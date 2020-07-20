Türkiye'den çekileceği iddia edilen Netflix'ten resmi açıklama!

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Netflix, Türk yapımı Şimdiki Aklım Olsaydı dizisindeki eşcinsel karakter nedeniyle RTÜK ile anlaşmazlık yaşadı. İddialara göre RTÜK'ün, Netflix'te yer alan diğer içeriklerdeki eşcinsel karakterlere sansür uygulamayı istemesi üzerine taraflar arasında restleşme yaşandı. Netflix konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Netflix, detaylı bir açıklama yapmasa da Türkiye'deki içeriklerini yayınlamaya devam edeceğine ve Türkiye'deki projelerin çekimlerine yakında başlayacağını duyurdu. Netflix, Türkiye'den çekilmeyecek.

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Netflix sözcüsünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."

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