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    Turkcell, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında fiber internet hızını 100 Mbps’e çıkardı

    Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında Turkcell, kampanyalarına bir yenisini daha ekliyor. Açıklamaya göre Turkcell, fiber internet müşterilerinin internet hızını 100 Mbps’e çıkardı. İşte detaylar:
    Turkcell, fiber internet hızını 100 Mbps’e çıkardı Tam Boyutta Gör
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tüm kullanıcılarına Salla Kazan’la 10 GB internet hediye eden ve Türkiye’nin 28 ilinde fiber internet hizmeti sunan Turkcell, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kullanıcılarına bir sürpriz daha yaptı. Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre Turkcell Superonline fiber müşterilerinin internet hızı 100 Mbps’ye çıkarıldı.

    Turkcell, fiber hızını 100 Mbps’ye çıkardı

    Turkcell Superonline, kendi fiber altyapısı üzerinden hizmet sunduğu müşterilerinin internet hızını 29 Kasım’a kadar 100 Mbps’ye çıkardı. Böylece paketi 100 Mbps altında olan tüm müşteriler, 29 Kasım’a kadar 100 Mbps fiber hızını deneyimleme fırsatı yakaladı. Turkcell, kendi altyapısıyla Türkiye’nin 28 ilinde 5.7 milyon hane için fiber internet sunuyor. Kampanya kapsamında yaklaşık 1.5 milyon fiber kullanıcısı 1 ay boyunca 100 Mbps fiber hız seviyesine hiçbir işlem yapmadan çıkacak.

    Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, kampanya ile ilgili şunları söyledi: “Cumhuriyet’in 100 yıllık mirasını ikinci yüzyıla aktaran nesil olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’yi dijital çağa taşıyan lokomotif markalardan biri olarak sorumluluklarımızın da farkındayız.  Yakın geleceğe ancak fiber hızında internetle ulaşabileceğimizi biliyoruz. İşte bu yüzden Cumhuriyet coşkusunu fiber hızımızı da artırarak yaşıyoruz. Fiberde paket hızı 100 Mbps altında olan müşterilerimizin indirme (download) hızlarını 29 Kasım’a kadar 100 Mbps’ye yükselttik. 100 Mbps’in altında hızlarda fiber kullanan yaklaşık 1,5 milyon müşterimizin de 100 Mbps deneyimini 1 ay boyunca yaşamasını istedik. 25 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps, ve 75 Mbps hıza sahip müşterilerimiz herhangi bir işlem yapmadan 29 Kasım’a kadar 100 Mbps fiber hızını deneyimleyebilecek.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 20 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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