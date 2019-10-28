Türkiye’de 3 milyon kişinin kişisel verisi sızdı!

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Verilerin dijitalleşmesi ile birlikte veri sızıntılarında yaşanan artış nedeniyle vatandaşın kişisel verilerinin korunması amacıyla 2010 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hazırlanmış ve 2016 yılında yürürlüğe girmişti.

Kanuna göre veri ihlali yaşayan şirketlerin durumu Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ve verisi ihlal edilen kişileri bildirmesi zorunluluğu bulunuyor. Kurum, bugüne kadar kaç kişinin verisinin ihlal edildiğini açıkladı.

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Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 yılından 2019 yılının 25 Ekim tarihine kadar 129 veri ihlali bildirimi yapıldı. Kuruma bildirimi yapılan bu ihlallerden yaklaşık 3 milyon kişi etkilendi. Bu 129 ihlalden yalnızda 36’sı Kurumun sitesinde yayınlandı.

Mayıs 2019’da Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre 72 veri ihlali bildirimi yapılmış ve kuruluşlara yaklaşık 5 milyon TL ceza kesilmişti. Bu açıklamanın ardından 57 veri ihlali bildirimi daha gerçekleşti. Facebook bu açıklamadan itibaren 3,2 milyon TL’lik ceza ödedi. KVKK’nın kestiği ceza miktarı 10 milyon TL’ye yaklaştı.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/veri-ihlallerinden-yaklasik-3-milyon-kisi-etkilendi-/1627642