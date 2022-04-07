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    Türkiye'de üretilen elektrikli Ford E-Transit banttan indi

    Ford Otosan, Ford'un Avrupa'daki ilk elektrikli ticari aracı Ford E-Transit'i, Kocaeli fabrikalarında düzenlenen törenle hattan indirdi. Elektrikli Transit, bu yaz Türkiye'de satışa sunulacak.
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    Türkiye'de üretilen elektrikli Ford E-Transit banttan indi
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    Ford Otosan, Ford’un Avrupa’daki ilk elektrikli ticari aracı Ford E-Transit’i, Kocaeli fabrikalarında hattan indirdi. Böylece, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerine yönelik 2 milyar Euro tutarındaki yatırım planının önemli adımlarından biri olan E-Transit'in üretiminde ilk adım atılmış oldu.

    Ford E-Transit, batarya montajı dahil Türkiye'de üretilen ilk tamamen elektrikli ticari araç olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Van, çift kabin van ve kamyonet gibi üç farklı gövde seçeneğiyle sunulacak E-Transit hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğine sahip. Böylece AC şarj ile yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.

    Elektrikli Ford E-Transit, tam dolu batarya ile 315 kilometre sürüş menzili sunuyor. Yapılan açıklamada, bu mesafenin ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla olduğu belirtilmiş. Kasım 2020'deki tanıtımında elektrikli Transit'in içten yanmalı motorlu muadillerine göre servis maliyetlerini yüzde 40'a kadar azalttığı açıklanmıştı. E-Transit'te arka tekerleklere güç veren, 198 kW güç ve 430 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor.

    Gölcük'te üretilen Ford E-Transit'in ihracatına bu yılın ikinci çeyreğinde başlanacak. Önümüzdeki yaz aylarından itibaren de Türkiye'de satışa sunulacak.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    K
    koçari 6 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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