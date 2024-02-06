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    TÜİK, Türkiye’nin güncel nüfusunu açıkladı: 85,37 milyon

    TÜİK, 31 Aralık 2023 itibarıyla Türkiye'nin güncel nüfusunu açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bine yükseldi.                                            
    Türkiye 2023 nüfusu açıklandı! Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin güncel nüfusu açıklandı.

    TÜİK tarafından yayımlanan araştırmaya göre Türkiye’nin nüfusu 31 Aralık 2023 itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 olarak belirlendi. 2022 yılında nüfus 85 milyon 279 bin 553 olarak açıklanmıştı. Nüfus, 2023'te 2022’ye kıyasla 92 bin 824 kişi artış gösterdi. Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 oldu.

    Türkiye 2023 nüfusu açıklandı! Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Tam Boyutta Gör

    İkametgah adresi Türkiye’de kayıtlı olan yabancı nüfus 2022’ye kıyasla 2023’te 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Vatandaşlık ülkesine göre sıralamaya bakıldığınta Türkiye’de ikamet eden en kalabalık yabancı nüfusun 217 bin 476 kişi ile Irak vatandaşı ve 164 bin 131 ile Afganistan vatandaşı olduğu görülüyor.

    Nüfusun cinsiyet kırılımına baktığımızda ise erkek nüfusunun 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfusunun 42 milyon 638 bin 306 kişi olduğu görülüyor. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

    İstanbul’un nüfusu azaldı

    Türkiye 2023 nüfusu açıklandı! Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Tam Boyutta Gör

    Şehirlere göre dağılıma baktığımızda en kalabalık şehir olan İstanbul’un nüfusunun 2022’ye kıyasla 2023’te 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924’e gerilediği görülüyor. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34’ü İstanbul’da ikamet ediyor. İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.

    Türkiye 2023 nüfusu açıklandı! Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Tam Boyutta Gör

    Nüfusu en az olan il 86 bin 47 kişi ile Bayburt oldu. Bayburt'u, 89 bin 317 kişi ile Tunceli, 92 bin 819 kişi ile Ardahan, 148 bin 539 kişi ile Gümüşhane ve 155 bin 179 kişi ile Kilis takip etti.

    Nüfus piramidi, 2007, 2023

    Türkiye 2023 nüfusu açıklandı! Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Tam Boyutta Gör

    Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren nüfus piramidi, 2007 ile karşılaştırıldığında 2023 yılında yaşlı nüfusunun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülüyor.

    Cinsiyete göre ortanca yaş, 2007-2023

    Türkiye 2023 nüfusu açıklandı! Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin 2022 yılında 33,5 olan yaş ortalaması, 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü.

    Ülkemizde 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü.

    Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 2023 yılında %68,3 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4'ten %21,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den %10,2'ye yükseldi.

    Yaş gruplarına göre nüfus oranı, 2007, 2023

    Türkiye 2023 nüfusu açıklandı! Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Tam Boyutta Gör

    Nüfus yoğunluğu

    Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

    Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.

    Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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