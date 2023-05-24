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    Türkiye’de üretimi durduran Oppo, Mısır’a fabrika kuruyor

    2021 yılında 50 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'ye akıllı telefon fabrikası kuran Oppo, küresel kriz nedeniyle işten çıkarmalara başlamış üretimi durdurmuştu. Oppo, şimdi de Mısır'a fabrika kuracak.
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    Türkiye’de üretimi durduran Oppo, Mısır’a fabrika kuruyor Tam Boyutta Gör
    Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 2021 yılında İstanbul’un Tuzla ilçesine telefon üretim tesisi kurmuş ve bazı modellerini burada üretmişti. 50 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesis, ekonomik krizden etkilendi. Yaklaşık 500 işçiyi işten çıkaran Oppo, Türkiye’deki üretimi durdurdu.

    Türkiye’ye onuncu akıllı telefon fabrikasını kuran Oppo, Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırarak Mısır’a fabrika kuracak. Yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımla kurulacak tesiste yılda 4,5 milyon adet akıllı telefon üretimi hedefleniyor. Tesiste 650 kişi çalışacak.

    Oppo, ülkemizde yüksek satış rakamlarına sahip olmasına rağmen son aylarda pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde sessiz kalmayı tercih etmişti. Oppo’nun ülkemizdeki satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini nasıl devam ettireceği konusu belirsizliğini koruyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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