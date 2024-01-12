Tam Boyutta Gör Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), harita üzerinde 1 kilometrekarelik alanın nüfus bilgilerini gösteren “Grid Nüfusları” adını verdiği haritayı kullanıma sundu. Coğrafi İstatistik Portalı üzerinden erişilebilen haritada nüfus ve nüfus profili hakkında bilgiler yer alıyor. Veriler, 31 Aralık 2022 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sisteminden elde ediliyor.

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Haritadaki her bir kare 1 kilometrekarelik alanı temsil ediyor. 1 kilometrekarelik alandaki toplam nüfus, kadın-erkek oranı, yaş kırılımı, okuryazarlık oranı ve ortalama eğitim süresi bilgileri görüntüleniyor. TÜİK, bu bilgilere ek olarak sosyoekonomik seviye hakkında bilgilerin ekleneceğini açıkladı.

TÜİK’in detaylı nüfus haritasına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

https://cip.tuik.gov.tr

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TÜİK detaylı nüfus haritasını kullanıma sundu