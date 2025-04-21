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    Türkiye’de Yılın Otomobili 2025 finalistleri açıklandı!

    Şubat 2024 ile Şubat 2025 arasında Türkiye'de satışa sunulan yeni modeller arasından 7 aday, "Yılın Otomobili" ödülünü almak için kıyasıya bir rekabete girecek. İşte finalistler...

    Türkiye’de Yılın Otomobili 2025 finalistleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için finalist modeller belli oldu. Şubat 2024 ile Şubat 2025 tarihleri arasında Türkiye pazarında satışa sunulan 42 yeni model arasından yapılan değerlendirme sonucunda, yedi finalist model yarışmanın final etabına kaldı.

    Türkiye’de Yılın Otomobili 2025 finalistleri açıklandı

    OGD üyeleri tarafından yapılan ilk oylamanın ardından finale kalan modeller şöyle sıralanıyor: BYD Seal U, Jaecoo 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster. Bu modeller, Mayıs ayında gerçekleştirilecek test sürüşleri ve ikinci tur oylamayla birlikte son kez değerlendirilecek. Kazanan model, Haziran ayında yapılacak törende açıklanacak.

    • BYD Seal U
    • Jaecoo 7
    • Kia EV3
    • MINI Countryman
    • Opel Grandland
    • Peugeot 3008
    • Renault Duster

    Türkiye’de Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" gibi farklı kategorilerde de ödüller verilecek. Son olarak finalist modeller arasında özellikle SUV ve elektrikli araçların yoğunluk kazandığını söyleyelim. Daha önce belirlenen aday 42 otomobil ise şu şekildeydi:

    “Alfa Romeo Junior, Alpine A110, Audi Q4 e-tron, Audi A5, Audi A6 e-tron, Audi Q6 e-tron, BMW 1 Serisi, BMW 2 Serisi Gran Coupe, BMW X2, BYD Dolphin, BYD Seal U, BYD Seal AWD, Cupra Terramar, Cupra Born, DFSK E5, Fiat 600, Ford Bronco, Hyundai Santa-Fe, Kia EV3, KGM Actyon, Lexus LBX, Lexus RZ, Mercedes-AMG GT, MG HS, MINI Countryman, MINI Hatch, Jaecoo 7, Opel Grandland, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Porsche Macan, Porsche Panamera, Renault Rafale, Renault Duster, Škoda Kodiaq, Škoda Superb, Suzuki Swift, Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.7 ve Toyota Land Cruiser Prado.”

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