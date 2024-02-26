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    Anlık Bildirim

    Samsung, akıllı yüzüğünü gösterdi: İşte Galaxy Ring tasarımı ve açıklanan özellikler

    Samsung, akıllı yüzüğü Galaxy Ring'in tasarım detaylarını gösteren yüksek kalitede tanıtım görselleri paylaştı. Ayrıca Galaxy Ring'in sağlık özellikleri açıklandı.
    samsung galaxy ring tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Ocak ayında Galaxy S24 akıllı telefonunu tanıttığı etkinlikte Galaxy Ring'i çok kısa göstermişti. Güney Koreli teknoloji devi, bugün başlayacak olan Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde akıllı yüzüğü ilk kez sergileyecek. Üst düzey yönetici, Samsung Galaxy Ring'in birkaç özelliğini paylaştı.

    Samsung Galaxy Ring özellikleri (açıklanan)

    samsung akıllı yüzük sağlık özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung'un en yeni giyilebilir ürünü Galaxy Ring, kalp atış hızı ve uyku izleme gibi sağlık izleme özellikleriyle birlikte çıkacağını ve aynı zamanda kullanıcılara güne hazır olma durumlarını gösteren bir puan verecek. Sensörlerle donatılmış yüzük, kalp atış hızı, solunum hızı, uyku sırasındaki hareket sayısı ve kişinin yatakta uykuya dalması için geçen süre hakkında ölçümler verecek. Ayrıca yüzük, kullanıcıya ne kadar üretken olabileceğini görebileceği bir canlılık puanı (fiziksel ve zihinsel hazırlığa ilişkin toplanan verilerden) verecek. Bu verilere Samsung Health uygulaması üzerinden erişilebilecek.

    Samsung, Galaxy Ring'e akıllı telefonlarda olduğu gibi temassız ödeme yapma olanağı sağlayacak bir özellik eklemeyi düşündüklerini de söyledi.

    Galaxy Ring, akıllı saat takmadan sağlıklarını takip etmek isteyenler için mükemmel bir alternatif olacak. Samsung akıllı yüzüğü bu yılın sonlarında çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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