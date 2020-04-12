Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 12 Nisan

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Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

Paylaşılan bilgilere göre bugün 35.720 kişiye COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 4.789 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 56.956'ya yükseldi.

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Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 97 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 1.198'e ulaştı.

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Bu karamsar tablonun yanında umut verici gelişmeler de yaşanmıyor değil. Bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 481 hasta daha iyileşerek, taburcu edildi. İyileşen toplam hasta sayısı da 3.446'ya yükselmiş oldu.

12 Nisan Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 1.665, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 978 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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