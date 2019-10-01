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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'den Volkswagen'e Avrupa Parlamentosunu karıştıran taahhüt

    Avrupa Parlamentosuna göre Türkiye, yeni fabrikasını Manisa'ya kurması için Volkswagen'e 40 bin araçlık garanti ve 400 milyon euro teşvik verdi. Bunun AB kurallarına uygunluğunun incelenmesi istendi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'den Volkswagen'e Avrupa Parlamentosunu karıştıran taahhüt
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    Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçmeye çok yakın. Görüşmeler iki hafta içerisinde tamamlanacak. Geçtiğimiz aylarda Volkswagen’in Türkiye’yi seçmesi için devletin bütçesinden 40 bin araçlık garanti verildiği iddiaları ortaya atılmıştı. Bugün gelen haberler bu iddiaları doğrular nitelikte.

    Volkswagen’in yeni fabrikasını Manisa’ya kuracak olması Avrupa Parlamentosunun (AP) gündeminde. Bir grup parlamenter, Alman üreticinin yeni fabrikasını Türkiye'de kurma planlarına karşı AB Komisyonu'nu harekete geçmeye çağırdı. Komisyon'a sunulan ve AP'deki farklı gruplara üye yedi parlamenterin imzasını taşıyan dilekçede, VW'nin Türkiye'de kurması söz konusu olan fabrikanın devlet teşvikleriyle ilgili AB kurallarına uygunluğunun incelenmesi talep edildi.

    Ayrıca Bkz. "2020 Toyota C-HR, 184 beygirlik yeni hibrit motoruyla tanıtıldı"

    40 bin araçlık garanti ve 400 milyon euro teşvik

    Peki Volkswagen’e sunulan devlet teşvikleri neler? Alman Yeşiller partisi üyesi Reinhard Bütikofer’e göre, Volkswagen’in Türkiye’yi seçmesi için 40 bin araç alım garantisi ve devlet bütçesinden 400 milyon euro’luk teşvik verildi. Bütikofer’in açıklaması şu şekilde:

    Türkiye'den Volkswagen'e Avrupa Parlamentosunu karıştıran taahhüt
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    Fabrika için yapılan yer seçiminde Türk devletinin bütçesinden 40 bin araçlık garanti ile 400 milyon euroluk cömert teşviğin belirleyici olduğu görülmektedir. Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinde AB pazarına serbest erişim karşılığında, devlet teşvikleri ile ilgili AB düzenlemelerine uyma taahhüdünde bulunmuş, ancak yasalarını bu alanda hâlâ AB hukukuna uyarlamamıştır.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan taksileri Volkswagen'e çeviririz demişti

    Geçtiğimiz ay ortaya çıkan haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir toplantı sırasında İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya şu sözleri söylediği ifade edilmişti: “Volkswagen’in yatırımından sonra biz de sizin taksilerin tamamını Volkswagen’e çeviririz. Sizin için özel bir model üretmelerini isteriz” İstanbul’da kayıtlı yasal taksi plakası sayısı 18 bin. Üstelik bu araçların 5 yaşını doldurduktan sonra yenilenmesi gerekiyor.

    Parlamentoya sunulan soru önergesi: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-002927_EN.html



    https://www.dw.com/tr/apden-t%C3%BCrkiyede-fabrika-planlar%C4%B1na-rekabet-%C5%9Ferhi/a-50647529 Yorum Yaz
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    NimbleSoul 1 hf. en beğenilen
    Vay anasını... Geçmediğimiz köprü için haraç öderken şimdi de sahip olmadığımız arabalar için haraç ödeyeceğiz. Bizi şımartmanın yolunu her daim buluyorlar... Hele o 400 milyon euro... Miss...
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Vay anasını... Geçmediğimiz köprü için haraç öderken şimdi de sahip olmadığımız arabalar için haraç ödeyeceğiz. Bizi şımartmanın yolunu her daim buluyorlar... H...
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    Yanıtla +129
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    sefa1451 1 hf.
    VW nin yapacağı yatırım rakamı ne ? Ülkeye kaç milyar euro veya dolar sokacak ki bu garantileri ve teşviği veriyoruz önemli nokta bu.
    3 Yanıt Yanıtla +107
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    theJuDGe_41 1 hf.
    Yarın öbür gün Merkel, Erdoğan'a karşıt açıklama yapsa vatandaşımız fabrikayı basmaya gider
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    mehmehcik_71 5 gün
    3 büyüklerin borcu 2 milyar dolara yaklaştı!
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    DH Misafiri 6 gün
    ulan 400 milyon dolarla mantar yetiştirsen senede 2 milyar dolar para kazanırsın
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    a.b.d. 1 hf.
    Wosvogen gelmis neyime anam anam garibem.
    Otv kdv otv nin kdvsi derken zugurt halk.
    Amerikalilarin ustune tukurmefigi wosvogeni bile alamiyoruz.
    Olum var olum fayda vermez zulum.
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    DH Misafiri 1 hf.
    euro la dolar değil arada %15 fark var :)))
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    DH Misafiri 1 hf.
    Fabrika açılışına muhalif olanlar siyaseten konuşuyorlar dikkate almayın. Aynı şeyi Chp yapsaydı göklere çıkartırlar bolca reklamını yaparlardı.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Abi harbiden komiksiniz kaz gelicek yerden tavuk esirgenmez. Kaç bin kişilik işçi istihdamı sağlar orası biliyor musunuz? Devletin kasasına girecek vergiler vs.Herkes ekonomist olmuş yok onlar böyle şöyle kardeşim beğenmiyorsan buralarda kalmak zorunda değilsin
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    61gün 1 hf.
    vw yaklaşık 1 milyar ₺ yani 160 milyon euro
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    Seyrim 1 hf.
    Bela bulun umarım.. Sürünün..
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    DH Misafiri 1 hf.
    kendi vatandaşın teşvik verse YERLİ VE MİLLİ olurdu
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    mustafa1403 1 hf.
    Yazik ki ne yazik nereler gidem bilemedim ah guzel ulkem ah ah
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    Türkiye Gündemi, volkswagen teşvik ve
    9 etiket daha 40 bin araç volkswagen fabrika manisa avrupa parlamentosu Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
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