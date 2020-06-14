Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum: Vaka sayısında korkutan artış

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Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

Paylaşılan bilgilere göre 14 Haziran Pazar günü itibariyle 45.176 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.562 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 178.239'a yükseldi.

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14 Haziran koronavirüs tablosu

Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da yaşanıyor. Son 24 saatte 15 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 4.807'e ulaştı.

Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 1.330 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 151.417'ye yükselmiş oldu.

14 Haziran Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 290 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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