Türkiye'de erişime kapatılan Threads, 200 milyon aktif kullanıcıyı geçti

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Instagram’ın başındaki isim olan Adam Mosseri, Threads uygulamasının 200 milyon kullanıcı sınırını geçtiğini açıkladı. Yeni kilometre taşı, Mark Zuckerberg'in şirketin 2024 ikinci çeyrek mali raporunu paylaştığı esnada Threads’in 200 milyon kullanıcıya yaklaştığından bahsetmesinin ardından geldi.

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Hedef 1 milyar kullanıcıyı geçmek!

Mosseri, Threads hesabı üzerinden “200 milyon dönüm noktasını geçtiğimizi paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Umarım, Threads, insanları bir araya getiren fikirlere ilham verir ve bu harika topluluk büyümeye devam eder.” açıklamasında bulundu. Meta’nın bu rakama ulaşması 13 ay sürdü.

Threads, Temmuz 2023’te açıldı, Nisan 2024’te 150 milyon kullanıcıya, Temmuz ayında 175 milyon kullanıcıya ulaştı. Şimdi aylık 200 milyondan fazla kişi platformu aktif olarak kullanıyor. Kıyaslama açısından, Elon Musk’ın platformu X, Mayıs ayında aylık 600 milyon kullanıcıyı geçti.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Threads’de etkileşimin arttığını söyleyerek, büyük bir sosyal ağ platformu olma yolunda ilerlediği yönünde açıklamada bulundu.

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Türkiye'de kapalı Threads, 200 milyon aktif kullanıcıyı geçti