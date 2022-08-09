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    Turkcell, Tek Numara ve Çoklu Cihaz servislerini kullanıma sundu

    Turkcell bir GSM hattını telefon, akıllı saat, tablet, otomobil gibi cihazlarda kullanmaya imkan tanıyan “Tek Numara ve Çoklu Cihaz” servislerini Türkiye'de ilk kez kullanıma sundu.
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    Turkcell, Tek Numara ve Çoklu Cihaz servislerini kullanıma sundu
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    Turkcell, tek telefon numarasının birden fazla cihazda kullanılabilmesine imkan tanıyan “Tek Numara ve Çoklu Cihaz” servislerini Türkiye’de ilk kez kullanıma sundu. Bu iki servis sayesinde bir GSM hattı ile akıllı saatlerden tablete, masaüstü bilgisayarlardan araç ekranına kadar birçok kişisel cihazda entegrasyon kolaylığı sağlanabiliyor. Bununla birlikte artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi yenilikçi teknolojileri de aynı ekosistem üzerinden hizmete sunmak mümkün olabilecek.

    Turkcell Tek Numara ve Çoklu Cihaz servisleri ne işe yarar?

    Tek Numara (One Number) servisi sayesinde ortak numara, ortak dakika ve ortak data imkanı ile mevcut telefon numaralarını, telefona ihtiyaç duymadan kullanabilme imkanı kazandırdı. Dönüştürdüğü yeni şebeke ve uygulamaya koyduğu Çoklu Cihaz (Multi Device) servisi ise birden fazla cihazın tek bir hat üzerinden hizmet almasını sağladı.

    Mevcut IMS (IP Multimedia Subsystem-IP Çokluortam Altsistemi) ekipmanlarının yanı sıra temel şebekeye eklenen SES (Secure Entitlement Server-Güvenli Yetkilendirme Sunucusu) ekipmanı sayesinde e-SIM teknolojisini destekleyen giyilebilir akıllı cihazlar, otomobiller, tabletler, laptop ve masaüstü bilgisayarlar, artık Turkcell ses ve data hizmetlerini tek bir numara üzerinden alabilecek. Ayrıca kurulan bu altyapıyla birlikte e-SIM destekli akıllı cihazların abonelik süreçleri otomatik ve kesintisiz yapılabilecek.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şu ifadeleri kullandı:

    “Tek Numara ve Çoklu Cihaz servisleriyle birlikte müşterilerimize telefonlarından bağımsız bir iletişim altyapısı sunmayı hedefledik. Müşterilerimiz artık sahip oldukları tek numara ile telefonlarını evde bırakıp diğer akıllı cihazlarla da ses ve data iletişimlerini yapmaya devam edebilecekler. Her alanda dijitalleşme ihtiyaçlarının arttığı bu dönemde, sektörde birçok ulusal ve uluslararası firma da çözüm ortağımız oldu. Zaman içerisinde tabletten otomobillere birçok farklı cihazları da bu ekosisteme dahil ederek müşterilerimize daha zengin ve esnek bir iletişim deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz”

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