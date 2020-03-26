Türkiye'de otomotiv üretimi neredeyse tamamen durdu

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Koronavirüs nedeniyle geçici olarak kepenk indiren yerli otomotiv üreticilerine Hyundai Assan da katıldı.

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Oyak Renault da üretime koronavirüs arası veriyor

Hyundai Assan, küresel bir salgın haline gelen koronavirüsün (Covid-19) Türkiye’yi de etkilemesi sonucu çalışanlarına yönelik gerekli tedbirleri aldığını duyurdu. Bu kapsamda, 1 Nisan tarihi olarak planlanan üretime ara verilmesinin salgın riski nedeniyle öne çekilerek 27 Mart – 13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

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Hyundai Assan’ın ilerleyen dönemlerde de mevcut durumları değerlendirerek gerekli tüm aksiyonları almaya devam edeceği aktarıldı. Yani gerekli görüldüğü takdirde üretime ara verme süreci uzatılabilir. Zira Mercedes-Benz Türk de Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 23 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurmuş, daha sonra bu süreyi 20 Nisan tarihine kadar uzatma kararı almıştı.

Hyundai Assan’ın da katılmasıyla birlikte Türkiye otomotiv sanayisi neredeyse tamamen durmuş oldu. Daha önce de Toyota, Honda, Oyak Renault, Ford Otosan, Isuzu, Otokar ve Türk Traktör de üretime geçici olarak ara verme kararlarını duyurmuştu. Tofaş ise üretim miktarını azaltma ve hatlarda 1.5 metre sosyal mesafe kuralı gibi tedbirlerle üretime devam ediyor.

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