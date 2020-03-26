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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de otomotiv üretimi neredeyse tamamen durdu

    Türkiye'de i10 ve i20 modellerini üreten Hyundai Assan da koronavirüs nedeniyle üretime ara verileceğini duyurdu. Ülkemizde faaliyet gösteren diğer markalar da üretime ara verdiğini açıklamıştı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de otomotiv üretimi neredeyse tamamen durdu
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    Koronavirüs nedeniyle geçici olarak kepenk indiren yerli otomotiv üreticilerine Hyundai Assan da katıldı.

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    Hyundai Assan, küresel bir salgın haline gelen koronavirüsün (Covid-19) Türkiye’yi de etkilemesi sonucu çalışanlarına yönelik gerekli tedbirleri aldığını duyurdu. Bu kapsamda, 1 Nisan tarihi olarak planlanan üretime ara verilmesinin salgın riski nedeniyle öne çekilerek 27 Mart – 13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk içten yanmalı motorlu otobüsü 125 yaşında"

    Hyundai Assan’ın ilerleyen dönemlerde de mevcut durumları değerlendirerek gerekli tüm aksiyonları almaya devam edeceği aktarıldı. Yani gerekli görüldüğü takdirde üretime ara verme süreci uzatılabilir. Zira Mercedes-Benz Türk de Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 23 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurmuş, daha sonra bu süreyi 20 Nisan tarihine kadar uzatma kararı almıştı.

    Hyundai Assan’ın da katılmasıyla birlikte Türkiye otomotiv sanayisi neredeyse tamamen durmuş oldu. Daha önce de Toyota, Honda, Oyak Renault, Ford Otosan, Isuzu, Otokar ve Türk Traktör de üretime geçici olarak ara verme kararlarını duyurmuştu. Tofaş ise üretim miktarını azaltma ve hatlarda 1.5 metre sosyal mesafe kuralı gibi tedbirlerle üretime devam ediyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Daha onemlisi acili var : TARIM!
    birgun.net/...
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 sa.
    yahu bir ay herkes evinde otursun. türkiye batmaz ama hastalığı büyük ölçüde başımızdan savarız.
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