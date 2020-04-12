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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 12 Nisan

    Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu güncellendi. İşte 12 Nisan itibariyle Türkiye'de Koronavirüs hastalığına yakalanan hasta sayısı ve Koronavirüs'ten hayatını kaybeden kişi sayısı:
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    972
    33
    13
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum - 12 Nisan
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    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

    Paylaşılan bilgilere göre bugün 35.720 kişiye COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 4.789 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 56.956'ya yükseldi. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye'nin 11 Nisan Koronavirüs bilançosu açıklandı: İyileşen hasta sayısı umutları yeşertti!

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 97 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 1.198'e ulaştı.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin 11 Nisan Koronavirüs bilançosu açıklandı: İyileşen hasta sayısı umutları yeşertti!"

    Bu karamsar tablonun yanında umut verici gelişmeler de yaşanmıyor değil. Bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 481 hasta daha iyileşerek, taburcu edildi. İyileşen toplam hasta sayısı da 3.446'ya yükselmiş oldu.

    12 Nisan Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 1.665, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 978 olarak kayıtlara geçmiş durumda. 



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa.
    Gun kardeşim 18 senedir şu forumdayım o kadar şey gördüm yaşadım tek birşeyi anlamadım.
    Birini bloklayınca birbirimizi nasıl görüyoruz ve hala mesaj yazabiliyoruz?
    Şunu doğru dürüst bir bloklamaya benzetecek yazılım bilgisi yokmu sizin yazılımcı arkadaşlarda?
    Mesela Twitterdaki Facebooktaki gibi olabilir bloklayanla birbirini göremiyorsun yazamıyorsun ama diğer herkes görebiliyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa.
    Birader birincisi Türkiyede hayat sadece İstanbul, Ankara, İzmirden ibaret değil 31 iilde sokağa çıkma yasağı varsa 50 ilde de yoktu.İkincisi belirti gösterenler ambulans çağırıp gidiyor olabilir, dün veya daha önce yatanların veya test yaptıranların sonucu olabilir.
    Oturduğunuz yerden hangi bilginizle veya donanımıznızla bunlara karar verebiliyorsunuz siz onu anlamıyorum?
    Son olarak mesleğin avukatlık falan sanırım?
    Neyse ney ya boşver blokladım gittin sende. Uğraşmıyorum eskisi gibi sizinle değmiyor çünkü.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa.
    Ya arkadaş adamlar otoyolda araç göremeyince test yapılmadığını düşünüyor. Bunlara nasıl laf anlatacaksınki şimdi?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    yakup13 1 sa. ilkerinanç
    hayır öyle düşünmüyor , sokağa çıkma yasağına rağmen artmış olmasını garipsiyor

    normalde azalmasını bekliyor çünkü ulaşım çok kısıtlı ve haklı
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 sa.
    Dün 32.000 küsür kişiye test yapılmıştı.Bugün 35.720 kişiye yapılmış.Sokağa çıkma yasağı olan son 2 günde bu kadar kişiyi nereden buldular ?
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    tachyon 1 sa. Normandia_06
    Adamdaki kafaya bak. Vakaları sokaktan rastgele buldukları adamları test ederek tespit edildiğini zannediyor herhalde. Hastalık şüphesi içinde olanlar hastanelere başvurup ücretsiz test yaptırabiliyor. Bu sayı şikayet üzerine test yaptıran insanların sayısı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 sa. Normandia_06
    Öyle ya da böyle, sokağa çıkma yasağında durum buysa ayvayı yemişiz demektir. Zaten yasak öncesi sosyal mesafe de hiçe sayıldığına göre, tonla vaka yolda sayılır.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa.
    Usta senin açtığın başlıklar niye hep 2 tane görünüyor ana sayfa haberleri forum bölümünde?
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