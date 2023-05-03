Türkiye'deki otomobil satışlarında Nisan rekoru!

Tam Boyutta Gör Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, 2023 yılı Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık bazda yüzde 62,7 artarak 97 bin 679 adet oldu.

Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,9 artarak 77 bin 398 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 40,1 artarak 20 bin 281 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,2 arttı.

İlk dört ayda yaklaşık 334 bin adet satış

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 oranında artarak 333 bin 650 adet olarak gerçekleşti.

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Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 55,7 oranında artarak 252 bin 819 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 62,7 artarak 80 bin 831 adet oldu.

Gövde tipinde SUV liderliği bırakmıyor

Tam Boyutta Gör 2023'ün Ocak-Nisan dönemindeki satışları gövde tiplerine göre değerlendirdiğimizde SUV'ların 115.006 adet ve yüzde 45,5 pay ile ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. İkinci sırada ise yüzde 29,6 pay ve 74.888 adet ile sedan otomobiller geliyor.

Otomobillerde dizel ve hibrit arasındaki makas daralıyor. Benzinli otomobillerin büyük farkla ilk sırada yer aldığı motor tiplerine göre sıralamada liste şöyle:

Benzinli otomobil satışları 169.519 adetle %67,1 pay,

Dizel otomobil satışları 44.940 adetle %17,8 pay,

Hibrit otomobil satışları 27.531 adetle %10,9 pay,

Elektrikli otomobil satışları 7.527 adetle %3 pay

Otogazlı otomobil satışları 3.302 adetle %1,3 pay

Otomobil pazarı motor hacmine göre değerlendirildiğinde ağır ÖTV yükünün etkisi açıkça belli oluyor. 1600cc altındaki otomobillerin payı ilk dört aylık dönemde yüzde 51,4 artarak yüzde 85,1 paya ulaşmış durumda. 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları ise sadece yüzde 0,8 paya sahip.

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