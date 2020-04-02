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    Türkiye'de koronavirüse karşı 7 ilaç, 7 aşı projesi yürütülüyor

    TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda 216 araştırmacıyla birlikte 7 farklı aşı ve 7 farklı ilaç çalışması yürütülüyor. Projelerin toplam bütçesi 16.4 milyon TL.
    6 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de koronavirüse karşı 7 ilaç, 7 aşı projesi yürütülüyor
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    TÜBİTAK, ülkemizdeki aşı ve ilaç geliştirme projelerinin konuşulduğu bir sanal konferans gerçekleştirdi. Türkiye’de 7 farklı aşı, 7 farklı ilaç geliştirme projesi yürütülüyor.

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    TÜBİTAK bünyesinde COVİD-19 Türkiye Platformu kurulmuştu. Sanal konferans, bu platform koordinasyonuyla Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konferansta konuşma yaptı. 4 buçuk saat süren sanal konferans, yaklaşık 130 bin kişi tarafından takip edildi.

    Konferansta yapılana açıklamalara göre aşı ve ilaç projeleri için COVİD-10 Türkiye Platformu koordinasyonunda 24 üniversite, 8 Ar-Ge birimi ve 8 özel sektör kuruluşu bir araya geldi. Toplam 216 araştırmacı çalışma yürütüyor. Toplam 14 projenin bütçesi 16.4 milyon TL.

    Aşı ve ilaç geliştirme projeleri için en geç 9 ile 12 ay arası süre verildiği ifade ediliyor. Proje sonunda aşı ve ilaçların deney hayvanlarında etkinlik ve toksisite analizleri tamamlanacak olup tüm sonuçlar, ivedilikle insanlar üzerinde denemelerin yapılabilmesi amacıyla TÜSEB’e aktarılacaktır.



    https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber-detayi/gLAYI4bI8x52 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WB 6 gün en beğenilen
    Buradan hic bir sey cikmasa bile edinilen know-how yeter. Bunlara kafa yordugumuz gunleri gormek ne kadar guzel..
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    İlaç beklediğiniz imamlar değil dimi bunlar? Bildiğimiz bilimadamları.
    Yok niye imamlardan beklediğinizi anlamamıştım başından beri de ondan sordum garip geldi biraz.
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    şu korona virüsten kurtulalım başka birşey istemiyorum
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    DH Misafiri 5 gün
    çapa romatoloji hocamız ahmet gül hocada çalışmaların içinde.
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    smart1978 (X Y) 5 gün
    Birden fazla metod varmis.

    Artik bizler de izleyici degil kordineli disiplinli katkilarimiz olmaidir. Ozellikle en buyuk yardim kritik durumdakilere yapilacak donor bagisidir .

    Kendim duzenli ve sagligim genel durumu doktorun da onayi ile duzenli plazma bagisi yapiyorum. Sizler de yapin . Plazma bagisi ayrica bircok hayati rahatsizliklara olum dosegindekilerin hayatlarini kurtarmada net tedavisi vardir. Geleneksel bir yontemdir 100 kusur YILDIR da bilinen kullanilir.

    En son gittigime dair bir gorsel.

    Herkes dikkatli kordine edilmis siyasetlerden vs arindirilmis insani degerler uzerine saglik kurumlarina gidip plazmanizi da bagislayin.

    Ben ki igneden korkan biri olarak yapabiliyorsam sizler de hayli hayli yapabilirsiniz .


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Vatandasa dusen gorev : PRof. Dr. Ercument OVALI hocamizin da dedigi giib bu iste kordinasyon ve virusu kapmis iyilesmis antikor uretmis kisilerin belirlenen surede gecilmemis kisilerin plazma donorlugu ile gunluk onbinlerce toplanabilir. Belki de bu sayi artirilaiblir verimlilikle disiplinle.

    Diger hocalarimizin tepsitleri ve cozum onerileri de umarim herbiri her koldan hepsi uygulanabilir olur yani icraate donusur de .

    Burada gorev bizlere de dusmekte .

    Koronavirusu gecirmis olun olmayin hayatlari kurtarma devam edelim ...

    Yanıtla +3
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    gun (Gün Oksay) 6 gün
    Aşı hemen gelecek diyenler duysun 9-12 ay arasında bitecek ve sonrasında insanlı deneye başlayacaklar. Oda 1 yıl sürer bizim gelişitereceğimiz aşı 2 yılı bulur ama en azından aşı geliştiren bir bilim insanılarımız olur.
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    WB 6 gün en beğenilen
    Buradan hic bir sey cikmasa bile edinilen know-how yeter. Bunlara kafa yordugumuz gunleri gormek ne kadar guzel..
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