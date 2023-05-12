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    Turkcell seçim gecesi altyapı çalışması yapacak

    Turkcell, 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da bulunan merkez binasında teknik altyapı çalışması yapacağını belirtti. Gündem olan mesajdan sonra CEO Murat Erkan'dan açıklama geldi.
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    Turkcell'den seçim gecesi yapılacak altyapı çalışması Tam Boyutta Gör
     Seçime iki gün kala Turkcell yönetiminin, merkez binasındaki çalışanlarına gönderdiği bir mesaj sosyal medyada gündem oldu.

     Turkcell, İstanbul merkez binasındaki çalışanlarına bir mesaj gönderdi. Mesajda seçim gecesi "teknik alt yapı çalışmaları" nedeniyle plaza ve ofis binalarına girişlerin yapılmayacağı bilgisini verdi. 

    Turkcell'den seçim gecesi yapılacak altyapı çalışması Tam Boyutta Gör
    Turkcell yönetimi, çalışanların bilgisayarlara VPN ile de bağlanamayacağını belirtti. Turkcell yönetiminin çalışanlara gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

    " Değerli arkadaşlar. 12 Mayıs Cuma akşamı 21:00'dan 15 Mayıs Pazartesi günü 06:00'ya kadar tüm plazalarımızda yapılacak olan teknik alt yapı çalışmaları nedeniyle zorunlu haller dışında plaza ve ofislerimize giriş olmayacaktır. İlgili tarihlerde VPN bağlantısı da yapılamayacaktır."

    Sosyal medyada gündem oldu, Murat Erkan'dan açıklama geldi

    Sosyal medyanın gündemine oturan bu mesaj sonrasında Turkcell CEO'su Murat Erkan'dan açıklama geldi. Açıklama ise şöyle:

    "Plazada internet mi olur? Plazaya insan girmemesiyle internet ya da telefon iletişimi kesilir mi? Plazayı kapatmasak da internet kesilip, yavaşlatılabilir. 2 gün boyunca altyapı ile teknik ekibimiz ofiste çalışacak."

    "VPN bağlantısı bizim kendi dahili şebekemize, bizim ekiplerimizin bağlanması demek. Teknik çalışma yapılırken dışarıdan arkadaşlarımızın VPN'e erişememesi gerekiyor."

    "Türkiye'deki interneti sadece Turkcell  sağlamıyor. Türkiye'nin Turkcell'i olarak daha önceki seçimlerde de aynı uygulamaları yaptık. Süreci çok hassas yönetiyoruz. Allah korusun bu internet... Ama bizim işimiz erişimin kopmaması. Çok iddialı bir cümle ama Turkcell interneti çökmez. Teknoloji işinde mutlaka aksilikler olur biz onlar olmasın diye bu çalışmaları yapıyoruz. Daha önceki seçimde de bu çalışmayı yaptık. Turkcell ile ilgili bir sorun oldu mu? Olmadı. Biz bu seçimin tarafı değiliz. Birçok kuruma partilere, kamu kuruluşlarına hizmet veriyoruz." 

    Turkcell'den resmi açklama

    Turkcell'den seçim gecesi yapılacak altyapı çalışması Tam Boyutta Gör
    Turkcell'den kamuoyuna yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Özellikle etkileşimin arttığı seçim gibi dönemlerde sağlıklı iletişim sağlanması ve iletişim altyapısının sürdürülebilirliği amacıyla önlemler alınması gereklidir.

    Bugün sosyal medyaya yansıyan mesajın kaynağı, Turkcell çalışanlarına yapılan şirket içi bilgilendirme notudur.

    Geçmiş yıllarda her seçim döneminde rutin olarak yapıldığı gibi bahsi geçen çalışma, Turkcell’in seçim günü tüm ülkeye sağlıklı ve kesintisiz hizmet verebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesini, kötü niyetli erişimlerin engellemesini ve bilişim altyapılarına yönelik güvenlik tedbirlerinin alınmasını içermektedir.

    Seçim gecesi görevli ve yetkili olmayan Turkcell çalışanlarının VPN üzerinden sisteme bağlanıp herhangi bir aksaklığa veya olumsuzluğa neden olmaması hedeflenmektedir.

    Müşterilerimizi etkileyen herhangi bir durum söz konusu değildir.

    Kamuoyuna bilgisine saygıyla sunulur."

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 26 dakika önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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