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    Türkiye'deki elektrikli otomobil şarj istasyonları ne durumda?

    Elektrikli araçların sayısı ülkemizde artmaya devam ederken elektrikli şarj istasyon ağının önemi de her geçen gün büyüyor. Peki Türkiye, elektrikli şarj istasyon ağında ne durumda?
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    Türkiye’de kaç tane elektrikli otomobil ve şarj istasyonu var?
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    Hem dünya genelinde hem de Türkiye’de elektrikli araçlara olan talep giderek artıyor. Bununla birlikte elektrikli şarj istasyonlarının gelişimi de son derece önemli. Halihazırda çoğu Avrupa ülkesi gelecek yıllara yönelik olarak şarj ağlarının planlamasını yapmış bulunmakta. Ülkemiz de bu alandaki adımlarını atmaya devam ediyor. Peki ama son durum ne?

    Türkiye’deki elektrikli araç sayısı ne durumda?

    Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) verilerine göre ülkemizde bulunan elektrikli araç sayısı yaklaşık olarak 6.500-7000 adet civarında (Hibrid araçlar dahil değildir). Fakat son yıllarda elektrikli otomobil satışlarında önemli artışlar söz konusu. Öyle ki 2022 yılının ilk 6 ayında toplam 2413 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 894 adet olarak gerçekleşmişti. 2022 yılının ilk 6 ayında yaşanan neredeyse 3 katlık artış yıl sonunda toplamda 4000’den fazla elektrikli araç satışıyla sonuçlanabilir.

    Türkiye’de kaç tane elektrikli otomobil ve şarj istasyonu var?
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    Türkiye'de elektrikli şarj istasyonları sayısı artıyor

    Türkiye, şarj istasyon ağı tarafında adımlarını çok hızlı olmasa da emin bir şekilde atmaya devam ediyor. Eşarj, Gersan, Sharz, Voltrun ve ZES başta olmak üzere pek çok firma şarj istasyonları kurmaya devam ediyor. Halihazırda ülke genelinde toplam 2981 adet (2714 adet AC, 267 adet DC) şarj istasyonu bulunuyor. Bu alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da kısa vadeli bir destek planı oluşturduğunu aktarmak gerek. Destek programına göre hızlı şarj kurulumunda %75’e varan hibe desteği sunuluyor. Program ile birlikte Nisan 2023’e kadar şarj ağına 1572 adet hızlı şarj istasyonu katılmış olacak. Yapılan planlamalara göre 2025 yılında toplam 30.000 adet, 2030 yılında ise 160.000 adet şarj istasyonu kurulumu hedefleniyor.

    Avrupa’da son durum ne?

    Türkiye’de kaç tane elektrikli otomobil ve şarj istasyonu var?
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    Avrupa tarafında ise biraz dengesiz bir yapıyla karşılaşıyoruz. Avrupa Sayıştay’ına göre AB üzerinde 330.000 adetten fazla şarj istasyonu bulunuyor. Fakat istasyonların AB üzerinde dengesiz bir dağılımda olması kıta genelinde seyahat etmeyi zorlaştırıyor. Almanya, Fransa ve Hollanda, AB genelinde tüm şarj istasyonlarının yüzde 69’unu elinde tutuyor. 10 Avrupa ülkesinde ise 100 km’lik yol başına tek bir şarj istasyonu dahi bulunmuyor. 2025 yılında ise kurulu olan toplam şarj istasyon sayısının 1 milyon adete ulaşması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.tehad.org/2022/05/22/devlet-destegi-ile-sarj-istasyonu-kurulu-gucumuz-230mwa-cikiyor/ https://www.euronews.com/next/2022/06/20/demand-for-evs-is-soaring-is-europes-charging-station-network-up-to-speed
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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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