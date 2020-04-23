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    Türkiye'de toplam Koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti: İşte Türkiye'nin 23 Nisan Koronavirüs bilançosu

    Türkiye'nin günlük Koronavirüs tablosu güncellendi. İşte 23 Nisan itibariyle Türkiye'de Koronavirüs hastalığına yakalanan hasta sayısı ve Koronavirüs'ten hayatını kaybeden kişi sayısı:
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    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'de toplam Koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti: İşte Türkiye'nin 23 Nisan Koronavirüs bilançosu
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    Türkiye'nin Koronavirüs tablosu güncellendi. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 sayfasından yayınlanan son veriler, Türkiye'nin Koronavirüs bilançosunu gözler önüne serdi.

    Paylaşılan bilgilere göre 23 Nisan Perşembe günü itibariyle 40.962 kişiye COVID-19 testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 3.116 kişiye daha yeni tip Koronavirüs tanısı kondu. Böylelikle Türkiye'deki toplam Koronavirüs vaka sayısı da 101.790'a yükseldi.

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    Toplam vaka sayısı 100 bini aştı

    Yeni vakalarla birlikte ne yazık ki can kayıpları da artıyor. Son 24 saatte 115 kişinin daha Koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıkladı. Böylelikle toplam ölü sayısı da 2.491'e ulaştı.

    Bu karamsar tablonun yanında umut verici gelişmeler de yaşanmıyor değil. Bugün itibariyle Koronavirüs'e yakalanan 2.014 hasta daha virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. İyileşen toplam hasta sayısı da 18.491'e yükselmiş oldu.

    23 Nisan Türkiye günlük Koronavirüs tablosu, hastanelerdeki hastaların durumunu da gözler önüne seriyor. Öyle ki bugün itibariyle Türkiye genelinde Koronavirüs'ten ötürü yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 1.816, solunum cihazına bağlı toplam entübe hasta sayısı ise 982 olarak kayıtlara geçmiş durumda. 



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ipli jeton (Adem Gdk) 1 sa.
    Haritada bir ton daha koyulaştık.
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    lazer__ 1 sa.
    merak ettim sokağa çıkma yasağı varken 40 bin test nasıl yapılıyor ?
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    ugurr999 (ugur ugurlu) 1 sa. lazer__
    Veriler bir kaç gün geriden geliyor diye biliyorum. Hasta kişilerin de hastaneye gitmesi engellenmez ayrıca.
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    Altyazar (yusuf ) 1 sa. murdocklawless
    italya'nin olum sayisi ile bizim olu sayimiz arasinda 23bin fark var



    italya olum orani 100 kiside 13

    turkiye olum orani 100 kiside 3
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    MiLLETiNVEKiLi 6 dk. murdocklawless
    İtalya ani yakalandı ve hastaneler yetmedi Türkiye Allah'tan bu duruma düşmeyecek



    İtalya'da ölüm oranı bu nedenle yüksek %31



    Türkiye'de ise ölüm oranı %11.8 ( açıklanan rakama göre. Yarısı açıklanıyor olsa bile %23 ediyor ve italya'dan yine de az oluyor)





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    asau 1 sa.
    Türkiye bu kadar şeffaf olmamalı. Bazen diyorum bu ülkede derin devleti yok etmek hatalı mı diye. Dünyadaki onca ülkelerin varolduğu listeye bakınca her şey anlaşılıyor. Oluşacak kötü algıyı yıllarca kıramayabiliriz. Kar zarar hesabı yapmamız gerekirdi. Şeffaf olacağız diye örneğin yarın milyarlarca dolar Turizm gelirinden olacağız. Pandemi de ilk ona girmiş, ilk beşte yer almış algısı gelecekte en çok Turizmi vurucak. Sayıyı 100 bin yerine 30 bin göstermek ne kaybederdik. Ne yani şimdi Çin de vaka oranı 1 milyondan az mı yani? Çin sayıları gizlerken kaybetmyor, kazanıyor. Şimdiden dünyada Çin de virüs yok algısı oluştu.
    4 Yanıt Yanıtla +2
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    lazer__ 1 sa. asau
    1- şeffaflık diyerek gene güldürdün çocuk
    2- kamu yönetiminde tüccar mantığı ile veriler değerlendirilip kar zarar hesabı yapılmaz.bilmiyorsun bari sus


    aslında şu mesajınla fena dalga geçerdim ama şikayet edip ban attırıyorsunuz anca
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    İrfan Galip Bey 1 sa. yeni yorumcu asau
    Seni pek ilgilendirmiyor olabilir ama insan hayatı kutsaldır asau hanım.
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    MiLLETiNVEKiLi 39 dk. asau
    Ne kadar şeffafız acaba, ölü sayısını inananan yok AKPliler inanıyor görünüyor muhtemelen... Belli süre 100ün altında tutuldu birkaç gündür 2şer 2şer düşülüyor bakanda buna vurgu yapıyor devamlı



    Turizm için algı yapmak önemli değil gerçekten salgının Türkiye'de bitmiş olması gerekir. Salgın Türkiye'de bitmedikten sonra algı yaratmak için vaka ve ölüm sayısını düşük tut ne fayda edecek ?
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