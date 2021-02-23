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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turkcell'de BTC ve kripto para dönemi başladı

    Turkcell'in ödeme şirketi Paycell'de kripto para alım ve satım işlemleri başladı. Bitcoin dahil olmak üzere 5 farklı kripto para birimiyle işlem yapılabiliyor.
    23 Şubat 2021, 14:15 (1 sa.)
    1,4b
    198
    7
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    9

    Turkcell’in finansal işlem uygulaması Paycell’e kripto paralar eklendi. Eklenen kripto para birimleri arasında Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) ve Steallar Lumens (XLM) kripto para birimleri yer alıyor. Kripto para alım satımı için Paycell mobil uygulamasını güncellemeniz ve hesabınıza TC kimlik bilginizi eklemeniz yeterli.

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    Paycell’de 7/24 kripto para alım satım işlemi yapabilirsiniz. Açıklama kısmında belirtilene göre satın aldığınız kripto paralar Coinbase tarafından sigortalı cüzdanda saklanacak. Güvenli ve hızlı bir şekilde işlem yapılabiliyor.

    Paycell, fatura ile ödeme imkanı sunuyor. Turkcell faturanıza yansıtarak kripto para alımı yapabilirsiniz. Kripto para sayfasının özellikleri, kripto para borsalarına göre henüz sınırlı durumda. Örneğin kripto paralardaki iniş ve çıkışları gösteren grafikler bulunmuyor. Alış, satış emri verilemiyor. Bu özellikle ilerleyen günlerde eklenebilir.

    Turkcell hisselerinin büyük çoğunluğu Türkiye Varlık Fonu'na ait. Devlete bağlı bir şirketin kripto paralara yönelik böyle bir adım atması, Türkiye’deki kripto para yatırımcıları tarafından olumlu bir hamle olarak karşılandı. Paycell altyapısı ile kripto para altyapısı birleşirse Türkiye'deki pek çok şirkette kripto parayla ödeme yapılabilir olacak. Bu doğrultuda ilk adım atıldı.



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    disposable 1 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 22 saat önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 22 saat önce

    gezgin köle aracı

    antique 22 saat önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DH Specialist (Emre ) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    bugün de indirim var
    Yanıtla +1
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    M mustafacoban (mustafa coban) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    yakında alım satıma vs ek vergiler gelecek
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    D DH Misafiri 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Vergilendirme yakındır.
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    cripto piyasası bir şarlatanın iki dudağı arasına sıkışıp kalmış, SEC Elon Musk'ı incelemeye almış, bakalım regülasyonlardan sonra ve ELon ceza yedikten sonra cripto piyasası nasıl şekillenecek. ;)
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 4 dk. ( Mesaj Silindi ) smalsrol
    Milyarder desem değil Trilyoner desem değil. Adam başka bir dünyada yaşıyor. Hangi ceza durdurabilir hayallerini. Yürü be Elon reis arkandayız. Doge 1 $ olacak.
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    S sanapazar10 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar başlangıç.. Kripto ödemesi olmayan yer kalmayacak
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