştür’ projemizle dönüştürerek onlara destek oluyoruz. Bugüne kadar getirilen elektronik atık miktarı 32 tonu buldu. Bu atıkların dönüşümünden sağlanan gelirle ise yüzlerce öğrencinin nitelikli eğitimine katkı sağladık. Ayrıca bu atık dönüşümü konusuda da Millî Eğitim Bakanlığı ile okullarda bu konuda eğitimler düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca mağazalarımızdaki personellerimizi de bu konuda eğiterek müşterilerimizi bilgilendirmelerini hedefliyoruz. Bu projeyle beraber teknolojik atıkları getirene müşterilerimize hediye çeki kampanyamıza da devam edeceğiz” dediği aktarıldı.

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