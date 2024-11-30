Türkiye’nin ilk dijital askeri: CENGAVER sahaya çıkmaya hazır

- CENGAVER, sahaya yüksek teknoloji getiriyor
- Askerin sağlık ve performans verileri anlık takipte
- HAVELSAN CENGAVER özellikleri:
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CENGAVER, sahaya yüksek teknoloji getiriyor
HAVELSAN Modelleme ve Sensör Teknolojileri Takım Lideri Çağlar Akman, dijital birlik konsepti çerçevesinde geliştirilen CENGAVER’in, geleneksel askeri yetenekleri ileri teknolojilerle birleştirdiğini aktardı. Dijital asker ve dijital birliğin olmazsa olmaz ilk parçasının kablolu-kablosuz haberleşme ağı olduğuna işaret eden Akman, hareketli bir asker için de kablosuz haberleşme donanımı kullandıklarını dile getirdi.
Askerin sağlık ve performans verileri anlık takipte
CENGAVER’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, askerin sağlık durumunu sürekli olarak izleyebilmesi. Giyilebilir bir akıllı saat aracılığıyla, askerlerin kanındaki oksijen seviyesi, kalp ritmi, vücut sıcaklığı ve hareket durumu gibi veriler toplanıyor. Bu bilgiler ışığında askerlerin yorgunluk seviyeleri, stres durumu ve hatta olası yaralanmalar tespit edilebiliyor. Böylece, komutanlar hem sahadaki askerlerin yerini hem de durumunu anlık olarak takip edebiliyor.
Hem sivil hem de askeri kullanım konseptiyle geliştirdikleri sistemin itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine yönelik de çözüm sağladığını söyleyen Akman, donanım ve yazılımları daha da güçlendirerek askeri ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir çözüme imza attıklarını belirtti.
Sistemin prototipinin hazır ve operasyon ortamında denenmiş düzeyde olduğuna işaret eden Akman, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ürünleşme için son kullanıcılarla bir masaya oturup, ihtiyaçları çok net belirleyip, bu ihtiyaca göre şekillendirmemiz lazım.” Öte yandan HAVELSAN’ın buna hazır olduğunu ve yakın zamanda nihai başarıya ulaşılacağının altı çiziliyor.
HAVELSAN CENGAVER özellikleri:
- Tüm Birimlerin Bağımsız Çalıştığı Modüler Bir Sistem
- Artırılmış Gerçeklik
- Kullanıcı Taleplerine Göre Genişletilebilir Mimari
- Platform Bağımsız Bir Sistem, Mevcut Sistemlerle Entegrasyon
- Takım İçi ve Çevresel Durumsal Farkındalık
- Giyilebilir Teknoloji
- Kullanıcı Tipine Özel Bir Veri Erişimi ile Her Kademede İlgili Kişilere Müşterek Durumsal Farkındalık Resmi Sunma
- Konumlandırma Çözümü
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.