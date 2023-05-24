Türkiye’de üretimi durduran Oppo, Mısır’a fabrika kuruyor

Türkiye’ye onuncu akıllı telefon fabrikasını kuran Oppo, Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırarak Mısır’a fabrika kuracak. Yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımla kurulacak tesiste yılda 4,5 milyon adet akıllı telefon üretimi hedefleniyor. Tesiste 650 kişi çalışacak.
Oppo, ülkemizde yüksek satış rakamlarına sahip olmasına rağmen son aylarda pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde sessiz kalmayı tercih etmişti. Oppo’nun ülkemizdeki satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini nasıl devam ettireceği konusu belirsizliğini koruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.