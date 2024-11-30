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    Türkiye’nin ilk dijital askeri: CENGAVER sahaya çıkmaya hazır

    HAVELSAN, personelin hem ekip içi hem de çevresel durumsal farkındalığını artırmak amacıyla giyilebilir çeşitli alt sistemlerden oluşan "dijital asker" CENGAVER’i hazır hale getirdi.
    Türkiye’nin ilk dijital askeri: CENGAVER sahaya çıkmaya hazır Tam Boyutta Gör
    HAVELSAN, askeri operasyonlarda güvenlik güçlerinin etkinliğini artırmak ve sahadaki durumsal farkındalıklarını maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla geliştirdiği “dijital asker” projesi CENGAVER’i sahaya çıkmaya hazır hale getirdi. Uzun yıllardır üzerinde çalışılan bu yenilikçi teknoloji, Geleceğin Askeri 2024 etkinliğinde dikkatleri üstüne çekmişti.

    CENGAVER, sahaya yüksek teknoloji getiriyor

    HAVELSAN Modelleme ve Sensör Teknolojileri Takım Lideri Çağlar Akman, dijital birlik konsepti çerçevesinde geliştirilen CENGAVER’in, geleneksel askeri yetenekleri ileri teknolojilerle birleştirdiğini aktardı. Dijital asker ve dijital birliğin olmazsa olmaz ilk parçasının kablolu-kablosuz haberleşme ağı olduğuna işaret eden Akman, hareketli bir asker için de kablosuz haberleşme donanımı kullandıklarını dile getirdi.

    Türkiye’nin ilk dijital askeri: CENGAVER sahaya çıkmaya hazır Tam Boyutta Gör
    Neredesin ve nasılsın sorusuna cevap veren CENGAVER, sürekli olarak personelin dış ortamda veya GPS'in çalışmadığı, engellendiği veya karıştırıldığı ortamlarda ultra geniş bant (UWB) teknolojisi sayesinde personelin konumunu hassasiyetle belirliyor. Ayrıca bu sistem, takım arkadaşlarıyla iletişimi sağlarken, komuta merkezinin askerlerin durumu hakkında anlık bilgi almasına da olanak tanıyor. Konumlandırma hassasiyeti ise iç mekanlarda 1 metre, dış mekanda ise 6 metre.

    Askerin sağlık ve performans verileri anlık takipte

    CENGAVER’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, askerin sağlık durumunu sürekli olarak izleyebilmesi. Giyilebilir bir akıllı saat aracılığıyla, askerlerin kanındaki oksijen seviyesi, kalp ritmi, vücut sıcaklığı ve hareket durumu gibi veriler toplanıyor. Bu bilgiler ışığında askerlerin yorgunluk seviyeleri, stres durumu ve hatta olası yaralanmalar tespit edilebiliyor. Böylece, komutanlar hem sahadaki askerlerin yerini hem de durumunu anlık olarak takip edebiliyor.

    Türkiye’nin ilk dijital askeri: CENGAVER sahaya çıkmaya hazır Tam Boyutta Gör
    HAVELSAN, CENGAVER’i tasarlarken askerlerin hareket kabiliyetini engellemeyecek şekilde minimalist bir yaklaşım benimsemiş. Çağlar Akman, "Olabildiğince sade şekilde algılayıcı veya donanımlar kullandık. Çünkü sahada operasyon halinde olan askerin üzerine onlarca giyilebilir sensör takılması onun hareketliliğini azaltmaktadır. Bütün bu çalışmayı şu anda çeşitli çözümler birden fazla sensörle yapabiliyorken, biz günün sonunda tek bir saatle bunu hedeflemekteyiz. İddia ettiğimiz şey tek bir giyilebilir ürün vereceğiz ve tek bir giyilebilir ürünle çoğu ihtiyaç olan bilgiyi elde edeceğiz." dedi.

    Hem sivil hem de askeri kullanım konseptiyle geliştirdikleri sistemin itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine yönelik de çözüm sağladığını söyleyen Akman, donanım ve yazılımları daha da güçlendirerek askeri ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir çözüme imza attıklarını belirtti.

    Sistemin prototipinin hazır ve operasyon ortamında denenmiş düzeyde olduğuna işaret eden Akman, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ürünleşme için son kullanıcılarla bir masaya oturup, ihtiyaçları çok net belirleyip, bu ihtiyaca göre şekillendirmemiz lazım.” Öte yandan HAVELSAN’ın buna hazır olduğunu ve yakın zamanda nihai başarıya ulaşılacağının altı çiziliyor.

    HAVELSAN CENGAVER özellikleri:

    • Tüm Birimlerin Bağımsız Çalıştığı Modüler Bir Sistem
    • Artırılmış Gerçeklik
    • Kullanıcı Taleplerine Göre Genişletilebilir Mimari
    • Platform Bağımsız Bir Sistem, Mevcut Sistemlerle Entegrasyon
    • Takım İçi ve Çevresel Durumsal Farkındalık
    • Giyilebilir Teknoloji
    • Kullanıcı Tipine Özel Bir Veri Erişimi ile Her Kademede İlgili Kişilere Müşterek Durumsal Farkındalık Resmi Sunma
    • Konumlandırma Çözümü
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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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