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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum: Vaka sayısında korkutan artış

    Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu güncellendi. İşte 14 Haziran itibariyle Türkiye'de Koronavirüs hastalığının seyrini gösteren güncel Türkiye günlük koronavirüs tablosu:
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de Koronavirüs salgınında son durum: Vaka sayısında korkutan artış
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    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

    Paylaşılan bilgilere göre 14 Haziran Pazar günü itibariyle 45.176 adet COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1.562 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 178.239'a yükseldi.

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    14 Haziran koronavirüs tablosu

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da yaşanıyor. Son 24 saatte 15 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 4.807'e ulaştı.

    Olumsuz verileri bir kenara bırakıp, iyileşen hasta sayısına göz atacak olursak; bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 1.330 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 151.417'ye yükselmiş oldu.

    14 Haziran Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 290 olarak kayıtlara geçmiş durumda.



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    PatlıcanMusakka 7 sn.
    Bunlar daha iyi günlerimiz.

    Sırada daha kötü günler var.
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    MonsterMMORPG (Furkan Gözükara) 4 dk.
    bence en etkili yasak iller arası dolaşım yasağı idi.
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    encuni (mesut karas) 9 dk.
    ülkeyi sömüren fakirleştiren zihniyet para alıcak ülke bulamayınca katar hariç orada 10m verdi. Mecburen ya ölceksiniz ya ölceksiniz diye yasakları kaldırdı. Bir Ülkenin kasası Allahu ekber osmanlıyız diyerek boşaltıldı.
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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 9 dk.
    2. dalga gelecek diyenlerle dalga geçenlerin gözleri yaşlı
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    MS4343 10 dk.
    Ya ne olacaktı?
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    deoks 16 dk.
    En büyük hata İstanbula giriş çıkış yasağının kalkması oldu. Başta vakaların yüzde 80 i istanbuldaydı. Gerekli komtrol önlemleri de daha kolay alındığından vakalar sınırlanmıştı. Yasak kalkınca İstanbul’daki tüm vakalar Doğu güneydoğuya akmaya başladı. Bu bölgelerde kurallar zaten uyulmuyordu, halk eğitimsizdi ama vaka sayısı az olduğundan yayılım da kısıtlı kalıyordu. Şimdi bu bölgelerde vaka sayısında sıçramalar yaşanıyor.



    Üstüne bu bölgelerdeki Suriyelilerin daha salgından bile haberleri yok. Ne yasak dinliyorlar ne önlemlere uyuyorlar
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    Askaparta 15 dk.
    1,5 dalga mı geçiyoruz şimdi kendimizle.
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    Acht (Can ) 16 dk.
    ne olmasını bekliyorduk 😊
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