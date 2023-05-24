Türkiye’de üretimi durduran Oppo, Mısır’a fabrika kuruyor

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 2021 yılında İstanbul’un Tuzla ilçesine telefon üretim tesisi kurmuş ve bazı modellerini burada üretmişti. 50 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesis, ekonomik krizden etkilendi. Yaklaşık 500 işçiyi işten çıkaran Oppo, Türkiye’deki üretimi durdurdu.

Türkiye’ye onuncu akıllı telefon fabrikasını kuran Oppo, Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırarak Mısır’a fabrika kuracak. Yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımla kurulacak tesiste yılda 4,5 milyon adet akıllı telefon üretimi hedefleniyor. Tesiste 650 kişi çalışacak.

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Oppo, ülkemizde yüksek satış rakamlarına sahip olmasına rağmen son aylarda pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde sessiz kalmayı tercih etmişti. Oppo’nun ülkemizdeki satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini nasıl devam ettireceği konusu belirsizliğini koruyor.

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