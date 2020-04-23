Türkiye'de toplam Koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti: İşte Türkiye'nin 23 Nisan Koronavirüs bilançosu

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Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

Paylaşılan bilgilere göre 23 Nisan Perşembe günü itibariyle 40.962 kişiye COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 3.116 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 101.790'a yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 100 bini aştı

Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 115 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 2.491'e ulaştı.

Bu karamsar tablonun yanında umut verici gelişmeler de yaşanmıyor değil. Bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 2.014 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 18.491'e yükselmiş oldu.

23 Nisan Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 1.816, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 982 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

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