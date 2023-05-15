OPPO sessizce Almanya sitesini kapattı: Peki neden?

Oppo'nun işi çıkmazda
Oppo'nun, özellikle Avrupa'da zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Almanya'daki telefon satışlarına yaklaşık bir yıldır ara verildi ve şirketin Almanya'ya web sitesinde yer alan cihazlar, listelemeden kaldırıldı. Yeni haberin ise, Oppo'nun 30 Haziran'dan sonra Fransa pazarından çıkabileceğine dair iddialar ile eş zamanlı olduğunu belirtelim.
Bilmeyenler için Oppo, çip geliştirme işini de geçen hafta durdurdu. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz yıl paylaşılan iddialar, Oppo’nun kendi işlemci bölümünü kurduğu yönündeydi. Zeku adı verilen proje için binlerce mühendis işe alan Oppo, bu bölümün ilk işlemcisini 2024’te kullanmayı planlıyordu. Ancak görünüşe göre Çinli üretici, bu hayalini de rafa kaldırdı.
Oppo, mevcut söylentiler hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle şirketin atacağı adımları bekleyip görmemiz gerekecek. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.