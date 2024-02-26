Turkcell, MWC 2024'te duyurdu: Uydudan mobil şebeke sağlayacak!

Lynk, ticari uydu üzerinden standart cep telefonlarına mobil şebeke hizmeti sunuyor. Özel bir telefon gereksinimi olmadan uydudan üzerinden arama, SMS ve internet hizmeti sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde baz istasyonu kurulamayan bölgelerde mobil şebekeye bağlanılabilecek.
Yapılan iş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Karasal şebekelerin kurulamadığı veya erişim imkanlarının kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde mevcut mobil şebekelere tamamlayıcı bir rol üstlenmek üzere yola çıkan NTN (Karasal Olmayan Şebekeler) çözümleri, tüm dünyada önem kazanıyor. Sürekli gelişen uydu teknolojileri sayesinde artık mobil kapsamanın götürülemediği karasal alanlar ve açık denizlerde bulunan müşterilerimize de hizmet verebilmek amacıyla NTN firmalarıyla iş birliği imkanlarını araştırıyor ve bu sayede coğrafyanın her noktasına daha kesintisiz bir şekilde vermeyi hedeflediğimiz hizmetleri test ediyoruz. Gelecek nesil teknolojileri ülkemize kazandırma konusundaki öncülüğümüzü sürdürme hedefiyle teknolojinin birçok alanında olduğu gibi uydular üzerinden mobil servisler sunma konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bireysel ve kurumsal müşterilerimize uydu üzerinden NTN hizmetleri sunabilmek amacıyla imzaladığımız bu iş birliklerine yenilerini de eklemeyi hedefliyoruz.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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