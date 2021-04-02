Türkiye’de BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı

Tam Boyutta Gör

Türkiye’de koronavirüs aşısı olarak bugüne kadar yalnızca Çinli üretici Sinovac’ın virüsü kullanılıyordu. Bugünden itibaren BioNTech ve Pfizer’in ortak üretim koronavirüs aşısı da ülkemizde uygulanmaya başladı. Vatandaşlar hangi aşıyı olmak istediğini seçebilecek.

İlginizi Çekebilir

Türkiye’ye 1,4 milyon doz BioNTech aşısı geldi

Ayrıca Bkz. "Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC"

Aşı randevu sisteminde yakında yapılacak düzenlemeyle randevu alırken hangi aşıyı tercih ettiğiniz sorulacak. Buna göre bir sıralama yapılacak. Düzenleme yapılıncaya kadar iki aşı türünden hangisini olmak istemiyorsanız bunu belirterek randevuda değişiklik yapabilirsiniz. Diğer firmanın aşısını olmak isteyen kişilerin aşı hakkı yanmayacak.

Tam Boyutta Gör

Türkiye’ye şu ana kadar 2,8 milyon doz aşı geldi. Önümüzdeki hafta gelecek dozlarla birlikte toplam 4,5 milyon doz BioNTech/Sinovac aşımız olacak. BioNTech, Almanya’da iki Türk bilim insanı tarafından kuruldu. Pfizer ise ABD merkezli bir şirket. Bu ikili tarafından üretilen aşı, mRNA teknolojisiyle oluşturuldu. BioNTech/Pfizer aşısı, şu an dünyada en çok uygulanan koronavirüs aşısı oldu. Ülkelerdeki vaka ve ölümlerin ciddi oranda azaltmayı başardı. Kasım ayında 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre aşının etkinlik oranı yüzde 91,3 olarak açıklanırken aşının, B.1.351 adı verilen Güney Afrika mutasyonunda yüzde 100 etkili olduğu bildirildi. Aşının Faz 3 çalışmalarının bir bölümü Türkiye’de yapılmıştı.

16 milyon doz aşı yapıldı

Tam Boyutta Gör

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de bugüne kadar 16 milyon doz Sinovac aşısı uygulandı. Bu dozlardan 9 milyon 470 bin tanesi birinci doz, 7 milyon 118 bin tanesi ikinci doz olarak uygulandı.

https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/kovid-19la-mucadelede-biontech-asilarinin-ilk-dozu-uygulanmaya-baslandi/2196078#

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.