Türkiye'den Volkswagen'e Avrupa Parlamentosunu karıştıran taahhüt

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Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçmeye çok yakın. Görüşmeler iki hafta içerisinde tamamlanacak. Geçtiğimiz aylarda Volkswagen’in Türkiye’yi seçmesi için devletin bütçesinden 40 bin araçlık garanti verildiği iddiaları ortaya atılmıştı. Bugün gelen haberler bu iddiaları doğrular nitelikte.

Volkswagen’in yeni fabrikasını Manisa’ya kuracak olması Avrupa Parlamentosunun (AP) gündeminde. Bir grup parlamenter, Alman üreticinin yeni fabrikasını Türkiye'de kurma planlarına karşı AB Komisyonu'nu harekete geçmeye çağırdı. Komisyon'a sunulan ve AP'deki farklı gruplara üye yedi parlamenterin imzasını taşıyan dilekçede, VW'nin Türkiye'de kurması söz konusu olan fabrikanın devlet teşvikleriyle ilgili AB kurallarına uygunluğunun incelenmesi talep edildi.

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40 bin araçlık garanti ve 400 milyon euro teşvik

Peki Volkswagen’e sunulan devlet teşvikleri neler? Alman Yeşiller partisi üyesi Reinhard Bütikofer’e göre, Volkswagen’in Türkiye’yi seçmesi için 40 bin araç alım garantisi ve devlet bütçesinden 400 milyon euro’luk teşvik verildi. Bütikofer’in açıklaması şu şekilde:

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“Fabrika için yapılan yer seçiminde Türk devletinin bütçesinden 40 bin araçlık garanti ile 400 milyon euroluk cömert teşviğin belirleyici olduğu görülmektedir. Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinde AB pazarına serbest erişim karşılığında, devlet teşvikleri ile ilgili AB düzenlemelerine uyma taahhüdünde bulunmuş, ancak yasalarını bu alanda hâlâ AB hukukuna uyarlamamıştır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan taksileri Volkswagen'e çeviririz demişti

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir toplantı sırasında İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya şu sözleri söylediği ifade edilmişti: “Volkswagen’in yatırımından sonra biz de sizin taksilerin tamamını Volkswagen’e çeviririz. Sizin için özel bir model üretmelerini isteriz” İstanbul’da kayıtlı yasal taksi plakası sayısı 18 bin. Üstelik bu araçların 5 yaşını doldurduktan sonra yenilenmesi gerekiyor.

Parlamentoya sunulan soru önergesi: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-002927_EN.html

https://www.dw.com/tr/apden-t%C3%BCrkiyede-fabrika-planlar%C4%B1na-rekabet-%C5%9Ferhi/a-50647529