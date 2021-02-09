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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye, kendi küresel konumlama teknolojisini geliştirecek

    Türkiye, Milli Uzay Programı resmen açıkladı. Çok önemli başlıkların olduğu program kapsamında Türkiye ABD’nin GPS, Rusya’nın GLONASS’i benzeri bir küresel konumlama teknolojisi geliştirecek.
    09 Şubat 2021, 21:02 (1 hf.)
    2,8b
    1
    32
    Uzay
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    9

    Türkiye, kendi küresel konumlama teknolojisini geliştirecek
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    Türkiye Milli Uzay Programı kapsamında 10 yıl sürecek kapsamlı bir çalışma içerisine giriyor. Bu bağlamda açıklanan önemli projelerden bir tanesi de Türkiye’nin kendi küresel konumlama ve zaman uydusunun belirlenmesi çalışması olarak aktarıldı.

    ABD’nin GPS, Rusya’nın GLONASS, Çin’in BEIDOU, Avrupa Birliği’nin GALILEO adını verdiği küresel konumlama uydularına benzer şekilde hizmet edecek olan uydu teknolojisi için ülkemizin birçok önemli şirketi ortak bir şirket kuruyor. Diğer birçok uydu teknolojisinde olduğu gibi küresel konumlama uyduları da bu şirket bünyesinde geliştirilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Çin, GPS alternatifi BeiDou küresel konumlama sisteminin son uydusunu uzaya fırlattı

    Aselsan, Tusaş, Türksat ve Tübitak ile Türkiye Uzay Ajansı ortaklığında kurulacak olan yeni şirket, gelecekte tüm uydu teknolojilerinin geliştirilmesinde öncelikli pay sahibi olacak. İlerleyen süreçte hakkında daha somut ve teknik bilgilerin ortaya çıkacağını düşündüğümüz bu teknoloji hem askeri hem de sivil amaçlarla kullanılacak.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye Ay'a gidiyor! Erdoğan büyük müjdeyi verdi"

    10 yıllık plan arasına alınan ve milli fırlatma teknolojilerini de içeren çalışmaların da bir ürünü olarak Türkiye’nin olanakları ile uzaya taşınması muhtemel bu uyduların askeri ölçekte de stratejik bir önemi olacak. Cumhurbaşkanı’nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

    Üçüncü hedefimiz, Türkiye'ye ait bir bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir. Sivil ve askeri amaçlı navigasyon ihtiyaçları için kullanılan bu uydu teknolojisine dünyada yalnızca 6 ülke sahiptir.

    Yenilikçi bir yöntemle oluşturacağımız kendi bölgesel konumlama sistemimiz sayesinde büyük riskler barındıran dışa bağımlılıktan kurtulacağız.



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    C CleanCoders (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hayali bile zordu. artık hayal edebiliyoruz. Teşekkürler Cumhurbaşkanım
    2 Yanıt Yanıtla +35
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    U ussaki 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aya çıkmakdan daha önemli kendi gps sistemimiz. Gerçekten beka meselesi desem yeridir
    Yanıtla +27
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    MehmetNY (Mehmet ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) CleanCoders
    Bu o değil, bu o değil. Durup dururken aşka geldiniz yine la

    Yapılsın, kimsenin bilim uğruna bir şey yapılmasın diyebileceğini sanmıyorum; ama bunun pandemide artık iyice zortlayan ekonomimize ve boğaziçi ünv. olaylarından dikkatleri buraya çekme niyeti olduğu anlaşılıyor. Erken seçim de geliyor.
    Yalnız, vaatler dışında artık sahada etki edecek adımlar bekliyoruz. [color=#e60000]Tanzim kuyruğuna girmek istemiyoruz artık.[color=#e60000]

    Geçen ay AB'ye Reform yapacağız sözü verenler öğrencileri tutuklattırıp üstüne de anayasayı tekrar kendi arzularına göre değiştirmek istediklerini söylüyorlar.
    Bakın bu uzay programı iyi güzel de, iyice Kuzey Kore'ye dönüyoruz la. Bi baksanıza, Onlar da bağımsız olarak askeri programlar, füze, roket her ne halt programları geliştirebiliyor; ama iş ifade özgürlüğüne gelince zort.

    Aşka gelmeyin, fanatikleşmeyin.
    Bu o değil, bu o değil. Durup dururken aşka geldiniz yine la [resim] Yapılsın, kimsenin bilim uğruna bir şey yapılmasın diyebileceğini sanmıyorum; ama b...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sanırım GPS, Glonass, Beidou, Galileo gibi küresel bir sistemden ziyadei Japonya'nın Hindistan'ın sistemleri gibi bölgesel bir konumlama sistemi olacak. Hiç yoktan iyidir. Nornal halkın kullanması uzun yıllar gecikebilir ama en azından askeri sistemlerimizde kullanılsa bir güvenlik endişesinin önünü kapatır.
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    Metal-Gear (Evren ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Olayın politik boyutuna hiç girmeyeceğim, hiç sevmiyorum bu ülkede poltika konuşmayı veya konuşanları dinlemeyi. Haber maberde hiç izlemem, sosyal medyamda yok çok şükür.

    Hepsinden bağımsız olarak kendi GPS sistemimiz gerçekten gelirse harika olur. Oldukça önemli olduğunu düşünüyorum, en son uydu gönderme işi başarılı olduğundan bu tip şeylerin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Yani yapılabilirliği var umarım gerçekleşir.
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    İ ihtiyar.gamer 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bekirhan

    Adli kişiye. Okumuyorsa bile ben yazayım.

    Bir fikri beğenmeyebilirsiniz. Isterseniz onu yazanı okumayabilirsiniz. Hatta bloklayabilirsiniz. Ama kişinin yazdığını alıntılayıp cevap vermesine fırsat vermeden bloklamak iğrenç bir hareket.



    Kişinin yazdığına cevabim.



    Ilk olarak roketsan olsun aselsan olsun tai ve diğerleri olsun bu firmadaki yöneticileri liyakatsizlikle suçlamak ve giden kişiye "liyakatsiz müdürler yüzünden gitti " diyerek hak verme çabası içine girmek en büyük haksızlıktır. Bu şirketleri yıllardır bu insanlar yönetiyor ve bu kişilerin yönetiminde ortaya çıkan ürünler de zaten hepimizin malumu. Bu kadar başarılı çalışmlar yapılırken liyakatsiz müdürler atıyorlar demek büyük iftira olur.



    Kaldı ki diğer taraftan orda çalışıyor diye müdürlüğü hakettiğini kim düşünebilir. Isterse 10 20 30 sene çalışsın. Kim çıkıp ben bunca yıldır calisiyorum müdürlük benim hakkım diyebilir. Hangi şirkette var bu durum.



    Ayrıca " 1 2 yıllık tecrübe ile kaçıp gidiyorlar " diyormusum gibi bir mana çıkarmış yazdığımdan. 1 2 yıllık tecrübe nedir ki nedir bu işlerde.





    Son olarak bu tartışmayı uzatmak istemiyorum. Benim burda dünya görüşüme göre şekillenen bir tavrım var. Herkes begenmeyebilir yanlış bulabilir ama ben buyum bundan da hiç bir zaman vazgeçmem. Bu konuda da net bir tavrım vardır.



    Ülkesine milletine vatanına hizmet fırsatını, ülkesinin geleceğinde belki de çok büyük etkileri olacak büyük projelerde vatanına ve milletine hizmet etme firsatini, bunun şerefi ve gururunu; ayrıca devleti ona o kadar yatırım yapmışken, işe almış, imkanlar sunmuş, işi öğretmiş, maaş olarak ta verebileceği en iyi maasi vermeye caba sarfederken ve tam devlet ondan faydalanacakken para için elinin tersiyle iten adam benim nazarımda bir hiçtir.



    Ha ben kimseden böyle bir vatanperverlik beklemiyorum. Herkes vatanperver olamaz. O fedakarlığı gösteremez.



    Ama benden de bir zahmet bu insanlara hak vermemi beklemesin kimse. O vatansever olamıyorsa bende ( o kişiler özelinde) "insan sever" olamıyorum. Ne yapayım ben de buyum
    Yanıtla +1
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Herkes Yorumlarda hikaye bunlar, vergi geliyor diye yazıyor, hükümeti karalamaya çalışıyor;
    lakin Amerika 1969 yılında aya giderken Türkiye'deki hükümetler (Sözde Atatürkçü olanlar) ne yapıyordu ? 97 yıllık Türkiye tarihinde şu adam kadar vizyonlu olan (Atatürk hariç) birileri var mı? Muhalefet dahil şu vizyonu sunacak başka kimse var mı ?

    En azından diğer hükümetler ülkeye bir şeyler kazandırsaydı, bu adam yol ,köprü, baraj vb. şeyler yapmak yerine bu vb. teknolojik gelişmeleri erken yapardı.

    Hayatında bir çivi çakmamış hükümetlerin evlatları bugün gelmiş bu hükümeti eleştiriyor? diğer ülkeler 1969 yılında uzaya çıkarken siz 80 de çıksaydınız.

    Biraz karakterli olun.

    gerisi gelir zaten.
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    Denorath 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok önemli bir gelişme. Buna ek olarak Loran-E gibi “jamming” den etkilenmeyen bir alt sistem daha geliştirilmeli. GPS gibi sistemlein sinyal gücü oldukça düşük olduğundan bir çatışma anında bu sinyaller kolaylıkla engellenebiliyor. Bu vizyonu ortaya koyup üzerinde çalışma yapan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun, yolları açık olsun.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yine hayal satıyorlar gibi geliyor ama hayırlısı. Bekleyip görelim.
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    Saerosx 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni vergiler yükleniyor...
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    isakoc (isa koç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bazıları bir hedefe bile tahammül edemiyorlar. Yahu bu ülke bir tünel, bir hastane projesi için temel atıp yıllarca atıl vaziyette bırakılan projeler gördü. Ama son 18 yılda hedef açıklanıpta başlanıp bitirilmeyen projeler yok gibi. Niye hemen ağlıyorsunuz yapamayız diye. Yapamasakta denemiş oluruz en azından, karın ağrınız niye? En kötü bu yolda yapılan ufak bir çalışma bile olsa mühendislerimiz biraz çabalasa bile onlara bir bilgi katkısı olsa bile ileride başaramasalar bile farklı projelerde bilgi birikimi katkısı olmuş olur. Fena mı?
    Yanıtla +9
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    donanimAhaber.com erken seçim propagandası yapmaya başladı bile.
    Son Konular :
    1- Türkiye, kendi küresel konumlama teknolojisini geliştirecek
    2- Türkiye, Uzay'a astronot gönderme hedefini duyurdu
    3- Türkiye Ay'a gidiyor! Erdoğan büyük müjdeyi verdi
    4- Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' açıklandı: İşte detaylar
    5- Türkiye Uzay Ajansı'nın büyük tanıtımı bugün 19.00'da yapılacak

    Maske satışını yasaklayıp dağıtımını yapamayan hükümetin seçim propagandası bunlar.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) infom@n
    Bugünün gündemi bu. Her gün tek tek verseler gündem olacak konuları tek günde verince böyle oldu.
    Yanıtla +3
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) infom@n
    En azından bir propagandası var. Muhalefette tık yok. Keşke muhalefet tarafı da böyle çılgın projelerle gelse siyasiler arasında boş atışma yerine proje atışmaları olsa soğuk savaş dönemindeki ABD - Sovyetler arasındaki gibi.
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    mehmednaim (mehmed naim) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Küresel konumlama ile bölgesel konumlama farklı sistemlerdir.
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    uydu, konumlama ve
    6 etiket daha gps glonass galileo beidu Bilim ve Teknoloji Savunma Sanayi
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