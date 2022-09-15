Nokia ve MEXT arasında 5G ortaklığı

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5G altyapıları yavaş yavaş belli başlı ülkelerde kullanılma sunulsa da henüz ticari olarak ülkemizde mevcut değil. Bununla birlikte farklı projelerle özellikle kurumsal tarafta deneme süreçleri yapılıyor.

Nokia ve MEXT ortaklığı

Nokia ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Teknoloji Merkezi (MEXT), Türk sanayi sektörünün dijital dönüşümünü hızlandırmak ve yerel ekosistemin 5G özel kablosuz şebeke üzerinde inovasyon amaçlı ortaklaşa çalışmasını sağlamak için iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Nokia Türkiye’den metaverse vurgusu 1 ay önce eklendi

MEXT, Türk sanayi şirketlerini dijital dönüşüm yolculuklarında desteklemek için İstanbul Ataşehir'de kurulan dünyanın en büyük ve en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezi olarak dikkat çekiyor. Son teknolojilerin sergilendiği dijital fabrika, eğitim sınıfları, iş birliği alanı, konferans salonu ve yapay zeka laboratuvarını bünyesinde barındıran 10.000 m2'lik bir alan kullanıyor. Merkez dünya çapında tanınmış 50'den fazla teknoloji sağlayıcısı, üniversite ve kurumu bir araya getirerek güçlü bir ekosistem oluşturdu. Nokia da bu ekosistemin bir parçası.

Nokia, 5G özel kablosuz Dijital Otomasyon Bulutu (Digital Automation Cloud - DAC) çözümünü MEXT Teknoloji Merkezi bünyesinde kuracak ve 10’dan fazla kullanım senaryosunu gerçek üretim ortamında sergileyerek ilerleyen zamanda buna yenilerini ekleyecek. Proje, Türkiye'de ticari olarak mevcut olmasa da 5G teknolojisinin endüstriyel ortamda deneyimlenmesini mümkün kılmayı amaçlıyor.

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