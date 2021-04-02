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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye’de BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı

    Türkiye'de kullanım onayı alan BioNTech ve Pfizer ortak üretimi koronavirüs aşısı bugünden itibaren vatandaşa ücretsiz olarak uygulanmaya başladı.
    02 Nisan 2021, 18:28 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye’de BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı
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    Türkiye’de koronavirüs aşısı olarak bugüne kadar yalnızca Çinli üretici Sinovac’ın virüsü kullanılıyordu. Bugünden itibaren BioNTech ve Pfizer’in ortak üretim koronavirüs aşısı da ülkemizde uygulanmaya başladı. Vatandaşlar hangi aşıyı olmak istediğini seçebilecek.

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    Aşı randevu sisteminde yakında yapılacak düzenlemeyle randevu alırken hangi aşıyı tercih ettiğiniz sorulacak. Buna göre bir sıralama yapılacak. Düzenleme yapılıncaya kadar iki aşı türünden hangisini olmak istemiyorsanız bunu belirterek randevuda değişiklik yapabilirsiniz. Diğer firmanın aşısını olmak isteyen kişilerin aşı hakkı yanmayacak.

    Türkiye’de BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı
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    Türkiye’ye şu ana kadar 2,8 milyon doz aşı geldi. Önümüzdeki hafta gelecek dozlarla birlikte toplam 4,5 milyon doz BioNTech/Sinovac aşımız olacak. BioNTech, Almanya’da iki Türk bilim insanı tarafından kuruldu. Pfizer ise ABD merkezli bir şirket. Bu ikili tarafından üretilen aşı, mRNA teknolojisiyle oluşturuldu. BioNTech/Pfizer aşısı, şu an dünyada en çok uygulanan koronavirüs aşısı oldu. Ülkelerdeki vaka ve ölümlerin ciddi oranda azaltmayı başardı. Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklanırken aşının, B.1.351 adı verilen Güney Afrika mutasyonunda yüzde 100 etkili olduğu bildirildi. Aşının Faz 3 çalışmalarının bir bölümü Türkiye’de yapılmıştı.

    16 milyon doz aşı yapıldı

    Türkiye’de BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı
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    Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de bugüne kadar 16 milyon doz Sinovac aşısı uygulandı. Bu dozlardan 9 milyon 470 bin tanesi birinci doz, 7 milyon 118 bin tanesi ikinci doz olarak uygulandı.



    https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/kovid-19la-mucadelede-biontech-asilarinin-ilk-dozu-uygulanmaya-baslandi/2196078#
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    alemburda34 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    mRNA aşıyı vücuttan ne zaman atarız 5 mi 10 yıl mı
    Yanıtla +11
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    mokoko_TR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) zero fear
    dayı beklentin yada korkun nedir ? kurt adam felan olma ihtimali mi :d
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hakkı ile sırası gelip olanlara hayırlı olsun. Haksız yaptıranlarında ...
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/9G4ere
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Mokoko denilen şahsımuhterem in mesajına kendi üslubuna uygun bir cevap vermiştim. Şikayet etmiş, forum Mod ları da bu maaşlıya uyup bana ceza vermiş. Hayırdır DH, baskılanıyor musunuz bir yerlerden, nedir?

    Şu mesajın neresi tahrik edici. Herifçioğlu her önüne gelene cevap yetiştirme derdinde, ciddi ciddi bulaşıklık yapıyor. Onlarca kez şikayet ediliyor. Adama birşey olmuyor da bize oluyor. Ne oluyor DH? Amacın ne?

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    monacomen 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aşı sırası ve önceliği hakkında kafama takılan bir şey var. Devlet büyükleri, sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri evet erken aşı yapılıyor haklılar. Peki ama A Milli Takım futbolcuları neden aşılanmadı? Bu kadar önemli değil mi millilerin dünya başarıları? Bütün takım korona olsa bütün maçlardan çekilmek zorunda kalacağız veya yıldız futbolcular hastalanırsa başarılar hayal olacak, hele ki bu kadar iyi başlamışken. Rakip takımlar ülkelerinde aşı sırası beklemeden veya önceden aşı oluyorlar ise bu haksız bir rekabet de olmuyor mu? Fikri olan arkadaşlar paylaşsın lütfen.
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    mhasturk (M. H.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hangi teknik ile üretilen aşı etkinliğinden ziyade uzun yıllarda en az yan etkiye sahip? Bununla ilgili karşılaştırma yapılan bir kaynak sunabilecek olan var mı?
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    alemburda34 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    mRNA aşıyı vücuttan ne zaman atarız 5 mi 10 yıl mı
    Yanıtla +11
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    zero fear 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben de pazar günü aşımı olacağım. Biontech tercih ettim randevuda. Bakalım ne olacak.
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    mokoko_TR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) zero fear
    dayı beklentin yada korkun nedir ? kurt adam felan olma ihtimali mi :d
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hakkı ile sırası gelip olanlara hayırlı olsun. Haksız yaptıranlarında ...
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