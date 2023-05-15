OPPO sessizce Almanya sitesini kapattı: Peki neden?

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere Nokia ile yaşanan patent anlaşmazlığı nedeniyle Oppo ve OnePlus'ın Avrupa pazarından çekileceği yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi. Bunun ardından her iki şirket, operasyonların süreceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Günümüzde ise belirsizlik sürerken, Oppo, sessiz bir şekilde Almanya internet sitesini kapattı. Mevcut sitede artık Oppo ve UEFA ortaklığına dair görseller yer alıyor.

Oppo'nun işi çıkmazda

Oppo'nun, özellikle Avrupa'da zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Almanya'daki telefon satışlarına yaklaşık bir yıldır ara verildi ve şirketin Almanya'ya web sitesinde yer alan cihazlar, listelemeden kaldırıldı. Yeni haberin ise, Oppo'nun 30 Haziran'dan sonra Fransa pazarından çıkabileceğine dair iddialar ile eş zamanlı olduğunu belirtelim.

Bilmeyenler için Oppo, çip geliştirme işini de geçen hafta durdurdu. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz yıl paylaşılan iddialar, Oppo’nun kendi işlemci bölümünü kurduğu yönündeydi. Zeku adı verilen proje için binlerce mühendis işe alan Oppo, bu bölümün ilk işlemcisini 2024’te kullanmayı planlıyordu. Ancak görünüşe göre Çinli üretici, bu hayalini de rafa kaldırdı.

Oppo kendi işlemcilerini üretmekten vazgeçti 1 gün önce eklendi

Oppo, mevcut söylentiler hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle şirketin atacağı adımları bekleyip görmemiz gerekecek. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.

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