Türkiye'de erişime kapatılan Threads, 200 milyon aktif kullanıcıyı geçti

Hedef 1 milyar kullanıcıyı geçmek!
Mosseri, Threads hesabı üzerinden “200 milyon dönüm noktasını geçtiğimizi paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Umarım, Threads, insanları bir araya getiren fikirlere ilham verir ve bu harika topluluk büyümeye devam eder.” açıklamasında bulundu. Meta’nın bu rakama ulaşması 13 ay sürdü.
Threads, Temmuz 2023’te açıldı, Nisan 2024’te 150 milyon kullanıcıya, Temmuz ayında 175 milyon kullanıcıya ulaştı. Şimdi aylık 200 milyondan fazla kişi platformu aktif olarak kullanıyor. Kıyaslama açısından, Elon Musk’ın platformu X, Mayıs ayında aylık 600 milyon kullanıcıyı geçti.
Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Threads’de etkileşimin arttığını söyleyerek, büyük bir sosyal ağ platformu olma yolunda ilerlediği yönünde açıklamada bulundu.Kaynakça https://www.threads.net/@mosseri/post/C-I-3ynvHmq https://techcrunch.com/2024/08/02/metas-threads-cross-200-million-active-users/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.