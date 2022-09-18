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Baykar, insansız hava araçlarından elde ettiği tecrübeyle insansız savaş uçakları konusunda uzmanlaşmak istiyor. Bu doğrultuda geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı.

İlk uçuş 2023'te

Sıradaki çalışmalarda Bayraktar Kızılelma’nın yer testleri yapılacak. Kızıelma’nın motor entegrasyon çalışmalarının 2023 yılı içerisinde tamamlanması ve 2023’te ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor.

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Muharip insansız savaş uçağı olarak geliştirilen Kızılelma, tamamen insansız şekilde uçuş yapacak. Ses hızına yakın sürate ulaşabilecek Kızıelma'nın seyir hızı 0.6 mach, maksimum hızı ise 0.9 mach olacak. Kalkış ağırlığının 6 ton olması hedeflenen Kızılelma’nın faydalı yük kapasitesi 1.500 kg, havada kalış süresi ise 5 saat olarak belirlendi. Bayraktar Kızılelma'da Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich üretimi üç farklı motor seçeneği kullanılacak. Tekil olarak AI-25TLT, AI322F veya çift AI-322Fmotorunun kullanıldığı versiyonları bulunacak.

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Kızılelma, kısa pistlerden kalkış-iniş yapabilecek şekilde tasarlandı. Bu sayede yerli TCG Anadolu gemisinden kalkış ve iniş yapabilecek. Böylece Mavi Vatan’ın savunmasında, karadan uzakta uzun süre görev yapabilecek.

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