Samsung, akıllı yüzüğünü gösterdi: İşte Galaxy Ring tasarımı ve açıklanan özellikler

Tam Boyutta Gör Samsung, Ocak ayında Galaxy S24 akıllı telefonunu tanıttığı etkinlikte Galaxy Ring'i çok kısa göstermişti. Güney Koreli teknoloji devi, bugün başlayacak olan Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde akıllı yüzüğü ilk kez sergileyecek. Üst düzey yönetici, Samsung Galaxy Ring'in birkaç özelliğini paylaştı.

Samsung Galaxy Fit 3 Türkiye'de satışa çıktı: Galaxy Fit 3 fiyatı 2 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Ring özellikleri (açıklanan)

Tam Boyutta Gör Samsung'un en yeni giyilebilir ürünü Galaxy Ring, kalp atış hızı ve uyku izleme gibi sağlık izleme özellikleriyle birlikte çıkacağını ve aynı zamanda kullanıcılara güne hazır olma durumlarını gösteren bir puan verecek. Sensörlerle donatılmış yüzük, kalp atış hızı, solunum hızı, uyku sırasındaki hareket sayısı ve kişinin yatakta uykuya dalması için geçen süre hakkında ölçümler verecek. Ayrıca yüzük, kullanıcıya ne kadar üretken olabileceğini görebileceği bir canlılık puanı (fiziksel ve zihinsel hazırlığa ilişkin toplanan verilerden) verecek. Bu verilere Samsung Health uygulaması üzerinden erişilebilecek.

Samsung, Galaxy Ring'e akıllı telefonlarda olduğu gibi temassız ödeme yapma olanağı sağlayacak bir özellik eklemeyi düşündüklerini de söyledi.

Galaxy Ring, akıllı saat takmadan sağlıklarını takip etmek isteyenler için mükemmel bir alternatif olacak. Samsung akıllı yüzüğü bu yılın sonlarında çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

İşte Samsung Galaxy Ring tasarımı ve öne çıkan özellikleri