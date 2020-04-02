Türkiye'de koronavirüse karşı 7 ilaç, 7 aşı projesi yürütülüyor

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TÜBİTAK, ülkemizdeki aşı ve ilaç geliştirme projelerinin konuşulduğu bir sanal konferans gerçekleştirdi. Türkiye’de 7 farklı aşı, 7 farklı ilaç geliştirme projesi yürütülüyor.

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TÜBİTAK bünyesinde COVİD-19 Türkiye Platformu kurulmuştu. Sanal konferans, bu platform koordinasyonuyla Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konferansta konuşma yaptı. 4 buçuk saat süren sanal konferans, yaklaşık 130 bin kişi tarafından takip edildi.

Konferansta yapılana açıklamalara göre aşı ve ilaç projeleri için COVİD-10 Türkiye Platformu koordinasyonunda 24 üniversite, 8 Ar-Ge birimi ve 8 özel sektör kuruluşu bir araya geldi. Toplam 216 araştırmacı çalışma yürütüyor. Toplam 14 projenin bütçesi 16.4 milyon TL.

Aşı ve ilaç geliştirme projeleri için en geç 9 ile 12 ay arası süre verildiği ifade ediliyor. Proje sonunda aşı ve ilaçların deney hayvanlarında etkinlik ve toksisite analizleri tamamlanacak olup tüm sonuçlar, ivedilikle insanlar üzerinde denemelerin yapılabilmesi amacıyla TÜSEB’e aktarılacaktır.

https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber-detayi/gLAYI4bI8x52

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