Turkcell'de BTC ve kripto para dönemi başladı

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Turkcell’in finansal işlem uygulaması Paycell’e kripto paralar eklendi. Eklenen kripto para birimleri arasında Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) ve Steallar Lumens (XLM) kripto para birimleri yer alıyor. Kripto para alım satımı için Paycell mobil uygulamasını güncellemeniz ve hesabınıza TC kimlik bilginizi eklemeniz yeterli.

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Paycell’de 7/24 kripto para alım satım işlemi yapabilirsiniz. Açıklama kısmında belirtilene göre satın aldığınız kripto paralar Coinbase tarafından sigortalı cüzdanda saklanacak. Güvenli ve hızlı bir şekilde işlem yapılabiliyor.

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Paycell, fatura ile ödeme imkanı sunuyor. Turkcell faturanıza yansıtarak kripto para alımı yapabilirsiniz. Kripto para sayfasının özellikleri, kripto para borsalarına göre henüz sınırlı durumda. Örneğin kripto paralardaki iniş ve çıkışları gösteren grafikler bulunmuyor. Alış, satış emri verilemiyor. Bu özellikle ilerleyen günlerde eklenebilir.

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Turkcell hisselerinin büyük çoğunluğu Türkiye Varlık Fonu'na ait. Devlete bağlı bir şirketin kripto paralara yönelik böyle bir adım atması, Türkiye’deki kripto para yatırımcıları tarafından olumlu bir hamle olarak karşılandı. Paycell altyapısı ile kripto para altyapısı birleşirse Türkiye'deki pek çok şirkette kripto parayla ödeme yapılabilir olacak. Bu doğrultuda ilk adım atıldı.

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