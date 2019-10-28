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    Türkiye’de 3 milyon kişinin kişisel verisi sızdı!

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 2017 yılından bugüne kadar 3 milyon kişinin kişisel verisinin ihlal edildiğini açıkladı. Bu ihlaller nedeniyle yaklaşık 10 milyon TL'lik ceza kesildi.
    10 sa.
    5,6b
    8
    22
    Güvenlik
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye’de 3 milyon kişinin kişisel verisi sızdı!
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    Verilerin dijitalleşmesi ile birlikte veri sızıntılarında yaşanan artış nedeniyle vatandaşın kişisel verilerinin korunması amacıyla 2010 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hazırlanmış ve 2016 yılında yürürlüğe girmişti.

    Kanuna göre veri ihlali yaşayan şirketlerin durumu Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ve verisi ihlal edilen kişileri bildirmesi zorunluluğu bulunuyor. Kurum, bugüne kadar kaç kişinin verisinin ihlal edildiğini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'ye yapılan siber saldırıyla ilgili ilk açıklamalar Türk Telekom ve Garanti BBVA'dan geldi"

    Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 yılından 2019 yılının 25 Ekim tarihine kadar 129 veri ihlali bildirimi yapıldı. Kuruma bildirimi yapılan bu ihlallerden yaklaşık 3 milyon kişi etkilendi. Bu 129 ihlalden yalnızda 36’sı Kurumun sitesinde yayınlandı.

    Mayıs 2019’da Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre 72 veri ihlali bildirimi yapılmış ve kuruluşlara yaklaşık 5 milyon TL ceza kesilmişti. Bu açıklamanın ardından 57 veri ihlali bildirimi daha gerçekleşti. Facebook bu açıklamadan itibaren 3,2 milyon TL’lik ceza ödedi. KVKK’nın kestiği ceza miktarı 10 milyon TL’ye yaklaştı.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/veri-ihlallerinden-yaklasik-3-milyon-kisi-etkilendi-/1627642 Yorum Yaz
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    Rachsuchtig 10 sa. en beğenilen
    mernis.sql.tar.gz der susarim
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    napolyon94 10 sa.
    Yüce devletimizin kelle başına reva gördüğü bedel 3.3tl. Bu parada mağdura değil, yüce devletimize gidiyor tabi ki.
    Yanıtla +17
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    -1- 10 sa. smart1978
    5 lira veriym kargo senden ama
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Holy-Ghost 44 dk.
    kestiği ceza miktarı 10 milyon TL’ye yaklaştı. o para etkilenenlere verilmediği için eminim düşünülmüşlerdir :D
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    _RaGoN_ 49 dk.
    En son milyonlarca kişinin tüm kimlik bilgileri, ikametgahı falan da E-Devlet'ten sızdırılmıştı. Bilgiler internet üzerinden satılıyor diyorlardı. O ne oldu?
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    BekirHan 1 sa.
    Buradan anladığımız kadarıyla firmalar kuruma bu açıklamayı yapmakla birlikte kişilere bir açıklama yapılmamış bulunuyor. Ülkede bireyi sallayan olmadığı için...
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    Morphinz 6 sa.
    Birileri bizim bilgilerimizi satıp para kazanıyor.
    Başkaları ceza kesip payını alıyor.

    Biz ise babayı alıyoruz...
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    smart1978 7 sa.
    Baya baya 50 cent misiz :) Sarkici gibi pardon saka gibi :) ....

    Bir Turk 3.5 TL ye bedeldir :) :/ ...
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    routemaster 6 sa. smart1978
    Kore Savasina gonderdigimiz askerlerimizin degeri 23 centmis.

    sozcu.com.tr/...
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    ProfXavier 7 sa.
    Siber güvenlik konferanslarına gidin ülkenin ne halde halde olduğunu anlarsınız. Çay kahve karı kız muhabbeti...
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    aslanoto 7 sa.
    bitcoin gibi para internetde bellekde sızmadan tutulabiliyorsa her bilgide tutulabilir gereğini yapsınlar.
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    makpiyal 7 sa.
    Arkadaş almanya'ya yeni geldim. Adamlar hala posta ile haberleşiyor, resmî işlemler posta ile.. Almanya akıl edememiş mi e devlet sistemini? Adamlar tüm kişisel bilgilerimizin internet ortamında olmasını idrak edemiyor, nasıl internette bu kadar özel bilgiler tutulabilir diyorlar... Üstüne diyecek laf yok... Zaten türkiye de özel diye birşey kalmadı. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ülkede üzülerek söylüyorum ki her yonden seviye yerlerde
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    Hendrik Johannes Cruijff 8 sa.
    Telefon şirketleri sözde gizlilik babında çoğu kişinin bilgisini satıyor zaten.Gizlilik diye dolaşın sonra aynısını google da yapıyor.
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    Orange dragon 8 sa.
    Kişi başı 3 tl ediyoruz... Neyse yine iyi cumhuru reis gelmeden önce 1 tl idi. (Dolar 1 tlden ucuz olduğu zamanlar)
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