Türkiye, kendi küresel konumlama teknolojisini geliştirecek

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Türkiye Milli Uzay Programı kapsamında 10 yıl sürecek kapsamlı bir çalışma içerisine giriyor. Bu bağlamda açıklanan önemli projelerden bir tanesi de Türkiye’nin kendi küresel konumlama ve zaman uydusunun belirlenmesi çalışması olarak aktarıldı.

ABD’nin GPS, Rusya’nın GLONASS, Çin’in BEIDOU, Avrupa Birliği’nin GALILEO adını verdiği küresel konumlama uydularına benzer şekilde hizmet edecek olan uydu teknolojisi için ülkemizin birçok önemli şirketi ortak bir şirket kuruyor. Diğer birçok uydu teknolojisinde olduğu gibi küresel konumlama uyduları da bu şirket bünyesinde geliştirilecek.

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Aselsan, Tusaş, Türksat ve Tübitak ile Türkiye Uzay Ajansı ortaklığında kurulacak olan yeni şirket, gelecekte tüm uydu teknolojilerinin geliştirilmesinde öncelikli pay sahibi olacak. İlerleyen süreçte hakkında daha somut ve teknik bilgilerin ortaya çıkacağını düşündüğümüz bu teknoloji hem askeri hem de sivil amaçlarla kullanılacak.

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10 yıllık plan arasına alınan ve milli fırlatma teknolojilerini de içeren çalışmaların da bir ürünü olarak Türkiye’nin olanakları ile uzaya taşınması muhtemel bu uyduların askeri ölçekte de stratejik bir önemi olacak. Cumhurbaşkanı’nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Üçüncü hedefimiz, Türkiye'ye ait bir bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir. Sivil ve askeri amaçlı navigasyon ihtiyaçları için kullanılan bu uydu teknolojisine dünyada yalnızca 6 ülke sahiptir.

Yenilikçi bir yöntemle oluşturacağımız kendi bölgesel konumlama sistemimiz sayesinde büyük riskler barındıran dışa bağımlılıktan kurtulacağız.

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