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    Türkiye'den çekileceği iddia edilen Netflix'ten resmi açıklama!

    Türkiye'den çekileceği iddia edilen Netflix'ten ilk resmi açıklama geldi. Açıklamaya göre Netflix, Türkiye'deki faaliyetini sürdürecek. Türkiye'deki dizi, film çekimlerine yakında başlayacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    7,4b
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    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'den çekileceği iddia edilen Netflix'ten resmi açıklama!
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    Netflix, Türk yapımı Şimdiki Aklım Olsaydı dizisindeki eşcinsel karakter nedeniyle RTÜK ile anlaşmazlık yaşadı. İddialara göre RTÜK'ün, Netflix'te yer alan diğer içeriklerdeki eşcinsel karakterlere sansür uygulamayı istemesi üzerine taraflar arasında restleşme yaşandı. Netflix konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Netflix, detaylı bir açıklama yapmasa da Türkiye'deki içeriklerini yayınlamaya devam edeceğine ve Türkiye'deki projelerin çekimlerine yakında başlayacağını duyurdu. Netflix, Türkiye'den çekilmeyecek.

    Ayrıca Bkz. "Netflix kendi James Bond serisini başlatacak"

    Netflix sözcüsünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."



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    Bay Virgül 3 sa. en beğenilen
    Netflix, illa her ülkedeki bir diziye eşcinsel bir karekter koymak zorundamısın, yok yani neden, ne bu normalleştirme çabası ??
    4 Yanıt Yanıtla +62
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    Redzepi 3 sa. Bay Virgül
    Çünkü normal
    3 Yanıt Yanıtla +41
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    zortak (zor tak) 1 sa. Bay Virgül
    sen seyretmek zorunda mısın? seyreden beğenmiyorsa aboneliğini kapar.
    Yanıtla +5
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    LEAME 52 dk. Bay Virgül
    İzlediğim hiçbir dizide eşcinsellere denk gelmedim. Ki gelsem de vay anasını ne güzel ben de eşcinsel olayım demiyorum. Böyle bişeyden etkileniyorsan zaten hormonal farklılıkların olabilir. Adamların dizilere eşcinsel insanları koymasını eleştireceğine özgürlüğünün elinden alınmasını eleştirsen pek bir sorun kalmayacak gibi.Bugün bunu engelleyen, sansürleyen, karışan zihniyet yarın yatak odanda hangi pozisyonda sevişeceğine de karışır. İpin ucunu verdikten sonra olacakları göremiyor olmanız gerçekten ülke için çok karanlık yerlere gittiğimizin göstergesi.
    Yanıtla +2
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    Redzepi 3 sa. Bay Virgül
    Çünkü normal
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    sounderland 3 sa. Redzepi
    Babanın mahallende ki bir erkek ile fiziki ve cinsel ilişki yaşaması sana normal geliyorsa net hastasın.
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    addidas_85 2 sa. Redzepi
    Yarın bir gün oğlunu erkek arkadaşı düdüklerken yakalarsan yine normal deyip geç olur mu? Hatta Netflix dizilerinde olduğu gibi 13-14 yaşlarında o şekilde yaşa görürüm ben seni.
    3 Yanıt Yanıtla +17
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 2 sa. Redzepi
    Evrimsel olarak normal değil. Eşcinsellik türün devamını sağlaman. Biseksüellik, heteroseksüellik normaldir, türün devamını sağlar, eşcinsellik ise evrimsel sürece aykırıdır. Evrime karşı insanlar ise % 100 maymuna gidiyordur.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    sounderland 3 sa. (düzenlendi) Redzepi
    Babanın mahallende ki bir erkek ile fiziki ve cinsel ilişki yaşaması sana normal geliyorsa net hastasın.
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    ByTheEfsane_ 3 sa. sounderland
    Asıl hasta olan sensin, erkek erkeği, kadın kadını sevebilir. Ama muhtemelen senin gibi hastalıklı zihinli insanlara göre bir babanın çocuğuna tecavüz etmesi, iki eşcinsel insanın birbirini sevmesinden daha normaldir.



    Masum eşcinselleri sürekli internet üzerinden taciz ve rahatsız etmek yerine, niye kadına şiddeti, çocuklara tecavüzü eleştirmiyorsunuz? Malum kişiler tarafından korunan tecavüzcüleri eleştirmek yerine masum korumasız insanlara saldırmak çok daha kolay geliyor değil mi?
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    Redzepi 2 sa. sounderland
    Babam dizi izledikten sonra etkilenip cinsel tercihini değiştireceğini sanmıyorum ama sen fazla amaber izleyip beyin hücrelerini eritmiş olabilirsin.



    Bu insanlar etrafımızda heryerdeler yok saymak görmemezlikten gelmek onların var olmadığı anlamına gelmiyor zaten biz kimiz ki başkasını sorgulayabilelim.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Spider_hip (Doğan Eray) 6 dk.
    Bir de yine şu sözde eşcinsel karşıtı arkadaşlara sormak lazım. Şayet iki kızla aynı anda ilişki şansları olsa, o sırada kızlarda birbirleriyle cinsel temaslarda bulunsa bakalım rahatsız olurlar mı? İlişkiyi bırakıp aman sakın birbirinize değmeyin ben eşcinselliğe karşıyım diyecekler mi? :D:D:D Yemesinler şimdi beni. İşime geldiği gibi karşıyım diyorsanız tekrar bir kendinizi sorgulayın. Dediğim gibi bu bir hastalık ya da tercih değil. Onlar öyle. Kızı da var erkeği de. Bırakın karışmayın. Aşırı homofobik tavır sergileyenlerin durumu ise daha kötü, çoğunun içinde bu anlam veremedikleri eşcinsellik duygusuna karşı bastırılmış öfke olduğu söyleniyor.Diğer yandan önceki mesajımda da belirttiğim gibi netflix'te abartı bir eşcinsellik zorlaması olduğuna da bende şahit oldum. Yani eşcinselde olsa bir insan 2 bölüm boyunca aralıksız sevişmez, çok zorlamışlar. Ki muhtemelen sonraki bölümlerde de sevişmişlerdir de ben artık öğğk dedim.
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    Oziko (Oziko ) 7 dk.
    Olay tamamen maddi arkadaşlar, Netflix'in resmi bir Türkiye ofisi yok. Vergilerin büyük bir kısmından muaflar, bunu yapmadıkları sürece hükümet herhangi sebeplerle Netflix'e engel olacaktır.Zamanında yüzlerce okulda milli eğitim sosyal sorumluluk projesi altında Çağan Irmak'ın "Tamam Mıyız?" filmi oynatıldı. Film eşcinsel temalıydı.https://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/931439-escinsel-kahramanli-film-okullarda-gosterilecek
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    Spider_hip (Doğan Eray) 14 dk. (düzenlendi)
    Arkadaş tecavüz ile pedofililik ile seri katillik ile eşcinselliği eşdeğer görüyor. Daha önce de herhalde bu cahilliğine laf sokmuşum ki engel falan atmış direk ona cevap yazamıyorum. Birinde bir başkasının özgürlüğünü elinden alıyorsun, rüştüne gelmemiş insandan faydalanıyorsun, yine canına kastediyorsun, diğerinde ise alan memnun veren memnun. Toplumsal hayatta asıl bu kafalar görünmese en güzeli olacak.
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    chnyldz03 24 dk. (düzenlendi)
    niye çekilsin ekmek var iyi para kırıyor ayrıca hükümet niye yasaklasın bide o var netflix kazancının belli bir oranını devlete vermiyor mu veriyor niye yasaklansın zararlı taraf var mı ki yok cinsellik falan hikaye asıl olay para para anlayın artık bu dünyada tek geçerli kanun paradır. parayı ver düdüğü çal boşuna dememişler.bu ülkede çocuklara tecavüz edilmiyor mu ediliyor aynı cinsten insanlar sevişmiyor mu evet daha okul yaşındaki kız çocukları hamile kalmadı mı bu ülkede kaldı hayvanlara dahi tecavüz eden kafadan ne beklenir neyin tatavası bu
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    PURECAUCASIANWHITE 24 dk.
    Netflix bir virüs gibidir kimse istemesede zarar etsede terk etmez
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    furandor (Ömer Bin hattab) 32 dk.
    Şu konuda bile İslam'a saldiriyorsunuz ya. .neyse hesap günü uzak değil az sabir.

    Daha düne kadar kesin kapanacak diye hükümete etmediğiniz laf kalmamisti ..ki kapaayacagini bile bile hemde .ne oldu şimdi .
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    PURECAUCASIANWHITE 23 dk. furandor
    İslama sabah akşam laf ederim ama bu konuda sonuna kadar hak veririm ben olsam netflix Türkiyeyi kapatırdım tamamen en azından türkiyede dizi yapmalarını engelllerdim.
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 33 dk.
    Homoseksüelliği sadece insanlarda var sana cahil kesim size söylüyorum.Hayvanların %12-20 civarı homoseksüel olur.Yani bu doğada olan bir şey eğer bunun hala yanlış olduğunu düşünüyorsan yaratıcıya sor hesabını çünkü insanları ve hayvanları böyle yaratan odur.
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    PURECAUCASIANWHITE 21 dk. BumberShoot
    Doğal olması doğrudur demek değildir tecavüzde doğaldır pedofililikde,seri katillikde hetıpkı bunlar gibi homolar ya tedavi ya imha edilmelidir günlük toplumsal hayatta gözükmemelidir propoganda yapma hakları olmamalıdır.
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    Batman (Bruce Wayne) 34 dk.
    Bana göre sıkıntı karakterlerin eşcinsel olması değil. Karakterleri eşcinsele veya biseksüele zorla çevirmeleri. Stranger Things dizisinde eşcinsel vs yoktu. Hatta bazı diyaloglarında " fag " diye hakarete varan kelimeler kullandılar Will karakteri için. Ne olduysa diziye hemen lezbiyen kız koydular. La casa de papel ilk sezon olması gerekeni anlatırken son sezonda trans, eşcinsel hikaye anlatmaya başladı. Orjinal karakter yaratmak yerine sürekli birbirinin kopyası karakterler yazıldı. True Blood'da Lafayette vardı. Eşcinsel ve zenci bir karakterdi. Bana kalırsa harika bi karakterdi. Komikti vs. Bunun üzerinden tonla zenci eşcinsel ve komik karakter yapıldı. Hatta ve hatta orjinal olarak beyaz olan karakterler sırf popülarite yüzünden zenci veya kadın role ( Doctor Who kadın doktor ) çevrildi. Bir kaç ay önce bi netflix dizisi izledim. Kız eşcinseldi ve arkadaşından hoşlanıyordu. Ama gidip bir erkekle yattı. Arkadaşının ise erkek arkadaşı vardı. Kız bunla öpüştükten sonra ne olduysa karakter birden biseksüel oldu. Gerçekte böyle bir şey yok arkadaş. Zorlama olduğu bariz belli. Savunulacak bir tarafı yok. O dakkadan sonra bıraktım diziyi. Netflix'de izlenecek 2 yapım vardı. Dark bittiği için üyelik yenilemedim. Stranger Things çıkınca yenileyip sezon bitince tekrar iptal edeceğim. Tv filmlerinden farkı yok yapımlarının. Berbat 5 puanlı diziler, filmler vs.
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    Manhunt Three 19 dk. Batman
    Netflix'in House of Cards, Narcos ve Messiah dışında çok iyi, düzgün bir dizisi yok.
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    addidas_85 24 sn. Batman
    Stranger Things de de küçücük çocukları öpüştürdüler, sonra da pedofili deyince hemen hacı hoca yurt diyorlar, la adamlar gözümüzün önünde o yaşlardaki çocukların üzerinden cinsellikle para kazanıyor, bazıları dönmüş din bilmem ne diyor. Bunların derdi din, emin olun başka bir şey yok
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    megatr670 (Ömercan Uslu) 34 dk.
    Bu LGBT olayını bende sevmiyorum ama sırf onlar için siteyide yakmayalım
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 38 dk.
    Netflix gençliği zehirliyor ama TV de ki aldatmalar, yenge ilişkileri,uyuşturucu,mafyacılık, şiddet, tecavüz,cinayetler çok güzel örnek oluyor. Hem de en çok kişinin televizyon izlediği saatte yayınlanıyor
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