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    Anlık Bildirim

    Turkcell’in yeni CEO’su belli oldu: Dr. Ali Taha Koç

    İki haftalık bir boşluğun ardından Turkcell'in yönetim koltuğuna oturacak isim belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Dr. Ali Taha Koç, Turkcell'in yeni CEO'su oldu.
    Turkcell’in yeni CEO’su belli oldu! Dr. Ali Taha Koç Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi 11 Eylül’de 2019'da Turkcell CEO'su olarak atanan Murat Erkan'ın görevi yakın zamanda sonlandı. Bu süreçte CEO'luk koltuğuna Bülent Aksu geçmiş ve 11 gün oturabilmişti. Bugün ise Turkcell'in yeni CEO'su belli oldu. Turkcell’de genel müdürlük görevine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi eski Başkanı Dr. Ali Taha Koç getirildi. 

    Ali Taha Koç, Turkcell’in yeni CEO’su oldu

    Aktarıldığı kadarıyla yönetim kurulu kararıyla atanan Dr. Ali Taha Koç, bugünden itibaren Turkcell'de CEO'luk görevine başladı. Ancak bundan öncesinde önemli başarılara imza attığını belirtmekte fayda var. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitiren Dr. Ali Taha Koç, Dallas Texas Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı.

    Bunun ardından Intel'de AR-GE mühendisi olarak görev yapan Koç, 2013’te en çok patent üreten ve ödül alan 10 mühendisten biri oldu. 2014 yılında ise Türkiye’ye dönen isim, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı ve 2018’de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’na atandı. Aynı zamanda mezun olduğu bölümde yüksek lisans ve doktora dersleri veriyor.

    İşte Turkcell’den yapılan açıklama;

    Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Dr. Ali Taha Koç'un 13 Ekim 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Turkcell Genel Müdürü olarak atanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 8 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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