Türkiye'deki şarj istasyonlarının üçte biri yeşil istasyon oldu: Toplam şarj istasyonu 6 bini geçti

- Şarj ağı işletmeci lisansı 181'e ulaştı
- Şarj@TR uygulamasıyla şarj istasyonlarının konumları ve bilgileri görülebiliyor
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Türkiye'de elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının sayısı artarken, bu araçların daha çevreci bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlayacak EPDK düzenlemesi ile şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bir kısmını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebiliyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış hızı ve elektrikli araçlara olan talep de dikkate alındığında yeşil şarj istasyonlarının sayısında artış öngörülüyor.
EPDK verilerine göre, 2023 başında Türkiye çapında 1719 olan şarj istasyonu sayısı ocak sonu itibarıyla 6058'e, 3081 olan şarj soketi sayısı ise 13160 adete yükseldi. Yeşil şarj istasyonu sayısı ise ocak sonu itibarıyla 2206'ya ulaştı. Böylelikle Türkiye'deki yeşil şarj istasyonu sayısı bu dönemde toplam elektrikli şarj istasyonu sayısının üçte birini geçti.
Şarj ağı işletmeci lisansı 181'e ulaştı
EPDK'nin düzenlemeleri ile araç üreticilerinden akaryakıt dağıtım şirketlerine, elektrik üretim şirketlerinden start up'lara geniş bir yelpazede lisanslı oyuncular piyasaya dahil oldu.
Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temini sağlayan şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" çerçevesinde bugüne kadar 181 adet şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Öte yandan, lisans başvuruları ve lisanslandırma işlemlerine devam ediliyor.
Yeşil şarj istasyonlarında araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynakları ile üretildiğinin belgelendirilmesi EPİAŞ tarafından işletilen piyasada alış-satışı gerçekleşen "Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi (YEK-G belgesi)" ile gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede elektrikli araç ekosistemi ile YEK-G sistemi arasında sinerji oluşturulmasına yönelik mevzuat çalışması tamamlandı.
Şarj@TR uygulamasıyla şarj istasyonlarının konumları ve bilgileri görülebiliyor
Ayrıca, EPDK tarafından geliştirilen "Şarj@TR" mobil uygulaması ile şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatları anlık olarak görülebiliyor. Ayrıca, kurumun internet sitesinde de hangi şehirde kaç adet şarj istasyonu, ünitesi, soketi ve soket tipi olduğu gibi bilgiler de tüm vatandaşların erişimine açık olarak yayınlanıyor.
Türkiye genelinde en fazla elektrikli araç istasyonu ve soket sayısına sahip şehirler şöyle;
|İller
|İstasyon Sayısı
|Toplam Soket Sayısı
|AC Soket Sayısı
|DC Soket Sayısı
|İstanbul
|1411
|3588
|2752
|836
|Ankara
|610
|1426
|1006
|420
|Antalya
|461
|884
|658
|226
|İzmir
|309
|590
|414
|176
|Bursa
|280
|611
|455
|156
|Muğla
|242
|453
|343
|110
|Konya
|200
|395
|271
|124
|Kayseri
|139
|325
|224
|101
|Kocaeli
|124
|321
|196
|125
|Balıkesir
|120
|265
|163
|102
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.