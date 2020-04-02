Türkiye'de koronavirüse karşı 7 ilaç, 7 aşı projesi yürütülüyor

TÜBİTAK, ülkemizdeki aşı ve ilaç geliştirme projelerinin konuşulduğu bir sanal konferans gerçekleştirdi. Türkiye’de 7 farklı aşı, 7 farklı ilaç geliştirme projesi yürütülüyor.İlginizi Çekebilir Kızılay koronavirüs tedavisine başlıyor
TÜBİTAK bünyesinde COVİD-19 Türkiye Platformu kurulmuştu. Sanal konferans, bu platform koordinasyonuyla Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konferansta konuşma yaptı. 4 buçuk saat süren sanal konferans, yaklaşık 130 bin kişi tarafından takip edildi.
Konferansta yapılana açıklamalara göre aşı ve ilaç projeleri için COVİD-10 Türkiye Platformu koordinasyonunda 24 üniversite, 8 Ar-Ge birimi ve 8 özel sektör kuruluşu bir araya geldi. Toplam 216 araştırmacı çalışma yürütüyor. Toplam 14 projenin bütçesi 16.4 milyon TL.
Aşı ve ilaç geliştirme projeleri için en geç 9 ile 12 ay arası süre verildiği ifade ediliyor. Proje sonunda aşı ve ilaçların deney hayvanlarında etkinlik ve toksisite analizleri tamamlanacak olup tüm sonuçlar, ivedilikle insanlar üzerinde denemelerin yapılabilmesi amacıyla TÜSEB’e aktarılacaktır.
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Yok niye imamlardan beklediğinizi anlamamıştım başından beri de ondan sordum garip geldi biraz.
Artik bizler de izleyici degil kordineli disiplinli katkilarimiz olmaidir. Ozellikle en buyuk yardim kritik durumdakilere yapilacak donor bagisidir .
Kendim duzenli ve sagligim genel durumu doktorun da onayi ile duzenli plazma bagisi yapiyorum. Sizler de yapin . Plazma bagisi ayrica bircok hayati rahatsizliklara olum dosegindekilerin hayatlarini kurtarmada net tedavisi vardir. Geleneksel bir yontemdir 100 kusur YILDIR da bilinen kullanilir.
En son gittigime dair bir gorsel.
Herkes dikkatli kordine edilmis siyasetlerden vs arindirilmis insani degerler uzerine saglik kurumlarina gidip plazmanizi da bagislayin.
Ben ki igneden korkan biri olarak yapabiliyorsam sizler de hayli hayli yapabilirsiniz .
Vatandasa dusen gorev : PRof. Dr. Ercument OVALI hocamizin da dedigi giib bu iste kordinasyon ve virusu kapmis iyilesmis antikor uretmis kisilerin belirlenen surede gecilmemis kisilerin plazma donorlugu ile gunluk onbinlerce toplanabilir. Belki de bu sayi artirilaiblir verimlilikle disiplinle.
Diger hocalarimizin tepsitleri ve cozum onerileri de umarim herbiri her koldan hepsi uygulanabilir olur yani icraate donusur de .
Burada gorev bizlere de dusmekte .
Koronavirusu gecirmis olun olmayin hayatlari kurtarma devam edelim ...