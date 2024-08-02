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    Anlık Bildirim

    Türkiye'de erişime kapatılan Threads, 200 milyon aktif kullanıcıyı geçti

    Türkiye'de bir süredir erişime kapalı olan sosyal ağ uygulaması Threads, aylık aktif kullanıcı sayısını artırdı. X'e rakip olarak çıkan platform, 200 milyon aktif kullanıcıyı geçti.
    threads aylık 200 milyon aktif kullanıcıyı geçti Tam Boyutta Gör
    Instagram’ın başındaki isim olan Adam Mosseri, Threads uygulamasının 200 milyon kullanıcı sınırını geçtiğini açıkladı. Yeni kilometre taşı, Mark Zuckerberg'in şirketin 2024 ikinci çeyrek mali raporunu paylaştığı esnada Threads’in 200 milyon kullanıcıya yaklaştığından bahsetmesinin ardından geldi.

    Hedef 1 milyar kullanıcıyı geçmek!

    Mosseri, Threads hesabı üzerinden “200 milyon dönüm noktasını geçtiğimizi paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Umarım, Threads, insanları bir araya getiren fikirlere ilham verir ve bu harika topluluk büyümeye devam eder.” açıklamasında bulundu. Meta’nın bu rakama ulaşması 13 ay sürdü.

    Threads, Temmuz 2023’te açıldı, Nisan 2024’te 150 milyon kullanıcıya, Temmuz ayında 175 milyon kullanıcıya ulaştı. Şimdi aylık 200 milyondan fazla kişi platformu aktif olarak kullanıyor. Kıyaslama açısından, Elon Musk’ın platformu X, Mayıs ayında aylık 600 milyon kullanıcıyı geçti.

    Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Threads’de etkileşimin arttığını söyleyerek, büyük bir sosyal ağ platformu olma yolunda ilerlediği yönünde açıklamada bulundu.

    Kaynakça https://www.threads.net/@mosseri/post/C-I-3ynvHmq https://techcrunch.com/2024/08/02/metas-threads-cross-200-million-active-users/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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